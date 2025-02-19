https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/turistik-merkeze-mayo-ve-bikini-yasagi-geliyor-uymayanlara-para-ve-120-gun-hapis-cezasi-1093812019.html
Turistik merkeze mayo ve bikini yasağı geliyor: Uymayanlara para ve 120 gün hapis cezası
Turistik merkeze mayo ve bikini yasağı geliyor: Uymayanlara para ve 120 gün hapis cezası
Sputnik Türkiye
Portekiz’in popüler tatil bölgesi Algarve’de bulunan Albufeira, turistlerin plaj dışında bikini ve mayo ile dolaşmasını yasaklamaya hazırlanıyor. Belediye... 19.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-19T18:29+0300
2025-02-19T18:29+0300
2025-02-19T18:29+0300
dünya
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Portekiz’in Albufeira kenti, plaj dışında bikini ve mayo ile dolaşanlara bin 500 euro kadar para cezası getirmeye hazırlanıyor.Yeni düzenlemeye göre, Albufeira'da plajdan ayrılan tatilcilerin şehir içinde, restoranlarda veya sahil bölgesinde uygun kıyafetler giymesi zorunlu olacağı ifade edilirken erkeklerin en az bir gömlek giymesi, kadınların ise pantolon/etek ve gömlek giymesinin gerekeceği açıklandı. Kurallara uymayanlara bin 500 avroya kadar para cezası verilebileceği belirtilirken, bazı uyarı tabelalarında 120 güne kadar hapis cezasının da gündeme gelebileceği belirtildi.Albufeira, turistler arasında popüler bir tatil beldesi olarak bilinmesine rağmen kent yönetimi, aşırı alkol tüketimi ve taşkınlıkları önlemek amacıyla bölgeye yeni bir imaj kazandırmak istediğini duyurdu. Albufeira Belediye Başkanı Jose Carlos Martins Rolo, kasabanın kitle turizmi merkezi olma ününe son vererek daha sürdürülebilir bir turizm modeli hedeflediklerini açıkladı.Bikini yasağı olan kentler Barselona, Palma de Mallorca, Split, Dubrovnik ve İtalya’nın Sorrento kentinde de bikini yasağı olduğu açıklandı. Kentte mayo ve bikiniyle dolaşan turistlere 150 ila 500 euro arasında değişen cezaların kesildiği belirtildi. Eğer yeni düzenleme kabul edilirse, turistlerin Albufeira’da plaj dışında bikini veya mayo ile dolaşması artık ağır cezalarla karşılanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/tihekten-tesetturlu-mayo-yasagina-141-bin-934-lira-ceza-1090363327.html
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bikini, mayo, portekiz, yasak, yasak şehir, para, ceza, ceza kanunu, ceza kanunu, ceza infaz kanunu, belediye, belediye başkanı
bikini, mayo, portekiz, yasak, yasak şehir, para, ceza, ceza kanunu, ceza kanunu, ceza infaz kanunu, belediye, belediye başkanı
Turistik merkeze mayo ve bikini yasağı geliyor: Uymayanlara para ve 120 gün hapis cezası
Portekiz’in popüler tatil bölgesi Algarve’de bulunan Albufeira, turistlerin plaj dışında bikini ve mayo ile dolaşmasını yasaklamaya hazırlanıyor. Belediye meclisi tarafından kabul edilen yeni kurallar, 14 Mart’a kadar kamuoyunda tartışılacak ve itiraz gelmezse yürürlüğe girecek.
Portekiz’in Albufeira kenti, plaj dışında bikini ve mayo ile dolaşanlara bin 500 euro kadar para cezası getirmeye hazırlanıyor.
Yeni düzenlemeye göre, Albufeira'da plajdan ayrılan tatilcilerin şehir içinde, restoranlarda veya sahil bölgesinde uygun kıyafetler giymesi zorunlu olacağı ifade edilirken erkeklerin en az bir gömlek giymesi, kadınların ise pantolon/etek ve gömlek giymesinin gerekeceği açıklandı. Kurallara uymayanlara bin 500 avroya kadar para cezası verilebileceği belirtilirken, bazı uyarı tabelalarında 120 güne kadar hapis cezasının da gündeme gelebileceği belirtildi.
Albufeira, turistler arasında popüler bir tatil beldesi olarak bilinmesine rağmen kent yönetimi, aşırı alkol tüketimi ve taşkınlıkları önlemek amacıyla bölgeye yeni bir imaj kazandırmak istediğini duyurdu. Albufeira Belediye Başkanı Jose Carlos Martins Rolo, kasabanın kitle turizmi merkezi olma ününe son vererek daha sürdürülebilir bir turizm modeli hedeflediklerini açıkladı.
Bikini yasağı olan kentler
Barselona, Palma de Mallorca, Split, Dubrovnik ve İtalya’nın Sorrento kentinde de bikini yasağı olduğu açıklandı. Kentte mayo ve bikiniyle dolaşan turistlere 150 ila 500 euro arasında değişen cezaların kesildiği belirtildi. Eğer yeni düzenleme kabul edilirse, turistlerin Albufeira’da plaj dışında bikini veya mayo ile dolaşması artık ağır cezalarla karşılanacak.