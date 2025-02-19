https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/ruanda-demokratik-kongo-krizi-ruanda-belcikayla-yardim-programini-askiya-aldi-1093792189.html

Ruanda-Demokratik Kongo krizi: Ruanda, Belçika'yla yardım programını askıya aldı

Ruanda-Demokratik Kongo krizi: Ruanda, Belçika'yla yardım programını askıya aldı

Sputnik Türkiye

Ruanda ile Demokratik Kongo ile yaşanan M23 isyancılar krizi, şiddetlenerek devam ediyor. Ruanda, Belçika'nın krizdeki tutumu sebebiyle yardım programını... 19.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-19T10:00+0300

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2025-02-19T10:00+0300

dünya

ruanda

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kongo

dışişleri bakanlığı

m23

tutsiler

hutular

demokratik kongo cumhuriyeti

diplomatik kriz

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23 Mart Hareketi'nden doğan ve bu sebeple M23 olarak adlandırılan isyancılar, hafta içinde Ruanda sınırındaki ikinci büyük Demokratik Kongo kenti olan Bukavu şehrini ve Rusizi sınır kapısının Kongo kısmını ele geçirmişti. Ruandalı Tutsilerce desteklendikleri iddia edilen M23 isyancıların ilerleyişi uluslararası diplomatik krizi tetikledi. Belçika, 15 Şubat'ta açıklama yaparak "Belçika, Ruanda destekli M23/AFC'nin Bukavu'ya yönelik saldırısını şiddetle kınıyor" dedi. Ruanda Dışişleri Bakanlığı, dün akşam Belçika ile olan 2024-2029 ikili yardım programının geri kalanını askıya alındığını açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Belçika tarafını seçti'"Belçika, bu çatışmada bir taraf seçme konusunda siyasi bir karar almıştır, bu onun hakkıdır, ancak kalkınmayı siyasallaştırmak açıkça yanlıştır" ifadelerini kullanan Ruanda hükümetinin bu kararı sonrasında İngiltere'den açıklama geldi.İngiltere Dışişleri Bakanlığı, dün "Dışişleri Bakanlığı, Ruanda Savunma Kuvvetleri ve M23'ün Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda kaydettiği ilerlemelerin ardından Ruanda Yüksek Komiserini (Bakanlığa) çağırdı" denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/kongoda-m23-isyancilarin-ilerleyisi-suruyor-ruanda-sinirindaki-ikinci-buyuk-kenti-ele-gecirildi-1093724719.html

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kongo

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ruanda, belçika, kongo, dışişleri bakanlığı, m23 , tutsiler, hutular, demokratik kongo cumhuriyeti, diplomatik kriz