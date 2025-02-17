https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/kongoda-m23-isyancilarin-ilerleyisi-suruyor-ruanda-sinirindaki-ikinci-buyuk-kenti-ele-gecirildi-1093724719.html

Kongo’da M23 isyancıların ilerleyişi sürüyor: Ruanda sınırındaki ikinci büyük kent ele geçirildi

Kongo’da M23 isyancıların ilerleyişi sürüyor: Ruanda sınırındaki ikinci büyük kent ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde M23 adlı isyancılar, dün ilerleyişini sürdürerek ülkenin ikinci büyük kenti olan Ruanda sınırındaki Bukavu kentini ele... 17.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-17T10:57+0300

2025-02-17T10:57+0300

2025-02-17T10:59+0300

dünya

ruanda

kongo

m23

kuzey kivu

demokratik kongo cumhuriyeti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/11/1093724811_0:262:2157:1475_1920x0_80_0_0_5a7d27519a0115644b4cb57552d47c60.jpg

23 Mart Hareketi'nden doğan ve bu sebeple M23 olarak adlandırılan isyancılar, Ruanda sınırındaki Bukavu şehri ve Rusizi sınır kapısının Kongo kısmını ele geçirdi. Rusizi sınır kapısı, Güney Kivu eyaletinin en büyük kenti olan Bukavu şehrinin doğu kesiminde yer alıyor. Ruanda ve Güney Kivu arasında geçişlerin ve lokal mineral ticaretinin büyük bölümü, bu sınır kapısından gerçekleştiriliyor.Bukavu'nun nüfusu bir milyonu aşıyor. Yaklaşık bir milyon kişi ise şehrin banliyölerinde yerinden edilmiş kişiler ve mülteciler için kurulan kamplarda yaşıyor. Ocak ayının sonunda M23 isyancıları, yine Ruanda sınırındaki komşu eyalet Kuzey Kivu'nun idari merkezi olan Goma şehrini ele geçirmişti.İsyanların geçmişiM23 ayaklanmaları 2021’in sonlarında başlamış, Demokratik Kongo hükümeti ise Ruanda yönetiminin ayaklanmaların ardından olduğunu belirterek Ruanda’yı yayılmacı hırsları nedeniyle suçlamıştı. Kongo yönetimi, Ruanda’nın lokal mineral ticaretini ele geçirmek için yapılan hamle olduğunu belirtmişti. Ancak Ruanda tarafı, suçlamaları reddederek önceliklerinin güvenlik olduğunu açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/nebenzya-rusya-kongo-demokratik-cumhuriyetinde-istikrar-saglamak-icin-tum-imkanlari-kullanacak--1093149627.html

ruanda

kongo

kuzey kivu

demokratik kongo cumhuriyeti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ruanda, kongo, m23 , kuzey kivu, demokratik kongo cumhuriyeti