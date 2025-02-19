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MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama: 'Nekahat sürecinin ardından mesaisine başlayacak'
MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama: 'Nekahat sürecinin ardından mesaisine başlayacak'
Sputnik Türkiye
MHP lideri Bahçeli hakkında 'öldü' şeklinde sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrası Genel Başkan Başdanışmanı Eyyüp Yıldız, Bahçeli'nin 14 Şubat Cuma günü... 19.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-19T02:35+0300
2025-02-19T02:41+0300
politika
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haberler
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Sosyal medyada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hayatını kaybettiği iddialarına yanıt MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyüp Yıldız'dan geldi. MHP Genel Merkezi'nden daha önce Bahçeli'nin durumuyla ilgili yapılan açıklamayı hatırlatan Yıldız, şunları ifade etti:Sosyal medya üzerinden iftira ve karalama kampanyalarıyla gerçeklerin çarpıtıldığını ifade eden Yıldız, "Ancak Türkiye düşmanlarının, ihanet şebekelerinin ve fitne odaklarının korkusu yine gün yüzüne çıkmıştır. Allah’tan, milletten ve adaletten nasibini almamış hainler, sosyal medya üzerinden iftira ve karalama kampanyalarıyla gerçekleri çarpıtmaya çalışmaktadır. Bu ihanet çeteleri, liderimizin dimdik duruşundan, milletine olan bağlılığından, vatanı için gösterdiği mücadeleden korkmaktadır. Çünkü bilirler ki, liderimiz Devlet Bahçeli nefesi yettiğince bu milletin, bu vatanın ve Türk-İslam ülküsünün savunucusu olmaya devam edecektir" dedi.Türkiye’nin istikrara yürümesi, terörsüz bir Türkiye hedefine adım adım yaklaşması ve yurtdışında yürütülen başarılı süreçlerin bazı odakları rahatsız ettiğini aktaran MHP enel Başkan Başdanışmanı Yıldız şunları ifade etti:"'Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz!' Biz de unutmayacağız! Liderimizin sağlığı üzerinden yapılan bu alçakça kampanyaların tüm teknik ve hukuki süreçleri titizlikle yürütülmekte, bu fitneyi yayanlar tek tek tespit edilmektedir" diyen Yıldız şu ifadelerle açıklamasını sonlandırdı:
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devlet bahçeli, mhp, haberler, öldü, açıklama, nekahat
devlet bahçeli, mhp, haberler, öldü, açıklama, nekahat

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama: 'Nekahat sürecinin ardından mesaisine başlayacak'

02:35 19.02.2025 (güncellendi: 02:41 19.02.2025)
Bahçeli
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2025
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MHP lideri Bahçeli hakkında 'öldü' şeklinde sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrası Genel Başkan Başdanışmanı Eyyüp Yıldız, Bahçeli'nin 14 Şubat Cuma günü tedavisini tamamladığını ve nekahat sürecinin ardından mesaisine başlayacağını belirtti.
Sosyal medyada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hayatını kaybettiği iddialarına yanıt MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyüp Yıldız'dan geldi.
MHP Genel Merkezi'nden daha önce Bahçeli'nin durumuyla ilgili yapılan açıklamayı hatırlatan Yıldız, şunları ifade etti:
Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, 4 Şubat 2025’te daha önce planlanmış tetkik, tahlil ve check-up işlemleri için Kocaeli Gebze’deki Anadolu Sağlık Merkezi’ne giriş yapmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda daha önce operasyon geçirdiği kalp kapakçığında bir sorun tespit edilmiş ve başarılı bir girişimsel operasyon gerçekleştirilmiştir. 14 Şubat 2025 itibarıyla tedavi sürecini tamamlayan Sayın Genel Başkanımız taburcu olarak Ankara’ya dönmüş, nekahat sürecinin ardından Allah’ın izniyle kısa sürede mesaisine başlayacaktır.
Sosyal medya üzerinden iftira ve karalama kampanyalarıyla gerçeklerin çarpıtıldığını ifade eden Yıldız, "Ancak Türkiye düşmanlarının, ihanet şebekelerinin ve fitne odaklarının korkusu yine gün yüzüne çıkmıştır. Allah’tan, milletten ve adaletten nasibini almamış hainler, sosyal medya üzerinden iftira ve karalama kampanyalarıyla gerçekleri çarpıtmaya çalışmaktadır. Bu ihanet çeteleri, liderimizin dimdik duruşundan, milletine olan bağlılığından, vatanı için gösterdiği mücadeleden korkmaktadır. Çünkü bilirler ki, liderimiz Devlet Bahçeli nefesi yettiğince bu milletin, bu vatanın ve Türk-İslam ülküsünün savunucusu olmaya devam edecektir" dedi.
Türkiye’nin istikrara yürümesi, terörsüz bir Türkiye hedefine adım adım yaklaşması ve yurtdışında yürütülen başarılı süreçlerin bazı odakları rahatsız ettiğini aktaran MHP enel Başkan Başdanışmanı Yıldız şunları ifade etti:

Fitne çıkarmak, milleti yanıltmak isteyenlerin derdi budur! Ancak unutulmamalıdır ki, iftira atan diller, yalan yayan eller ve fitne tohumu eken hainler er ya da geç milletin tokadıyla yüzleşecektir! Sayın Genel Başkanımız, dualarla ve milletinin sevgisiyle ayağa kalkmıştır. Onun nefesi, sesi ve yüreği Türk milletinin her ferdinde yankılanmaktadır. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi iftirayı atarlarsa atsınlar, imanı güçlü olanın iradesi de güçlü olur!

"'Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz!' Biz de unutmayacağız! Liderimizin sağlığı üzerinden yapılan bu alçakça kampanyaların tüm teknik ve hukuki süreçleri titizlikle yürütülmekte, bu fitneyi yayanlar tek tek tespit edilmektedir" diyen Yıldız şu ifadelerle açıklamasını sonlandırdı:
Devletimize ve milletimize uzanan her kirli eli kıracak, bu iftira çetelerini saklandıkları deliklerden çıkararak hesap soracağız! Türk milleti, liderine sahip çıkmaya devam edecektir. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin vizyonuna, vatanseverliğine ve inançlı duruşuna yönelik her türlü saldırıya karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Çünkü biz biriz, beraberiz ve Allah’ın izniyle bu kutlu davanın yılmaz neferleri olmaya devam edeceğiz!
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
POLİTİKA
MHP duyurdu: Devlet Bahçeli taburcu edildi
14 Şubat, 12:06
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