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Valilikler tek tek uyardı: Kar nedeniyle okulların tatil edildiği şehirler belli oldu
Valilikler tek tek uyardı: Kar nedeniyle okulların tatil edildiği şehirler belli oldu
Sputnik Türkiye
Yoğun kar yağışı nedeniyle 19 Şubat'ta bazı illerde okullar tatil edildi. Valiliklerden peş peşe açıklamalar gelirken, "Okullar tatil mi?" sorusu gündemde. İşte kar tatili ilan edilen iller ve hava durumu detayları!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yoğun kar yağışı ve buzlanma uyarısının ardından bazı illerde eğitim-öğretime ara verildi. Valilikler, olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrencilerin güvenliği için okulları tatil etti.Şu ana kadar tatil edilen iller arasında şunlar yer alıyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/meteoroloji-son-dakika-acikladi-17-sehre-sari-kodlu-alarm-verildi-istanbula-kar-firtinasi-geliyor-1093786730.html
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son dakika, kar tatili, okullar tatil mi, valilik açıklaması, eğitimde kar engeli, hangi illerde okullar tatil, 19 şubat okullar tatil mi, hava durumu, yoğun kar yağışı, kar yağışı nedeniyle tatil, eğitime ara verilen iller, tatil edilen iller, taşımalı eğitim tatil, çorum kar tatili, samsun okullar tatil mi, tokat okullar tatil mi, sinop kar yağışı, tunceli pülümür tatil, kastamonu okullar tatil mi, amasya kar tatili, gümüşhane okullar tatil mi, hitit üniversitesi tatil mi, türkiye hava durumu, valilik kar tatili açıklaması, öğrenciler için tatil haberi, tatil olan ilçeler

Valilikler tek tek uyardı: Kar nedeniyle okulların tatil edildiği şehirler belli oldu

07:24 19.02.2025 (güncellendi: 07:47 19.02.2025)
© İHAkar tatili
kar tatili - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2025
© İHA
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Türkiye genelinde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı, öğrenci ve velileri alarma geçirdi. 19 Şubat Çarşamba günü için birçok kişi "Okullar tatil mi?" sorusuna yanıt ararken, bazı illerde eğitime 1 gün ara verildi. Valiliklerden peş peşe tatil açıklamaları geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yoğun kar yağışı ve buzlanma uyarısının ardından bazı illerde eğitim-öğretime ara verildi. Valilikler, olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrencilerin güvenliği için okulları tatil etti.
Şu ana kadar tatil edilen iller arasında şunlar yer alıyor:
Bingöl: Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçeleri; merkeze bağlı Sancak beldesi ve Sudüğünü köyü.
Çorum: Merkez ilçe ve Mecitözü ilçesi.
Tunceli: Pülümür ilçesi.
Tokat: Tüm il genelinde.
Samsun: Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak, Ladik ve Salıpazarı ilçeleri; ayrıca Alaçam, Atakum, Bafra, Canik, Çarşamba, İlkadım, Tekkeköy, Terme ve Yakakent ilçelerinde taşımalı eğitime ara verilmiştir.
Kastamonu: Merkez ilçe; ayrıca Daday ilçesinde tüm eğitim kurumlarında, Küre, İnebolu ve Çatalzeytin ilçelerinde taşımalı eğitime ara verilmiştir.
Sinop: Tüm il genelinde.
Amasya: Tüm il genelinde.
Gümüşhane: Tüm il genelinde.
Ordu: Bazı ilçelerde eğitime ara verilmiştir.
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2025
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