https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/valilikler-tek-tek-uyardi-kar-nedeniyle-okullarin-tatil-edildigi-sehirler-belli-oldu-1093786205.html
Valilikler tek tek uyardı: Kar nedeniyle okulların tatil edildiği şehirler belli oldu
Valilikler tek tek uyardı: Kar nedeniyle okulların tatil edildiği şehirler belli oldu
Sputnik Türkiye
Yoğun kar yağışı nedeniyle 19 Şubat'ta bazı illerde okullar tatil edildi. Valiliklerden peş peşe açıklamalar gelirken, "Okullar tatil mi?" sorusu gündemde. İşte kar tatili ilan edilen iller ve hava durumu detayları!
2025-02-19T07:24+0300
2025-02-19T07:24+0300
2025-02-19T07:47+0300
türkiye
bingöl
karlıova
valilikler
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son dakika okullar tatil
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yoğun kar yağışı ve buzlanma uyarısının ardından bazı illerde eğitim-öğretime ara verildi. Valilikler, olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrencilerin güvenliği için okulları tatil etti.Şu ana kadar tatil edilen iller arasında şunlar yer alıyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/meteoroloji-son-dakika-acikladi-17-sehre-sari-kodlu-alarm-verildi-istanbula-kar-firtinasi-geliyor-1093786730.html
türkiye
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Valilikler tek tek uyardı: Kar nedeniyle okulların tatil edildiği şehirler belli oldu
07:24 19.02.2025 (güncellendi: 07:47 19.02.2025)
Türkiye genelinde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı, öğrenci ve velileri alarma geçirdi. 19 Şubat Çarşamba günü için birçok kişi "Okullar tatil mi?" sorusuna yanıt ararken, bazı illerde eğitime 1 gün ara verildi. Valiliklerden peş peşe tatil açıklamaları geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yoğun kar yağışı ve buzlanma uyarısının ardından bazı illerde eğitim-öğretime ara verildi. Valilikler, olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrencilerin güvenliği için okulları tatil etti.
Şu ana kadar tatil edilen iller arasında şunlar yer alıyor:
Bingöl
: Adaklı, Karlıova
, Kiğı
, Yayladere ve Yedisu
ilçeleri; merkeze bağlı Sancak beldesi ve Sudüğünü köyü.
Çorum
: Merkez
ilçe ve Mecitözü ilçesi.
Samsun
: Asarcık, Ayvacık
, Havza
, Kavak
, Ladik
ve Salıpazarı ilçeleri; ayrıca Alaçam
, Atakum
, Bafra
, Canik
, Çarşamba
, İlkadım
, Tekkeköy, Terme ve Yakakent ilçelerinde taşımalı eğitime ara verilmiştir.
Kastamonu
: Merkez ilçe; ayrıca Daday ilçesinde tüm eğitim kurumlarında, Küre, İnebolu
ve Çatalzeytin
ilçelerinde taşımalı eğitime ara verilmiştir.
Amasya
: Tüm il genelinde.
Gümüşhane
: Tüm il genelinde.
Ordu
: Bazı ilçelerde eğitime ara verilmiştir.