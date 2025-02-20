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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/adalet-bakani-tunc-ocalanin-cagrisi-goruntulu-mu-olacak-sorusunu-yanitladi-1093843226.html
Adalet Bakanı Tunç, 'Öcalan'ın çağrısı görüntülü mü olacak' sorusunu yanıtladı
Adalet Bakanı Tunç, 'Öcalan'ın çağrısı görüntülü mü olacak' sorusunu yanıtladı
Sputnik Türkiye
DEM Parti İmralı heyetinin İmralı'ya üçüncü kez gitmek için henüz başvuru yapmadığı söylerken, PKK elebaşı Öcalan'ın çağrısını görüntülü mü yapacağı sorusuna... 20.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-20T16:34+0300
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türkiye
yılmaz tunç
abdullah öcalan
imralı
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DEM Parti heyeti, İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la üçüncü kez görüşmek için başvuru yapıp yapmadığı sorusuna yanıt veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu konuda bir başvurunun henüz gelmediğini söyledi. Bakan Tunç, Öcalan'ın ne zaman ve ne şekilde çağrı yapacağıyla ilgili soruları cevaplandırırken 'görüntülü çağrı yapılacağı' iddialarıyla ilgili de, "Mevzuatımızda bir hükümlünün videoyla kamuoyuna seslenmesi gibi bir durum söz konusu değil" dedi. 3. kez talep olursa değerlendireceğizÜçüncü görüşmenin ne zaman olacağı tartışılırken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetinin Öcalan'la üçüncü görüşme için henüz talepte bulunmadığını söyledi. TGRT Haber'de konuşan Bakan Tunç şunları dile getirdi: 'Videoyla kamuoyuna seslenmesi söz konusu değil'Öcalan'ın ne zaman ve ne şekilde çağrı yapacağıyla ilgili soruları cevaplandıran Tunç, mevzuattın böyle bir duruma imkan vermediğini şöyle anlattı:"Mevzuatımızda bir hükümlünün videoyla kamuoyuna seslenmesi gibi bir durum söz konusu değil. Mevzuatımız buna imkan vermiyor. Burada tabii özellikle yanlış anlamaları ortadan kaldırmak lazım. Hedefimiz ülkemizi terörden temizlemek. 40 yıldan bu yana büyük kayıplarımız oldu."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/bakan-tunctan-tusiad-elestirisi-turkiye-hakkinda-kara-propaganda-yapmak-ekonomimize-fayda-saglamaz-1093834540.html
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yılmaz tunç, abdullah öcalan, imralı, pkk, dem parti
yılmaz tunç, abdullah öcalan, imralı, pkk, dem parti

Adalet Bakanı Tunç, 'Öcalan'ın çağrısı görüntülü mü olacak' sorusunu yanıtladı

16:34 20.02.2025
© Raşit AydoğanDEM Parti
DEM Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2025
© Raşit Aydoğan
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DEM Parti İmralı heyetinin İmralı'ya üçüncü kez gitmek için henüz başvuru yapmadığı söylerken, PKK elebaşı Öcalan'ın çağrısını görüntülü mü yapacağı sorusuna da yanıt verdi.
DEM Parti heyeti, İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la üçüncü kez görüşmek için başvuru yapıp yapmadığı sorusuna yanıt veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu konuda bir başvurunun henüz gelmediğini söyledi. Bakan Tunç, Öcalan'ın ne zaman ve ne şekilde çağrı yapacağıyla ilgili soruları cevaplandırırken 'görüntülü çağrı yapılacağı' iddialarıyla ilgili de, "Mevzuatımızda bir hükümlünün videoyla kamuoyuna seslenmesi gibi bir durum söz konusu değil" dedi.

3. kez talep olursa değerlendireceğiz

Üçüncü görüşmenin ne zaman olacağı tartışılırken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetinin Öcalan'la üçüncü görüşme için henüz talepte bulunmadığını söyledi. TGRT Haber'de konuşan Bakan Tunç şunları dile getirdi:
Üçüncü görüşme için henüz bir talep yok. Olması durumunda gerekli izinleri sağlayabileceğimizi ifade ettik. Sayın Bahçeli'nin grup toplantısında başlattığı bir 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle ilgili bir konuşması oldu. Amaç terörden ülkemizi temizlemek. Sonrasında cumhurbaşkanımızın destek vermesi önemli. Süreç içinde DEM Partililerin İmralı ile görüşmesi sağlandı. İki kez görüşüldü. Üçüncü talep henüz söz konusu değil. Olursa değerlendirilecektir.

'Videoyla kamuoyuna seslenmesi söz konusu değil'

Öcalan'ın ne zaman ve ne şekilde çağrı yapacağıyla ilgili soruları cevaplandıran Tunç, mevzuattın böyle bir duruma imkan vermediğini şöyle anlattı:
"Mevzuatımızda bir hükümlünün videoyla kamuoyuna seslenmesi gibi bir durum söz konusu değil. Mevzuatımız buna imkan vermiyor. Burada tabii özellikle yanlış anlamaları ortadan kaldırmak lazım. Hedefimiz ülkemizi terörden temizlemek. 40 yıldan bu yana büyük kayıplarımız oldu."
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gölbaşı Hakimevi'nde 83 baro başkanıyla bir araya geldi. Bakan Tunç, toplantıda konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2025
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