https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/tunus-tehlikeli-bakteri-dolayisiyla-iade-etmisti-2-bin-500-ton-patatesin-imhasi-basladi-1093737681.html

Tunus 'tehlikeli bakteri' dolayısıyla iade etmişti: 2 bin 500 ton patatesin imhası başladı

Tunus 'tehlikeli bakteri' dolayısıyla iade etmişti: 2 bin 500 ton patatesin imhası başladı

Sputnik Türkiye

Tunus'un bakteri tespit edilmesi nedeniyle iade ettiği 2 bin 500 ton patatesin 400 tonu Mersin’in Tarsus ilçesinde Katı Atık Tesisi’nde imha edildi. Tarım... 17.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-17T15:38+0300

2025-02-17T15:38+0300

2025-02-17T15:38+0300

türkiye

patates

tarım ve orman bakanlığı

ilaç

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Tunus'tan 'tehlikeli bakteri' sebebiyle iade edilen patatesler Tarım Bakanlığı tarafından imha ediliyor.2 bin 500 ton patates imha edilecekBakanlık yüklü miktarda patatesin 400 tonunu imha etti.Dijital platformlarda "Türkiye'den Tunus'a gönderilen patatesler, tehlikeli bakteriler barındırdığı gerekçesiyle iade edildi." şeklinde tekrar gündeme getirilen ürünler; 12 OCAK 2025 tarihinde Mersin Zirai Karantina Müdürlüğümüz gözetiminde İMHA EDİLMİŞTİR. İlgili görüntüler Bakanlığımızca paylaşılmıştır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/meyve-ve-sebzelerdeki-pestisit-kalintisi-nasil-temizlenir-sirkeli-su-mu-karbonatli-su-mu-1092661577.html

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