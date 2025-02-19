https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/turistik-merkeze-mayo-ve-bikini-yasagi-geliyor-uymayanlara-para-ve-120-gun-hapis-cezasi-1093812019.html

Turistik merkeze mayo ve bikini yasağı geliyor: Uymayanlara para ve 120 gün hapis cezası

Turistik merkeze mayo ve bikini yasağı geliyor: Uymayanlara para ve 120 gün hapis cezası

Sputnik Türkiye

Portekiz’in popüler tatil bölgesi Algarve’de bulunan Albufeira, turistlerin plaj dışında bikini ve mayo ile dolaşmasını yasaklamaya hazırlanıyor. Belediye... 19.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-19T18:29+0300

2025-02-19T18:29+0300

2025-02-19T18:29+0300

dünya

bikini

mayo

portekiz

yasak

yasak şehir

para

ceza

ceza kanunu

ceza kanunu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102397/59/1023975991_0:101:3461:2048_1920x0_80_0_0_f4aa15140199ada981ef2cc87eb741c7.jpg

Portekiz’in Albufeira kenti, plaj dışında bikini ve mayo ile dolaşanlara bin 500 euro kadar para cezası getirmeye hazırlanıyor.Yeni düzenlemeye göre, Albufeira'da plajdan ayrılan tatilcilerin şehir içinde, restoranlarda veya sahil bölgesinde uygun kıyafetler giymesi zorunlu olacağı ifade edilirken erkeklerin en az bir gömlek giymesi, kadınların ise pantolon/etek ve gömlek giymesinin gerekeceği açıklandı. Kurallara uymayanlara bin 500 avroya kadar para cezası verilebileceği belirtilirken, bazı uyarı tabelalarında 120 güne kadar hapis cezasının da gündeme gelebileceği belirtildi.Albufeira, turistler arasında popüler bir tatil beldesi olarak bilinmesine rağmen kent yönetimi, aşırı alkol tüketimi ve taşkınlıkları önlemek amacıyla bölgeye yeni bir imaj kazandırmak istediğini duyurdu. Albufeira Belediye Başkanı Jose Carlos Martins Rolo, kasabanın kitle turizmi merkezi olma ününe son vererek daha sürdürülebilir bir turizm modeli hedeflediklerini açıkladı.Bikini yasağı olan kentler Barselona, Palma de Mallorca, Split, Dubrovnik ve İtalya’nın Sorrento kentinde de bikini yasağı olduğu açıklandı. Kentte mayo ve bikiniyle dolaşan turistlere 150 ila 500 euro arasında değişen cezaların kesildiği belirtildi. Eğer yeni düzenleme kabul edilirse, turistlerin Albufeira’da plaj dışında bikini veya mayo ile dolaşması artık ağır cezalarla karşılanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/tihekten-tesetturlu-mayo-yasagina-141-bin-934-lira-ceza-1090363327.html

portekiz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bikini, mayo, portekiz, yasak, yasak şehir, para, ceza, ceza kanunu, ceza kanunu, ceza infaz kanunu, belediye, belediye başkanı