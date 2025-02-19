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Turistik merkeze mayo ve bikini yasağı geliyor: Uymayanlara para ve 120 gün hapis cezası
Turistik merkeze mayo ve bikini yasağı geliyor: Uymayanlara para ve 120 gün hapis cezası
Sputnik Türkiye
Portekiz’in popüler tatil bölgesi Algarve’de bulunan Albufeira, turistlerin plaj dışında bikini ve mayo ile dolaşmasını yasaklamaya hazırlanıyor. Belediye... 19.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-19T18:29+0300
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Portekiz’in Albufeira kenti, plaj dışında bikini ve mayo ile dolaşanlara bin 500 euro kadar para cezası getirmeye hazırlanıyor.Yeni düzenlemeye göre, Albufeira'da plajdan ayrılan tatilcilerin şehir içinde, restoranlarda veya sahil bölgesinde uygun kıyafetler giymesi zorunlu olacağı ifade edilirken erkeklerin en az bir gömlek giymesi, kadınların ise pantolon/etek ve gömlek giymesinin gerekeceği açıklandı. Kurallara uymayanlara bin 500 avroya kadar para cezası verilebileceği belirtilirken, bazı uyarı tabelalarında 120 güne kadar hapis cezasının da gündeme gelebileceği belirtildi.Albufeira, turistler arasında popüler bir tatil beldesi olarak bilinmesine rağmen kent yönetimi, aşırı alkol tüketimi ve taşkınlıkları önlemek amacıyla bölgeye yeni bir imaj kazandırmak istediğini duyurdu. Albufeira Belediye Başkanı Jose Carlos Martins Rolo, kasabanın kitle turizmi merkezi olma ününe son vererek daha sürdürülebilir bir turizm modeli hedeflediklerini açıkladı.Bikini yasağı olan kentler Barselona, Palma de Mallorca, Split, Dubrovnik ve İtalya’nın Sorrento kentinde de bikini yasağı olduğu açıklandı. Kentte mayo ve bikiniyle dolaşan turistlere 150 ila 500 euro arasında değişen cezaların kesildiği belirtildi. Eğer yeni düzenleme kabul edilirse, turistlerin Albufeira’da plaj dışında bikini veya mayo ile dolaşması artık ağır cezalarla karşılanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/tihekten-tesetturlu-mayo-yasagina-141-bin-934-lira-ceza-1090363327.html
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bikini, mayo, portekiz, yasak, yasak şehir, para, ceza, ceza kanunu, ceza kanunu, ceza infaz kanunu, belediye, belediye başkanı
bikini, mayo, portekiz, yasak, yasak şehir, para, ceza, ceza kanunu, ceza kanunu, ceza infaz kanunu, belediye, belediye başkanı

Turistik merkeze mayo ve bikini yasağı geliyor: Uymayanlara para ve 120 gün hapis cezası

18:29 19.02.2025
© Sputnik / Fedorenko Vladimir / Multimedya arşivine gidinRusya’nın başkenti Moskova’da 32 dereceyi aşan hava sıcaklığıyla kent sakinleri ‘parklara döküldü.’ Moskova’da yaz sezonuyla birlikte bikini sezonu da açıldı.
Rusya’nın başkenti Moskova’da 32 dereceyi aşan hava sıcaklığıyla kent sakinleri ‘parklara döküldü.’ Moskova’da yaz sezonuyla birlikte bikini sezonu da açıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2025
© Sputnik / Fedorenko Vladimir
/
Multimedya arşivine gidin
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Portekiz’in popüler tatil bölgesi Algarve’de bulunan Albufeira, turistlerin plaj dışında bikini ve mayo ile dolaşmasını yasaklamaya hazırlanıyor. Belediye meclisi tarafından kabul edilen yeni kurallar, 14 Mart’a kadar kamuoyunda tartışılacak ve itiraz gelmezse yürürlüğe girecek.
Portekiz’in Albufeira kenti, plaj dışında bikini ve mayo ile dolaşanlara bin 500 euro kadar para cezası getirmeye hazırlanıyor.
Yeni düzenlemeye göre, Albufeira'da plajdan ayrılan tatilcilerin şehir içinde, restoranlarda veya sahil bölgesinde uygun kıyafetler giymesi zorunlu olacağı ifade edilirken erkeklerin en az bir gömlek giymesi, kadınların ise pantolon/etek ve gömlek giymesinin gerekeceği açıklandı. Kurallara uymayanlara bin 500 avroya kadar para cezası verilebileceği belirtilirken, bazı uyarı tabelalarında 120 güne kadar hapis cezasının da gündeme gelebileceği belirtildi.
Albufeira, turistler arasında popüler bir tatil beldesi olarak bilinmesine rağmen kent yönetimi, aşırı alkol tüketimi ve taşkınlıkları önlemek amacıyla bölgeye yeni bir imaj kazandırmak istediğini duyurdu. Albufeira Belediye Başkanı Jose Carlos Martins Rolo, kasabanın kitle turizmi merkezi olma ününe son vererek daha sürdürülebilir bir turizm modeli hedeflediklerini açıkladı.

Bikini yasağı olan kentler

Barselona, Palma de Mallorca, Split, Dubrovnik ve İtalya’nın Sorrento kentinde de bikini yasağı olduğu açıklandı. Kentte mayo ve bikiniyle dolaşan turistlere 150 ila 500 euro arasında değişen cezaların kesildiği belirtildi. Eğer yeni düzenleme kabul edilirse, turistlerin Albufeira’da plaj dışında bikini veya mayo ile dolaşması artık ağır cezalarla karşılanacak.
Fransa, tesettür mayo, burkini - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
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TİHEK'ten 'tesettürlü mayo' yasağına 141 bin 934 lira ceza
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