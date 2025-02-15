https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/beyaz-saraydan-sevgililer-gunu-siiri-guller-kirmizi-menekseler-mavi-kacak-gelirseniz-sizi-sinir-1093682550.html
Beyaz Saray'dan sevgililer günü şiiri: 'Güller kırmızı, menekşeler mavi, kaçak gelirseniz sizi sınır dışı ederiz'
Beyaz Saray'dan sevgililer günü şiiri: 'Güller kırmızı, menekşeler mavi, kaçak gelirseniz sizi sınır dışı ederiz'
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından 14 Şubat Sevgililer günü için bir 'şiir' paylaşıldı. 15.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-15T00:20+0300
2025-02-15T00:20+0300
2025-02-15T00:26+0300
dünya
beyaz saray
14 şubat sevgililer günü
sevgililer günü
abd
abd
donald trump
göçmen
kaçak göçmen
meksika göçmen
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Beyaz Saray, sosyal medya hesabından, ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen politikalarını hatırlatacak bir 'Sevgililer Günü Şiiri' paylaşıldı.Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından 14 Şubat Sevgililer günü için paylaşılan şiirde şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/askin-z-kusagi-hali-yeni-nesil-iliski-terimlerinin-kacini-duydunuz-1093665546.html
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beyaz saray, 14 şubat sevgililer günü, sevgililer günü, abd, abd, donald trump, göçmen, kaçak göçmen, meksika göçmen
beyaz saray, 14 şubat sevgililer günü, sevgililer günü, abd, abd, donald trump, göçmen, kaçak göçmen, meksika göçmen
Beyaz Saray'dan sevgililer günü şiiri: 'Güller kırmızı, menekşeler mavi, kaçak gelirseniz sizi sınır dışı ederiz'
00:20 15.02.2025 (güncellendi: 00:26 15.02.2025)
Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından 14 Şubat Sevgililer günü için bir 'şiir' paylaşıldı.
Beyaz Saray, sosyal medya hesabından, ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen politikalarını hatırlatacak bir 'Sevgililer Günü Şiiri' paylaşıldı.
Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından 14 Şubat Sevgililer günü için paylaşılan şiirde şu ifadeler yer aldı:
"Güller kırmızı,
menekşeler mavi,
kaçak gelirseniz
sizi sınır dışı ederiz"