https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/tarimi-yok-eden-viruslu-domates-alarmi-asya-ulkelerinden-turkiyeye-sokulmaya-calisiliyor-bakanlik-1093793331.html
Tarımı yok eden virüslü domates alarmı: Asya ülkelerinden Türkiye'ye sokulmaya çalışılıyor, bakanlık harekete geçti
Tarımı yok eden virüslü domates alarmı: Asya ülkelerinden Türkiye'ye sokulmaya çalışılıyor, bakanlık harekete geçti
Sputnik Türkiye
Gümrüklerde virüslü domates tohumları için alarma geçildi. Tarımı yok eden virüslü tohumlar nedeniyle 45 günde 6 farklı operasyon düzenlendi. Söz konusu... 19.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-19T10:41+0300
2025-02-19T10:41+0300
2025-02-19T10:41+0300
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israil
domates
virüs
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Gümrük kapılarında virüslü domates tohumu için son 45 günde 6 farklı operasyon düzenlendi.Tarımı yok eden ve tüketeni hasta eden virüslü domatesler nedeniyle alarm durumuna geçildi.Yapılan analizlerde bu tohumlarda dünya çapında tarım sektörünü tehdit eden benekli mozaik virüsü ve kahverengi buruşuk meyve virüsü tespit edildi.Tarım Bakanlığı harekete geçtiTürkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre virüslü domates nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti ve gümrüklerdeki önlemler artırıldı.10 Ocak'ta Çin menşeli, 23 Ocak'ta da Çin menşeli, 10 Şubat'ta Tayland menşeli ve Çin menşeli, 13 Şubat'ta Çin menşeli son olarak 15 Şubat'ta Çin menşeli virüslü domates tohumu gümrük kapılarında yakalandı.Yakalanan tohumların ülkelerine iade edildiği bildirildi.Üretimi tahrip ediyorToMMV ve ToBRFV isimli virüslü tohumlar ilk kez 2010'lı yıllarda Orta ve Kuzey Amerika'da tespit edildi.2013 yılında Meksika'da, 2018 yılında ise ABD'de yayılan virüs, sebze ve meyve üretimini tahrip etmesiyle biliniyor. Hastalıklara sebep oluyorAyrıca tüketim durumunda hastalıklara sebep oluyor.2021 yılında ise İsrail’de görülen virüs, kısa sürede ülkedeki tüm seralara yayıldı. İsrail seracılık faaliyetleri neredeyse durma noktasına geldi, meyve-sebze ihtiyacını ithalatla karşılamak zorunda kaldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/tunus-tehlikeli-bakteri-dolayisiyla-iade-etmisti-2-bin-500-ton-patatesin-imhasi-basladi-1093737681.html
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tarım, asya, türkiye, israil, domates, virüs, ilaç
tarım, asya, türkiye, israil, domates, virüs, ilaç
Tarımı yok eden virüslü domates alarmı: Asya ülkelerinden Türkiye'ye sokulmaya çalışılıyor, bakanlık harekete geçti
Gümrüklerde virüslü domates tohumları için alarma geçildi. Tarımı yok eden virüslü tohumlar nedeniyle 45 günde 6 farklı operasyon düzenlendi. Söz konusu tohumların Asya ülkelerinden Türkiye'ye sokulmaya çalışıldığı tespit edildi.
Gümrük kapılarında virüslü domates tohumu için son 45 günde 6 farklı operasyon düzenlendi.
Tarımı yok eden ve tüketeni hasta eden virüslü domatesler nedeniyle alarm durumuna geçildi.
Yapılan analizlerde bu tohumlarda dünya çapında tarım sektörünü tehdit eden benekli mozaik virüsü ve kahverengi buruşuk meyve virüsü tespit edildi.
Tarım Bakanlığı harekete geçti
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre virüslü domates nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti ve gümrüklerdeki önlemler artırıldı.
10 Ocak'ta Çin menşeli, 23 Ocak'ta da Çin menşeli, 10 Şubat'ta Tayland menşeli ve Çin menşeli, 13 Şubat'ta Çin menşeli son olarak 15 Şubat'ta Çin menşeli virüslü domates tohumu gümrük kapılarında yakalandı.
Yakalanan tohumların ülkelerine iade edildiği bildirildi.
ToMMV ve ToBRFV isimli virüslü tohumlar ilk kez 2010'lı yıllarda Orta ve Kuzey Amerika'da tespit edildi.
2013 yılında Meksika'da, 2018 yılında ise ABD'de yayılan virüs, sebze ve meyve üretimini tahrip etmesiyle biliniyor.
Hastalıklara sebep oluyor
Ayrıca tüketim durumunda hastalıklara sebep oluyor.
2021 yılında ise İsrail’de görülen virüs, kısa sürede ülkedeki tüm seralara yayıldı. İsrail seracılık faaliyetleri neredeyse durma noktasına geldi, meyve-sebze ihtiyacını ithalatla karşılamak zorunda kaldı.