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SON DAKİKA | Eğitime kar engeli: İstanbul'da okulların tatil edildiği ilk ilçe belli oldu, 20 Şubat’ta eğitim duracak mı?
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Eğitime kar engeli: İstanbul'da okulların tatil edildiği ilk ilçe belli oldu, 20 Şubat’ta eğitim duracak mı?
Eğitime kar engeli: İstanbul'da okulların tatil edildiği ilk ilçe belli oldu, 20 Şubat’ta eğitim duracak mı?
Sputnik Türkiye
Sultangazi’de okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi! Peki, 20 Şubat’ta İstanbul genelinde okullar tatil mi? Valilik açıkladı!
2025-02-19T12:38+0300
2025-02-19T12:38+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da “Altay” kar fırtınası etkisini göstermeye başladı.📌 İstanbul’da kar yağışının 4 gün boyunca devam etmesi beklenirken, bazı bölgelerde kar kalınlığının 40 santimetreye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.📌 Yoğun kar yağışı nedeniyle Sultangazi Kaymakamlığı, ilçedeki tüm okullar için tatil kararı aldı.Sultangazi Kaymakamlığı’ndan resmi açıklamaSultangazi Kaymakamlığı, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçede tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.📢 Kaymakamlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:✅ "İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 19.02.2025 Çarşamba günü anaokulu, kreş, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir."✅ "Sultangazi’deki kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır."Bu açıklama ile birlikte 19 Şubat Çarşamba günü Sultangazi’de resmi olarak okullar tatil edildi.20 Şubat’ta İstanbul’da okullar tatil olacak mı?Sultangazi ilçesinde alınan tatil kararı sonrası milyonlarca öğrenci ve veli, İstanbul genelinde de eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor.📌 İstanbul Valiliği’nden gelen ilk açıklamada, kar yağışının etkisine bağlı olarak il genelinde yeni bir tatil kararının değerlendirileceği belirtildi.📌 Kar yağışının devam etmesi halinde yeni tatil kararları alınabileceği bildirildi.Yetkililer, İstanbul genelinde okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin duyuruların İstanbul Valiliği ve ilgili kaymakamlıklar tarafından yapılacağını belirtti.İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek?📌 Meteoroloji uzmanlarına göre İstanbul’da kar yağışı perşembe ve cuma günleri etkisini artıracak.📌 Sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir.📌 Yetkililer, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması ve toplu taşımanın tercih edilmesi konusunda uyardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/valilikler-tek-tek-uyardi-kar-nedeniyle-okullarin-tatil-edildigi-sehirler-belli-oldu-1093786205.html
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Eğitime kar engeli: İstanbul'da okulların tatil edildiği ilk ilçe belli oldu, 20 Şubat’ta eğitim duracak mı?

12:38 19.02.2025
© AA12 ilde eğitime kar engeli
12 ilde eğitime kar engeli - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2025
© AA
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İstanbul’da etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle Sultangazi’de okullar tatil edildi. İlçede kar kalınlığının 40 cm’ye kadar çıkması beklenirken, öğrenciler ve veliler İstanbul genelinde eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. İşte Sultangazi Kaymakamlığı’nın açıklaması ve detaylar…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da “Altay” kar fırtınası etkisini göstermeye başladı.
📌 İstanbul’da kar yağışının 4 gün boyunca devam etmesi beklenirken, bazı bölgelerde kar kalınlığının 40 santimetreye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.
📌 Yoğun kar yağışı nedeniyle Sultangazi Kaymakamlığı, ilçedeki tüm okullar için tatil kararı aldı.

Sultangazi Kaymakamlığı’ndan resmi açıklama

Sultangazi Kaymakamlığı, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçede tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
📢 Kaymakamlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 19.02.2025 Çarşamba günü anaokulu, kreş, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir."
"Sultangazi’deki kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır."
Bu açıklama ile birlikte 19 Şubat Çarşamba günü Sultangazi’de resmi olarak okullar tatil edildi.

20 Şubat’ta İstanbul’da okullar tatil olacak mı?

Sultangazi ilçesinde alınan tatil kararı sonrası milyonlarca öğrenci ve veli, İstanbul genelinde de eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor.
📌 İstanbul Valiliği’nden gelen ilk açıklamada, kar yağışının etkisine bağlı olarak il genelinde yeni bir tatil kararının değerlendirileceği belirtildi.
📌 Kar yağışının devam etmesi halinde yeni tatil kararları alınabileceği bildirildi.
Yetkililer, İstanbul genelinde okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin duyuruların İstanbul Valiliği ve ilgili kaymakamlıklar tarafından yapılacağını belirtti.

İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek?

📌 Meteoroloji uzmanlarına göre İstanbul’da kar yağışı perşembe ve cuma günleri etkisini artıracak.
📌 Sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir.
📌 Yetkililer, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması ve toplu taşımanın tercih edilmesi konusunda uyardı.
kar tatili - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2025
TÜRKİYE
Valilikler tek tek uyardı: Kar nedeniyle okulların tatil edildiği şehirler belli oldu
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