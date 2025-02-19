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MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi
MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi
Sputnik Türkiye
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli şu anda planlanmış istirahat süresi içerisindedir ve çalışmalarını sürdürmektedir."... 19.02.2025, Sputnik Türkiye
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politika
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Büyükataman, sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı."Bir süredir özellikle sosyal medyadaki bazı kimliksiz çevreler tarafından Genel Başkan'ımız Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında sistemli ve maksatlı bir spekülasyon yapıldığı görülmektedir." değerlendirmesinde bulunan Büyükataman, şunları kaydetti:
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devlet bahçeli, mhp, ismet büyükataman, sağlık, kalp
devlet bahçeli, mhp, ismet büyükataman, sağlık, kalp

MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi

11:46 19.02.2025 (güncellendi: 12:42 19.02.2025)
© Harun ÖzalpDevlet Bahçeli
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2025
© Harun Özalp
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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli şu anda planlanmış istirahat süresi içerisindedir ve çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.
Büyükataman, sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
"Bir süredir özellikle sosyal medyadaki bazı kimliksiz çevreler tarafından Genel Başkan'ımız Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında sistemli ve maksatlı bir spekülasyon yapıldığı görülmektedir." değerlendirmesinde bulunan Büyükataman, şunları kaydetti:
Bir süredir özellikle sosyal medyadaki bazı kimliksiz çevreler tarafından Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında sistemli ve maksatlı bir spekülasyon yapıldığı görülmektedir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önceden planlanmış bir şekilde başarılı bir operasyon geçirmiş ve hastaneden taburcu olmuştur. Yüce Allah’a şükürler olsun ki; Sayın Genel Başkanımızın sağlık durumu son derece yerindedir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli şu anda planlanmış istirahat süresi içerisindedir ve çalışmalarını sürdürmektedir. Maksatlı bir şekilde trol isimler arkasına saklanıp kafa karıştırmaya çalışan Türkiye ve MHP düşmanları, kaos hevesiyle el ovuşturan sicili bozuk sefiller gördükleri aşağılık rüyadan kabusla uyanacaklardır.
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2025
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MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama: 'Nekahat sürecinin ardından mesaisine başlayacak'
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