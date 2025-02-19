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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/trump-kendini-kral-ilan-etti-yasasin-kral-1093817901.html
Trump kendini 'kral' ilan etti: 'Yaşasın Kral'
Trump kendini 'kral' ilan etti: 'Yaşasın Kral'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, kendini 'kral' İlan etti. 19.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-19T23:29+0300
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Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump kendini kral ilan etti.Trump'ın başında taç ile çizilmiş görsel ile yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:Tabii! İşte çevirisi:
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donald trump, new york, kral, abd
donald trump, new york, kral, abd

Trump kendini 'kral' ilan etti: 'Yaşasın Kral'

23:29 19.02.2025 (güncellendi: 23:36 19.02.2025)
© Beyaz Saray Sosyal MedyaTrump kendini 'kral' ilan etti: 'Yaşasın Kral'
Trump kendini 'kral' ilan etti: 'Yaşasın Kral' - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2025
© Beyaz Saray Sosyal Medya
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ABD Başkanı Donald Trump, kendini 'kral' İlan etti.
Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump kendini kral ilan etti.
Trump'ın başında taç ile çizilmiş görsel ile yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
Tabii! İşte çevirisi:
"Trafik sıkıntısı ücretleri bitti. Manhattan ve tüm New York kurtuldu. KRAL YAŞASIN!"
–Başkan Donald J. Trump
© Beyaz Saray Sosyal MedyaTrump kendini 'kral' ilan etti: 'Yaşasın Kral'
Trump kendini 'kral' ilan etti: 'Yaşasın Kral' - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2025
Trump kendini 'kral' ilan etti: 'Yaşasın Kral'
© Beyaz Saray Sosyal Medya
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