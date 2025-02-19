https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/mhpden-bahcelinin-saglik-durumuyla-ilgili-aciklama-1093785011.html

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama: 'Nekahat sürecinin ardından mesaisine başlayacak'

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama: 'Nekahat sürecinin ardından mesaisine başlayacak'

Sputnik Türkiye

MHP lideri Bahçeli hakkında 'öldü' şeklinde sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrası Genel Başkan Başdanışmanı Eyyüp Yıldız, Bahçeli'nin 14 Şubat Cuma günü... 19.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-19T02:35+0300

2025-02-19T02:35+0300

2025-02-19T02:41+0300

politika

devlet bahçeli

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açıklama

nekahat

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Sosyal medyada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hayatını kaybettiği iddialarına yanıt MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyüp Yıldız'dan geldi. MHP Genel Merkezi'nden daha önce Bahçeli'nin durumuyla ilgili yapılan açıklamayı hatırlatan Yıldız, şunları ifade etti:Sosyal medya üzerinden iftira ve karalama kampanyalarıyla gerçeklerin çarpıtıldığını ifade eden Yıldız, "Ancak Türkiye düşmanlarının, ihanet şebekelerinin ve fitne odaklarının korkusu yine gün yüzüne çıkmıştır. Allah’tan, milletten ve adaletten nasibini almamış hainler, sosyal medya üzerinden iftira ve karalama kampanyalarıyla gerçekleri çarpıtmaya çalışmaktadır. Bu ihanet çeteleri, liderimizin dimdik duruşundan, milletine olan bağlılığından, vatanı için gösterdiği mücadeleden korkmaktadır. Çünkü bilirler ki, liderimiz Devlet Bahçeli nefesi yettiğince bu milletin, bu vatanın ve Türk-İslam ülküsünün savunucusu olmaya devam edecektir" dedi.Türkiye’nin istikrara yürümesi, terörsüz bir Türkiye hedefine adım adım yaklaşması ve yurtdışında yürütülen başarılı süreçlerin bazı odakları rahatsız ettiğini aktaran MHP enel Başkan Başdanışmanı Yıldız şunları ifade etti:"'Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz!' Biz de unutmayacağız! Liderimizin sağlığı üzerinden yapılan bu alçakça kampanyaların tüm teknik ve hukuki süreçleri titizlikle yürütülmekte, bu fitneyi yayanlar tek tek tespit edilmektedir" diyen Yıldız şu ifadelerle açıklamasını sonlandırdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/mhp-duyurdu-devlet-bahceli-taburcu-edildi-1093662866.html

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devlet bahçeli, mhp, haberler, öldü, açıklama, nekahat