https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/kongoda-m23-isyancilarin-ilerleyisi-suruyor-ruanda-sinirindaki-ikinci-buyuk-kenti-ele-gecirildi-1093724719.html
Kongo’da M23 isyancıların ilerleyişi sürüyor: Ruanda sınırındaki ikinci büyük kent ele geçirildi
Kongo’da M23 isyancıların ilerleyişi sürüyor: Ruanda sınırındaki ikinci büyük kent ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde M23 adlı isyancılar, dün ilerleyişini sürdürerek ülkenin ikinci büyük kenti olan Ruanda sınırındaki Bukavu kentini ele... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-17T10:57+0300
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23 Mart Hareketi'nden doğan ve bu sebeple M23 olarak adlandırılan isyancılar, Ruanda sınırındaki Bukavu şehri ve Rusizi sınır kapısının Kongo kısmını ele geçirdi. Rusizi sınır kapısı, Güney Kivu eyaletinin en büyük kenti olan Bukavu şehrinin doğu kesiminde yer alıyor. Ruanda ve Güney Kivu arasında geçişlerin ve lokal mineral ticaretinin büyük bölümü, bu sınır kapısından gerçekleştiriliyor.Bukavu'nun nüfusu bir milyonu aşıyor. Yaklaşık bir milyon kişi ise şehrin banliyölerinde yerinden edilmiş kişiler ve mülteciler için kurulan kamplarda yaşıyor. Ocak ayının sonunda M23 isyancıları, yine Ruanda sınırındaki komşu eyalet Kuzey Kivu'nun idari merkezi olan Goma şehrini ele geçirmişti.İsyanların geçmişiM23 ayaklanmaları 2021’in sonlarında başlamış, Demokratik Kongo hükümeti ise Ruanda yönetiminin ayaklanmaların ardından olduğunu belirterek Ruanda’yı yayılmacı hırsları nedeniyle suçlamıştı. Kongo yönetimi, Ruanda’nın lokal mineral ticaretini ele geçirmek için yapılan hamle olduğunu belirtmişti. Ancak Ruanda tarafı, suçlamaları reddederek önceliklerinin güvenlik olduğunu açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/nebenzya-rusya-kongo-demokratik-cumhuriyetinde-istikrar-saglamak-icin-tum-imkanlari-kullanacak--1093149627.html
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ruanda, kongo, m23 , kuzey kivu, demokratik kongo cumhuriyeti
Kongo’da M23 isyancıların ilerleyişi sürüyor: Ruanda sınırındaki ikinci büyük kent ele geçirildi
10:57 17.02.2025 (güncellendi: 10:59 17.02.2025)
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde M23 adlı isyancılar, dün ilerleyişini sürdürerek ülkenin ikinci büyük kenti olan Ruanda sınırındaki Bukavu kentini ele geçirdi. M23, yerel valilik binasını işgal etti.
23 Mart Hareketi'nden doğan ve bu sebeple M23 olarak adlandırılan isyancılar, Ruanda sınırındaki Bukavu şehri ve Rusizi sınır kapısının Kongo kısmını ele geçirdi. Rusizi sınır kapısı, Güney Kivu eyaletinin en büyük kenti olan Bukavu şehrinin doğu kesiminde yer alıyor. Ruanda ve Güney Kivu arasında geçişlerin ve lokal mineral ticaretinin büyük bölümü, bu sınır kapısından gerçekleştiriliyor.
Bukavu'nun nüfusu bir milyonu aşıyor. Yaklaşık bir milyon kişi ise şehrin banliyölerinde yerinden edilmiş kişiler ve mülteciler için kurulan kamplarda yaşıyor. Ocak ayının sonunda M23 isyancıları, yine Ruanda sınırındaki komşu eyalet Kuzey Kivu'nun idari merkezi olan Goma şehrini ele geçirmişti.
M23 ayaklanmaları 2021’in sonlarında başlamış, Demokratik Kongo hükümeti ise Ruanda yönetiminin ayaklanmaların ardından olduğunu belirterek Ruanda’yı yayılmacı hırsları nedeniyle suçlamıştı. Kongo yönetimi, Ruanda’nın lokal mineral ticaretini ele geçirmek için yapılan hamle olduğunu belirtmişti. Ancak Ruanda tarafı, suçlamaları reddederek önceliklerinin güvenlik olduğunu açıklamıştı.