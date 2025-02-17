https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/tunus-tehlikeli-bakteri-dolayisiyla-iade-etmisti-2-bin-500-ton-patatesin-imhasi-basladi-1093737681.html
Tunus 'tehlikeli bakteri' dolayısıyla iade etmişti: 2 bin 500 ton patatesin imhası başladı
Tunus 'tehlikeli bakteri' dolayısıyla iade etmişti: 2 bin 500 ton patatesin imhası başladı
Sputnik Türkiye
Tunus'un bakteri tespit edilmesi nedeniyle iade ettiği 2 bin 500 ton patatesin 400 tonu Mersin’in Tarsus ilçesinde Katı Atık Tesisi’nde imha edildi. Tarım... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-17T15:38+0300
2025-02-17T15:38+0300
2025-02-17T15:38+0300
türkiye
patates
tarım ve orman bakanlığı
ilaç
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Tunus'tan 'tehlikeli bakteri' sebebiyle iade edilen patatesler Tarım Bakanlığı tarafından imha ediliyor.2 bin 500 ton patates imha edilecekBakanlık yüklü miktarda patatesin 400 tonunu imha etti.Dijital platformlarda "Türkiye'den Tunus'a gönderilen patatesler, tehlikeli bakteriler barındırdığı gerekçesiyle iade edildi." şeklinde tekrar gündeme getirilen ürünler; 12 OCAK 2025 tarihinde Mersin Zirai Karantina Müdürlüğümüz gözetiminde İMHA EDİLMİŞTİR. İlgili görüntüler Bakanlığımızca paylaşılmıştır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/meyve-ve-sebzelerdeki-pestisit-kalintisi-nasil-temizlenir-sirkeli-su-mu-karbonatli-su-mu-1092661577.html
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tarım bakanlığı, tarım bakanlığı patates, iade edilen patates, yurt dışı tarım bakanlığı iade, tunus iade patates,
Tunus 'tehlikeli bakteri' dolayısıyla iade etmişti: 2 bin 500 ton patatesin imhası başladı
Tunus'un bakteri tespit edilmesi nedeniyle iade ettiği 2 bin 500 ton patatesin 400 tonu Mersin’in Tarsus ilçesinde Katı Atık Tesisi’nde imha edildi. Tarım Bakanlığı, sosyal medyada görüntü paylaştı.
Tunus'tan 'tehlikeli bakteri' sebebiyle iade edilen patatesler Tarım Bakanlığı tarafından imha ediliyor.
2 bin 500 ton patates imha edilecek
Bakanlık yüklü miktarda patatesin 400 tonunu imha etti.
Dijital platformlarda "Türkiye'den Tunus'a gönderilen patatesler, tehlikeli bakteriler barındırdığı gerekçesiyle iade edildi." şeklinde tekrar gündeme getirilen ürünler; 12 OCAK 2025 tarihinde Mersin Zirai Karantina Müdürlüğümüz gözetiminde İMHA EDİLMİŞTİR. İlgili görüntüler Bakanlığımızca paylaşılmıştır.