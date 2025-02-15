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Beyaz Saray'dan sevgililer günü şiiri: 'Güller kırmızı, menekşeler mavi, kaçak gelirseniz sizi sınır dışı ederiz'
Beyaz Saray'dan sevgililer günü şiiri: 'Güller kırmızı, menekşeler mavi, kaçak gelirseniz sizi sınır dışı ederiz'
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından 14 Şubat Sevgililer günü için bir 'şiir' paylaşıldı. 15.02.2025, Sputnik Türkiye
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Beyaz Saray, sosyal medya hesabından, ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen politikalarını hatırlatacak bir 'Sevgililer Günü Şiiri' paylaşıldı.Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından 14 Şubat Sevgililer günü için paylaşılan şiirde şu ifadeler yer aldı:
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beyaz saray, 14 şubat sevgililer günü, sevgililer günü, abd, abd, donald trump, göçmen, kaçak göçmen, meksika göçmen
beyaz saray, 14 şubat sevgililer günü, sevgililer günü, abd, abd, donald trump, göçmen, kaçak göçmen, meksika göçmen

Beyaz Saray'dan sevgililer günü şiiri: 'Güller kırmızı, menekşeler mavi, kaçak gelirseniz sizi sınır dışı ederiz'

00:20 15.02.2025 (güncellendi: 00:26 15.02.2025)
© Beyaz Saray sosyal medyaBeyaz Saray'dan sevgililer günü şiiri: 'Güller kırmızı, menekşeler mavi, kaçak gelirseniz sizi sınır dışı ederiz'
Beyaz Saray'dan sevgililer günü şiiri: 'Güller kırmızı, menekşeler mavi, kaçak gelirseniz sizi sınır dışı ederiz' - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2025
© Beyaz Saray sosyal medya
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Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından 14 Şubat Sevgililer günü için bir 'şiir' paylaşıldı.
Beyaz Saray, sosyal medya hesabından, ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen politikalarını hatırlatacak bir 'Sevgililer Günü Şiiri' paylaşıldı.
Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından 14 Şubat Sevgililer günü için paylaşılan şiirde şu ifadeler yer aldı:

"Güller kırmızı,

menekşeler mavi,

kaçak gelirseniz

sizi sınır dışı ederiz"

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