https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/ruanda-demokratik-kongo-krizi-ruanda-belcikayla-yardim-programini-askiya-aldi-1093792189.html
Ruanda-Demokratik Kongo krizi: Ruanda, Belçika'yla yardım programını askıya aldı
Ruanda-Demokratik Kongo krizi: Ruanda, Belçika'yla yardım programını askıya aldı
Sputnik Türkiye
Ruanda ile Demokratik Kongo ile yaşanan M23 isyancılar krizi, şiddetlenerek devam ediyor. Ruanda, Belçika'nın krizdeki tutumu sebebiyle yardım programını... 19.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-19T10:00+0300
2025-02-19T10:00+0300
2025-02-19T10:00+0300
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ruanda
belçika
kongo
dışişleri bakanlığı
m23
tutsiler
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demokratik kongo cumhuriyeti
diplomatik kriz
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23 Mart Hareketi'nden doğan ve bu sebeple M23 olarak adlandırılan isyancılar, hafta içinde Ruanda sınırındaki ikinci büyük Demokratik Kongo kenti olan Bukavu şehrini ve Rusizi sınır kapısının Kongo kısmını ele geçirmişti. Ruandalı Tutsilerce desteklendikleri iddia edilen M23 isyancıların ilerleyişi uluslararası diplomatik krizi tetikledi. Belçika, 15 Şubat'ta açıklama yaparak "Belçika, Ruanda destekli M23/AFC'nin Bukavu'ya yönelik saldırısını şiddetle kınıyor" dedi. Ruanda Dışişleri Bakanlığı, dün akşam Belçika ile olan 2024-2029 ikili yardım programının geri kalanını askıya alındığını açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Belçika tarafını seçti'"Belçika, bu çatışmada bir taraf seçme konusunda siyasi bir karar almıştır, bu onun hakkıdır, ancak kalkınmayı siyasallaştırmak açıkça yanlıştır" ifadelerini kullanan Ruanda hükümetinin bu kararı sonrasında İngiltere'den açıklama geldi.İngiltere Dışişleri Bakanlığı, dün "Dışişleri Bakanlığı, Ruanda Savunma Kuvvetleri ve M23'ün Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda kaydettiği ilerlemelerin ardından Ruanda Yüksek Komiserini (Bakanlığa) çağırdı" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/kongoda-m23-isyancilarin-ilerleyisi-suruyor-ruanda-sinirindaki-ikinci-buyuk-kenti-ele-gecirildi-1093724719.html
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ruanda, belçika, kongo, dışişleri bakanlığı, m23 , tutsiler, hutular, demokratik kongo cumhuriyeti, diplomatik kriz
ruanda, belçika, kongo, dışişleri bakanlığı, m23 , tutsiler, hutular, demokratik kongo cumhuriyeti, diplomatik kriz
Ruanda-Demokratik Kongo krizi: Ruanda, Belçika'yla yardım programını askıya aldı
Ruanda ile Demokratik Kongo ile yaşanan M23 isyancılar krizi, şiddetlenerek devam ediyor. Ruanda, Belçika'nın krizdeki tutumu sebebiyle yardım programını askıya aldığını duyurdu, İngiltere ise ülkedeki diplomatik misyonluk olan Ruanda Yüksek Komiserini bakanlığa çağırdı.
23 Mart Hareketi'nden doğan ve bu sebeple M23 olarak adlandırılan isyancılar, hafta içinde Ruanda sınırındaki ikinci büyük Demokratik Kongo kenti olan Bukavu şehrini ve Rusizi sınır kapısının Kongo kısmını ele geçirmişti. Ruandalı Tutsilerce desteklendikleri iddia edilen M23 isyancıların ilerleyişi uluslararası diplomatik krizi tetikledi.
Belçika, 15 Şubat'ta açıklama yaparak "Belçika, Ruanda destekli M23/AFC'nin Bukavu'ya yönelik saldırısını şiddetle kınıyor" dedi.
Ruanda Dışişleri Bakanlığı, dün akşam Belçika ile olan 2024-2029 ikili yardım programının geri kalanını askıya alındığını açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ruanda ulusal güvenliği tehlikeye atmaya zorlanmaz veya şantaj yapılmaz. Tek amacımız güvenli bir sınır ve bölgemizdeki şiddet yanlısı etnik aşırılıkçılığın geri döndürülemez bir şekilde sona ermesidir. Ruanda'nın barışa ve kalıcı bir çözüme ihtiyacı var ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti Hükümeti ve uluslararası toplumun, BM onaylı soykırımcı FDLR milislerini dağıtma ve azınlık haklarını koruma taahhütlerini yerine getirmede on yıllardır başarısız olması nedeniyle sürekli olarak tekrar eden çatışma döngülerine kimse tahammül etmeye devam etmemelidir."
"Belçika, bu çatışmada bir taraf seçme konusunda siyasi bir karar almıştır, bu onun hakkıdır, ancak kalkınmayı siyasallaştırmak açıkça yanlıştır" ifadelerini kullanan Ruanda hükümetinin bu kararı sonrasında İngiltere'den açıklama geldi.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, dün "Dışişleri Bakanlığı, Ruanda Savunma Kuvvetleri ve M23'ün Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda kaydettiği ilerlemelerin ardından Ruanda Yüksek Komiserini (Bakanlığa) çağırdı" denildi.