https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/istanbul-valiliginden-kar-alarmi-ibb-smsle-uyardi-1093802903.html

İstanbul Valiliği’nden kar alarmı: İBB SMS'le uyardı

İstanbul Valiliği’nden kar alarmı: İBB SMS'le uyardı

Sputnik Türkiye

İstanbul’da etkisini artıran kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Valilik, olumsuz hava koşullarına karşı alınan tedbirleri duyurdu. İBB ise vatandaşlara SMS ile... 19.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-19T14:28+0300

2025-02-19T14:28+0300

2025-02-19T14:28+0300

türkiye

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

türkiye

kar yağışı

istanbul kar yağışı

yoğun kar yağışı

istanbul valiliği

sms

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’un birçok noktasında kar yağışı etkili olmaya başladı. Avrupa Yakası’nda Sultangazi, Eyüpsultan ve Küçükçekmece’de aralıklarla devam eden yağış, özellikle Arnavutköy ve Başakşehir’de şiddetini artırdı.Bağcılar, Esenler, Kağıthane, Sarıyer, Beyoğlu ve Beşiktaş’ta da yoğun şekilde hissedilen kar, Anadolu Yakası’nda Ümraniye’de de etkisini göstermeye başladı.Şehir genelinde beyaza bürünen yollar, sürücüler için risk oluştururken, ekipler buzlanmayı önlemek amacıyla solüsyon ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.İstanbul Valiliği tedbirleri açıkladıİstanbul Valiliği, 24 Şubat Pazartesi akşamına kadar etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle alınan tedbirleri duyurdu.📌 Afet Müdahale Planı (TAMP), 19 Şubat Çarşamba günü saat 08.30 itibarıyla devreye alındı.📌 39 ilçede AFAD ve ilgili birimler 24 saat esasına göre çalışacak.📌 Otoyol, köprü, viyadük ve ana arterlerde buzlanmaya karşı belediye ve özel otoyol işletmeleri tedbir alacak.📌 Trafik ekipleri kar lastiği denetimlerini sıklaştıracak.📌 Yoğun kar yağışı durumunda yüksek tonajlı araçlar için otoyol kenarlarında bekleme alanları oluşturulacak.Valilik, evsizlerin sokakta kalmasına kesinlikle izin verilmeyeceğini ve önceden belirlenen barınma alanlarına yerleştirilmeye devam edileceğini açıkladı. Sokakta kalan kişilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi gerektiği vurgulandı.Ayrıca, elektrik, su, doğal gaz ve altyapı hizmetlerinde aksaklık yaşanmaması için ekiplerin takviye edildiği duyuruldu. Olası yolda kalma durumları için beslenme destek gruplarının hazır bekletildiği belirtildi.Valilik açıklamasında, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi ve şu uyarılar yapıldı:✅ Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın.✅ Özel araç kullanmaktan kaçının, toplu taşımayı tercih edin.✅ Kar lastiği ve zincir bulunmayan araçlarla trafiğe çıkmayın.✅ Özel sektör çalışanları, iş planlamalarını hava durumuna göre yapmalı.Hava ve deniz ulaşımında da çok sayıda sefer iptal edilirken, vatandaşların uçuş ve vapur seferlerini önceden kontrol etmeleri gerektiği vurgulandı.İBB’den SMS ile Uyarı!İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent genelinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle vatandaşların cep telefonlarına uyarı mesajı gönderdi.İBB mesajında şu ifadelere yer verildi:"Değerli İstanbullular, yoğun kar yağışı şehrimizi 3 gün etkileyecek. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde. Zorunlu olmadıkça şahsi araçlarla trafiğe çıkılmaması, toplu taşıma araçlarının kullanılması, kar lastiği ve zincirsiz araçların trafiğe çıkmaması önemlidir."📌 Kar yağışı 24 Şubat Pazartesi akşamına kadar sürecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/istanbulda-kar-yagisi-basladi-akomdan-saatli-uyari-kar-ne-kadar-surecek-1093790377.html

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