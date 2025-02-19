https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/valilikler-tek-tek-uyardi-kar-nedeniyle-okullarin-tatil-edildigi-sehirler-belli-oldu-1093786205.html

Valilikler tek tek uyardı: Kar nedeniyle okulların tatil edildiği şehirler belli oldu

Valilikler tek tek uyardı: Kar nedeniyle okulların tatil edildiği şehirler belli oldu

Sputnik Türkiye

Yoğun kar yağışı nedeniyle 19 Şubat'ta bazı illerde okullar tatil edildi. Valiliklerden peş peşe açıklamalar gelirken, "Okullar tatil mi?" sorusu gündemde. İşte kar tatili ilan edilen iller ve hava durumu detayları!

2025-02-19T07:24+0300

2025-02-19T07:24+0300

2025-02-19T07:47+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yoğun kar yağışı ve buzlanma uyarısının ardından bazı illerde eğitim-öğretime ara verildi. Valilikler, olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrencilerin güvenliği için okulları tatil etti.Şu ana kadar tatil edilen iller arasında şunlar yer alıyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/meteoroloji-son-dakika-acikladi-17-sehre-sari-kodlu-alarm-verildi-istanbula-kar-firtinasi-geliyor-1093786730.html

türkiye

bingöl

karlıova

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