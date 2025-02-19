https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/meteoroloji-son-dakika-acikladi-17-sehre-sari-kodlu-alarm-verildi-istanbula-kar-firtinasi-geliyor-1093786730.html

Meteoroloji son dakika açıkladı, 17 şehre sarı kodlu alarm verildi: İstanbul'a kar fırtınası geliyor

Meteoroloji son dakika açıkladı, 17 şehre sarı kodlu alarm verildi: İstanbul'a kar fırtınası geliyor

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde yoğun kar yağışı ve fırtına uyarısı! İstanbul dahil birçok şehirde kar yağışı, buzlanma ve çığ tehlikesi bekleniyor. MGM’den sarı kodlu uyarı, hava sıcaklıkları düşüyor!

2025-02-19T07:46+0300

2025-02-19T07:46+0300

2025-02-19T07:46+0300

yaşam

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

karadeniz

güneydoğu anadolu

doğu

meteoroloji bölge müdürlüğü

hava durumu

hava durumu

istanbul hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0c/1093596088_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a0fb935d1efb3d25431202a67115a303.jpg

MGM’nin tahminlerine göre, Marmara, İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta çevrelerinde aralıklı yağışlar görülecek. Yağışların:Özellikle Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Kırklareli, Adana, Hatay, Muş'un batısı, Ardahan, Kars ve Erzurum çevrelerinde kar yağışı kuvvetli olacak.İstanbul'da kar fırtınası kapıdaMeteoroloji uzmanları, İstanbul'da perşembe gününden itibaren yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde kar birikimi ve buzlanmaya karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.Hava sıcaklığı düşüyor📌 Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklar 3 ila 5 derece azalacak.📌 Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.Şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı🌪 Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.🌪 Gece saatlerinde fırtına ihtimali yüksek!Çığ tehlikesi ve buzlanmaya dikkat⚠ Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun dik ve eğimli bölgelerinde çığ riski bulunuyor.⚠ İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları yaşanabilir.Sarı kodlu uyarı verilen i̇ller🚨 Meteoroloji, şu illerde yaşayanları dikkatli olmaya çağırdı:✅ Artvin, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Rize, Sinop, Sivas, Trabzon, Tunceli, Bayburt, Ardahan.Bugün hava nasıl olacak?Marmara Bölgesi: Kar ve fırtına etkili olacakBölge genelinde (Çanakkale hariç) aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek.📍 Edirne °C, 1°C → Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı📍 İstanbul °C, 7°C → Yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekler kar yağışlı📍 Kocaeli °C, 6°C → Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekler kar yağışlı📍 Tekirdağ °C, 4°C → Karla karışık yağmur ve kar yağışlı🌬 Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esecek.Ege Bölgesi: Yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyorParçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinde yağışlar bekleniyor.📍 Afyonkarahisar °C, 5°C → Aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekler kar yağışlı📍 Denizli °C, 12°C → Çok bulutlu ve yağmurlu📍 İzmir °C, 13°C → Parçalı ve çok bulutlu📍 Muğla °C, 12°C → Parçalı ve çok bulutlu🚨 Buzlanma ve don olayı bekleniyor! Kuzey Ege kıyılarında rüzgar fırtına seviyesine çıkabilir.Akdeniz Bölgesi: Kuvvetli sağanak uyarısıÇok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Isparta çevreleri aralıklı sağanak yağışlı olacak.📍 Adana °C, 17°C → Yağmur ve sağanak yağışlı, güney kesimlerde kuvvetli yağış📍 Antalya °C, 18°C → Parçalı ve çok bulutlu📍 Isparta °C, 10°C → Yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu📍 Mersin °C, 17°C → Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı⚠ İç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor!İç Anadolu Bölgesi: Kar ve buzlanmaya dikkatBölge genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.📍 Ankara °C, 5°C → Yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekler kar yağışlı📍 Eskişehir °C, 4°C → Hafif karla karışık yağmur, yüksekler kar yağışlı📍 Kayseri °C, 4°C → Aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı📍 Konya °C, 5°C → Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekler kar yağışlı🚨 Bölge genelinde buzlanma ve don olayına dikkat!Karadeniz Bölgesi: Kar, yağmur ve çığ tehlikesi varAralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve iç kesimlerde kar yağışı bekleniyor.📍 Rize °C, 6°C → Yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu📍 Samsun °C, 6°C → Yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu📍 Tokat °C, 2°C → Aralıklı kar yağışlı📍 Trabzon °C, 6°C → Yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu🚨 Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi var!Doğu Anadolu Bölgesi: Kar yağışı kuvvetli olacakBölge genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.📍 Ağrı °C, 0°C → Aralıklı kar yağışlı📍 Erzurum °C, 1°C → Aralıklı kar yağışlı📍 Malatya °C, 9°C → Yağmurlu, akşam karla karışık yağmurlu📍 Van °C, 7°C → Yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekler kar yağışlı⚠ Buzlanma, don ve çığ riski devam ediyor!Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Sağanak yağmur hakim olacakBölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış etkili olacak.📍 Diyarbakır °C, 14°C → Yağmur ve sağanak yağışlı📍 Gaziantep °C, 12°C → Yağmur ve sağanak yağışlı📍 Mardin °C, 8°C → Yağmur ve sağanak yağışlı📍 Şanlıurfa °C, 14°C → Yağmur ve sağanak yağışlı⚠ Bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve sis etkili olabilir!Deni̇zlerde firtına uyarısı🌊 Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de fırtına bekleniyor!🌬 Rüzgarın hızı yer yer 70 km/saatin üzerine çıkabilir!📌 Anlık hava durumu gelişmeleri için bizi takip etmeye devam edin!

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/valilikler-tek-tek-uyardi-kar-nedeniyle-okullarin-tatil-edildigi-sehirler-belli-oldu-1093786205.html

karadeniz

güneydoğu anadolu

doğu

i̇zmir

ankara

i̇stanbul kar yağışı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kar ne zaman yağacak, istanbul kar, hava ne zaman soğuyacak, kış ne zaman gelecek, 19 şubat hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, weather, hava durumu, izmir hava durumu, hava durumu izmir, meteoroloji, ankara hava, hava, istanbul, yarın hava durumu, kırklareli hava durumu