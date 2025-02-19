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Valilikler duyurdu: Yarın hangi illerde okullar tatil oldu?
Valilikler duyurdu: Yarın hangi illerde okullar tatil oldu?
Sputnik Türkiye
Ülke genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok ilde 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitime ara verildi. Valilikler tarafından yapılan... 19.02.2025, Sputnik Türkiye
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Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul, Kocaeli, Muş, Gümüşhane ve bazı illerde 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitime ara verildiİstanbul Valisi Davut Gül, kent genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini ve kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağını duyurdu. Kocaeli, Muş ve Gümüşhane'de de benzer şekilde tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verilirken, Ordu ve Siirt’in bazı ilçelerinde taşımalı eğitime ve belirli okullara yönelik tatil kararı alındı.Siirt'te eğitime 1 gün ara verildiSiirt Valisi Kemal Kızılkaya: ''Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerimizde 20 Şubat 2025 tarihinde yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Vatandaşlarımızın, sürücülerimizin hava koşullarına uygun olarak trafiğe çıkmaları ve her türlü ihtiyaç halinde 7/24 bizlere 112 Acil Çağrı Merkezi yoluyla ulaşabileceklerini hatırlatmak isterim" dedi.Ordu'da eğitime araOrdu Valiliği: "Kentin iç kesimlerinde yoğun kar yağışı devam etmekte olup don ve buzlanma riski bulunmaktadır. Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda yarın eğitime ara verilmiştir. Eğitim öğretime tamamen ara verilen ilçelerimizde, kısmen ara verilen yerlerde ise sadece tatil edilen okullarda görev yapan hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" açıklamasında bulundu.İstanbul'da okullar yarın tatil edildiİstanbul Valisi Davut Gül: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim" şeklinde konuştu.Kırklareli Vize ilçesinde 1 gün tatilVize Kaymakamlığı: "Yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ilçemizde tüm eğitim kurumlarında eğitime 20 Şubat 2025 tarihinde ara verilmiştir. Hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli de yarın izinli sayılacaktır" dedi.Hakkari'de eğitime araHakkari Valiliği: "Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime 20 Şubat 2025 tarihinde ara verilmiştir" dedi.Kocaeli'de okullar tatil olduKocaeli Valiliği: "Kocaeli il genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin oluşacağı değerlendirilerek; 20 Şubat 2025 Perşembe günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an Kursları dahil) eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) bir gün idari izinli sayılacaktır" açıklamasında bulundu.Muş'ta eğitime ara verildiMuş Valiliği: "Yoğun kar yağışının devam etmesi ve buzlanma riski nedeniyle resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 20 Şubat 2025 Perşembe günü ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve anaokulu ile kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personel de 1 gün idari izinli sayılacaktır" dedi.Gümüşhane'de okullar yarın tatil Gümüşhane Valiliği: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, kar yağışı kent genelinde devam edecektir. Ulaşımda oluşabilecek risklere karşı tüm okullarda eğitime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacaktır" açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/istanbulda-kar-etkisini-artiriyor-sile-otoyolunun-bir-kismi-kar-nedeniyle-kapandi-1093809078.html
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istanbul, kocaeli, perşembe, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar tatili, okul, okul servisi, özel okul, e-okul, okul öncesi eğitim
istanbul, kocaeli, perşembe, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar tatili, okul, okul servisi, özel okul, e-okul, okul öncesi eğitim

Valilikler duyurdu: Yarın hangi illerde okullar tatil oldu?

20:25 19.02.2025 (güncellendi: 20:27 19.02.2025)
© AAKar yağışı tatili olan iller
Kar yağışı tatili olan iller - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2025
© AA
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Ülke genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok ilde 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitime ara verildi. Valilikler tarafından yapılan açıklamalara göre, İstanbul, Kocaeli, Kırklareli’nin Vize ilçesi, Hakkari, Muş, Gümüşhane ve Ordu’nun bazı ilçelerinde okullar tatil edildi.
Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul, Kocaeli, Muş, Gümüşhane ve bazı illerde 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitime ara verildi
İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini ve kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağını duyurdu. Kocaeli, Muş ve Gümüşhane'de de benzer şekilde tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verilirken, Ordu ve Siirt’in bazı ilçelerinde taşımalı eğitime ve belirli okullara yönelik tatil kararı alındı.

Siirt'te eğitime 1 gün ara verildi

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya: ''Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerimizde 20 Şubat 2025 tarihinde yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Vatandaşlarımızın, sürücülerimizin hava koşullarına uygun olarak trafiğe çıkmaları ve her türlü ihtiyaç halinde 7/24 bizlere 112 Acil Çağrı Merkezi yoluyla ulaşabileceklerini hatırlatmak isterim" dedi.

Ordu'da eğitime ara

Ordu Valiliği: "Kentin iç kesimlerinde yoğun kar yağışı devam etmekte olup don ve buzlanma riski bulunmaktadır. Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda yarın eğitime ara verilmiştir. Eğitim öğretime tamamen ara verilen ilçelerimizde, kısmen ara verilen yerlerde ise sadece tatil edilen okullarda görev yapan hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" açıklamasında bulundu.

İstanbul'da okullar yarın tatil edildi

İstanbul Valisi Davut Gül: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim" şeklinde konuştu.

Kırklareli Vize ilçesinde 1 gün tatil

Vize Kaymakamlığı: "Yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ilçemizde tüm eğitim kurumlarında eğitime 20 Şubat 2025 tarihinde ara verilmiştir. Hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli de yarın izinli sayılacaktır" dedi.

Hakkari'de eğitime ara

Hakkari Valiliği: "Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime 20 Şubat 2025 tarihinde ara verilmiştir" dedi.

Kocaeli'de okullar tatil oldu

Kocaeli Valiliği: "Kocaeli il genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin oluşacağı değerlendirilerek; 20 Şubat 2025 Perşembe günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an Kursları dahil) eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) bir gün idari izinli sayılacaktır" açıklamasında bulundu.

Muş'ta eğitime ara verildi

Muş Valiliği: "Yoğun kar yağışının devam etmesi ve buzlanma riski nedeniyle resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 20 Şubat 2025 Perşembe günü ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve anaokulu ile kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personel de 1 gün idari izinli sayılacaktır" dedi.

Gümüşhane'de okullar yarın tatil

Gümüşhane Valiliği: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, kar yağışı kent genelinde devam edecektir. Ulaşımda oluşabilecek risklere karşı tüm okullarda eğitime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacaktır" açıklamasında bulundu.
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