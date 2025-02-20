https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/adalet-bakani-tunc-ocalanin-cagrisi-goruntulu-mu-olacak-sorusunu-yanitladi-1093843226.html

Adalet Bakanı Tunç, 'Öcalan'ın çağrısı görüntülü mü olacak' sorusunu yanıtladı

Adalet Bakanı Tunç, 'Öcalan'ın çağrısı görüntülü mü olacak' sorusunu yanıtladı

Sputnik Türkiye

DEM Parti İmralı heyetinin İmralı'ya üçüncü kez gitmek için henüz başvuru yapmadığı söylerken, PKK elebaşı Öcalan'ın çağrısını görüntülü mü yapacağı sorusuna... 20.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-20T16:34+0300

2025-02-20T16:34+0300

2025-02-20T16:34+0300

türkiye

yılmaz tunç

abdullah öcalan

imralı

pkk

dem parti

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DEM Parti heyeti, İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la üçüncü kez görüşmek için başvuru yapıp yapmadığı sorusuna yanıt veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu konuda bir başvurunun henüz gelmediğini söyledi. Bakan Tunç, Öcalan'ın ne zaman ve ne şekilde çağrı yapacağıyla ilgili soruları cevaplandırırken 'görüntülü çağrı yapılacağı' iddialarıyla ilgili de, "Mevzuatımızda bir hükümlünün videoyla kamuoyuna seslenmesi gibi bir durum söz konusu değil" dedi. 3. kez talep olursa değerlendireceğizÜçüncü görüşmenin ne zaman olacağı tartışılırken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetinin Öcalan'la üçüncü görüşme için henüz talepte bulunmadığını söyledi. TGRT Haber'de konuşan Bakan Tunç şunları dile getirdi: 'Videoyla kamuoyuna seslenmesi söz konusu değil'Öcalan'ın ne zaman ve ne şekilde çağrı yapacağıyla ilgili soruları cevaplandıran Tunç, mevzuattın böyle bir duruma imkan vermediğini şöyle anlattı:"Mevzuatımızda bir hükümlünün videoyla kamuoyuna seslenmesi gibi bir durum söz konusu değil. Mevzuatımız buna imkan vermiyor. Burada tabii özellikle yanlış anlamaları ortadan kaldırmak lazım. Hedefimiz ülkemizi terörden temizlemek. 40 yıldan bu yana büyük kayıplarımız oldu."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/bakan-tunctan-tusiad-elestirisi-turkiye-hakkinda-kara-propaganda-yapmak-ekonomimize-fayda-saglamaz-1093834540.html

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yılmaz tunç, abdullah öcalan, imralı, pkk, dem parti