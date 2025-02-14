TÜSİAD'a soruşturma açıldı
14:52 14.02.2025 (güncellendi: 15:16 14.02.2025)
© Fotoğraf : TÜSİADTÜSİAD'a soruşturma açıldı
© Fotoğraf : TÜSİAD
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TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında soruşturma açıldı.
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan dün düzenlenen genel kurul toplantısında konuşma yapmıştı. Konuşmanın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyadan konuşmanın içeriğine tepki göstermişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bugünkü açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında 13/02/2025 tarihinde dernek genel kurulunda yapmış olduğu konuşmada bir kısım soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, kamu barışını bozmaya elverişli nitelikli sözleri nedeniyle adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."
Ne olmuştu?
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras dünkü konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:
"Son haftalarda politik hayatta da olağanüstü olaylar yaşıyoruz. Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor yerlerine kayyum atanıyor. Bir siyasi parti lideri hakkında önce soruşturma başlatılıyor sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor. Birçok sanatçının menajerliğini yapan bir iş kadını hakkında önce soruşturma başlatılıyor sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor. Bir büyükşehir belediye başkanı hakkında, yaptığı konuşmalar nedeniyle basın toplantısından dakikalar sonra soruşturmalar açılıyor. Bilir kişi görüşmesini yayınlayan gazeteciler göz altına alınıyor, genel yayın yönetmeni tutuklanıyor. Yeni mezun teğmenler ordudan ihraç ediliyor. Bu olaylarda suç vardır yoktur diyemeyiz. Ancak çok kısa sürede arka arkaya gelen bu olayların toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz."
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, genel kuruldaki konuşmasında son dönemdeki siyasi gelişmelere ilişkin görüşlerini paylaştı. Aras, teğmenlerin ihraç edilmesi ve gözaltına alınan gazetecilerle ilgili konuştu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TÜSİAD Olağan Genel Kurulu'ndaki açıklamalara tepki gösterdi. Bakan Tunç, şunları kaydetti:
"Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hiçbir kurum, kuruluş veya çıkar grubu, milli iradenin üzerinde değildir. Demokratik sistemimizin temel taşlarından biri, kuvvetler ayrılığı ve yargının bağımsızlığıdır."