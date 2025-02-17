Tunus 'tehlikeli bakteri' dolayısıyla iade etmişti: 2 bin 500 ton patatesin imhası başladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
HAVA DURUMU
Soğuk ve yağışlı hava yeni haftada da etkili olacak.
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
1500 yıllık sarnıçta ruhsatsız SPA merkezi: Kültürel miras nasıl gözden kaçtı?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Teğmenlerden ilk itiraz davası
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Futbolun Tarihçesi ve Futbol Nedir?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Patoloji ve yapay zekanın buluşması
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/tunus-tehlikeli-bakteri-dolayisiyla-iade-etmisti-2-bin-500-ton-patatesin-imhasi-basladi-1093737681.html
Tunus 'tehlikeli bakteri' dolayısıyla iade etmişti: 2 bin 500 ton patatesin imhası başladı
Tunus 'tehlikeli bakteri' dolayısıyla iade etmişti: 2 bin 500 ton patatesin imhası başladı
Sputnik Türkiye
Tunus'un bakteri tespit edilmesi nedeniyle iade ettiği 2 bin 500 ton patatesin 400 tonu Mersin’in Tarsus ilçesinde Katı Atık Tesisi’nde imha edildi. Tarım... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-17T15:38+0300
2025-02-17T15:38+0300
türkiye
patates
tarım ve orman bakanlığı
ilaç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/11/1093737456_27:0:1172:644_1920x0_80_0_0_4f7c2e3ad21736762c1d7570c5244db5.jpg
Tunus'tan 'tehlikeli bakteri' sebebiyle iade edilen patatesler Tarım Bakanlığı tarafından imha ediliyor.2 bin 500 ton patates imha edilecekBakanlık yüklü miktarda patatesin 400 tonunu imha etti.Dijital platformlarda "Türkiye'den Tunus'a gönderilen patatesler, tehlikeli bakteriler barındırdığı gerekçesiyle iade edildi." şeklinde tekrar gündeme getirilen ürünler; 12 OCAK 2025 tarihinde Mersin Zirai Karantina Müdürlüğümüz gözetiminde İMHA EDİLMİŞTİR. İlgili görüntüler Bakanlığımızca paylaşılmıştır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/meyve-ve-sebzelerdeki-pestisit-kalintisi-nasil-temizlenir-sirkeli-su-mu-karbonatli-su-mu-1092661577.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/11/1093737456_170:0:1029:644_1920x0_80_0_0_1ce021cc0f95058ed5c104bc17ec8b5a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tarım bakanlığı, tarım bakanlığı patates, iade edilen patates, yurt dışı tarım bakanlığı iade, tunus iade patates,
tarım bakanlığı, tarım bakanlığı patates, iade edilen patates, yurt dışı tarım bakanlığı iade, tunus iade patates,

Tunus 'tehlikeli bakteri' dolayısıyla iade etmişti: 2 bin 500 ton patatesin imhası başladı

15:38 17.02.2025
© Fotoğraf : Tarım ve Orman Bakanlığıbakanlık patates iade
bakanlık patates iade - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
© Fotoğraf : Tarım ve Orman Bakanlığı
Abone ol
Tunus'un bakteri tespit edilmesi nedeniyle iade ettiği 2 bin 500 ton patatesin 400 tonu Mersin’in Tarsus ilçesinde Katı Atık Tesisi’nde imha edildi. Tarım Bakanlığı, sosyal medyada görüntü paylaştı.
Tunus'tan 'tehlikeli bakteri' sebebiyle iade edilen patatesler Tarım Bakanlığı tarafından imha ediliyor.

2 bin 500 ton patates imha edilecek

Bakanlık yüklü miktarda patatesin 400 tonunu imha etti.
Dijital platformlarda "Türkiye'den Tunus'a gönderilen patatesler, tehlikeli bakteriler barındırdığı gerekçesiyle iade edildi." şeklinde tekrar gündeme getirilen ürünler; 12 OCAK 2025 tarihinde Mersin Zirai Karantina Müdürlüğümüz gözetiminde İMHA EDİLMİŞTİR. İlgili görüntüler Bakanlığımızca paylaşılmıştır.
yeşillik marul - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
SAĞLIK
Meyve ve sebzelerdeki pestisit kalıntısı nasıl temizlenir? Sirkeli su mu karbonatlı su mu?
15 Ocak, 09:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала