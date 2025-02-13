https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/bingolde-yolcu-otobusu-sarampole-devrildi-4-olu-32-yarali--1093648352.html
Bingöl'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 32 yaralı
Bingöl'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 32 yaralı
Sputnik Türkiye
Bingöl'de yolcu otobüsü şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre şarampole devrilen otobüste 4 ölü, 32 yaralının olduğu kaydedildi. 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T21:57+0300
2025-02-13T21:57+0300
2025-02-13T22:51+0300
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bingöl
kaza
otobüs
ölü
yaralı
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Bingöl'de şarampole devrilen yolcu otobüsünü ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildiği belirtildi.Edinilen bilgiye göre Mardin Seyahat firmasına ait 33 CFU 60 plakalı yolcu otobüsünün Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Doğanca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildiği aktarıldı.'Otobüste 44 kişi bulunuyordu'Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, bölgeye gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.Usta, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Şırnak'tan Erzurum'a giden yolcu otobüsünün saat 20.00 sıralarında Genç istikametine 8 kilometre kala Selvi kavşağını geçtikten sonra aşırı buzlanma nedeniyle de keskin virajda kontrolden çıkarak kaydığını ve şarampole devrildiğini söyledi.Otobüste 44 kişinin olduğunu değerlendirdiklerini belirten Usta, şunları ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/abdye-ait-ucak-gemisi-uss-harry-s-truman-akdenizde-ticaret-gemisiyle-carpisti-1093647187.html
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Bingöl'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 32 yaralı
21:57 13.02.2025 (güncellendi: 22:51 13.02.2025)
Bingöl'de yolcu otobüsü şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre şarampole devrilen otobüste 4 ölü, 32 yaralının olduğu kaydedildi.
Bingöl'de şarampole devrilen yolcu otobüsünü ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildiği belirtildi.
Edinilen bilgiye göre Mardin Seyahat firmasına ait 33 CFU 60 plakalı yolcu otobüsünün Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Doğanca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildiği aktarıldı.
'Otobüste 44 kişi bulunuyordu'
Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, bölgeye gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.
Usta, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Şırnak'tan Erzurum'a giden yolcu otobüsünün saat 20.00 sıralarında Genç istikametine 8 kilometre kala Selvi kavşağını geçtikten sonra aşırı buzlanma nedeniyle de keskin virajda kontrolden çıkarak kaydığını ve şarampole devrildiğini söyledi.
Otobüste 44 kişinin olduğunu değerlendirdiklerini belirten Usta, şunları ifade etti:
Şoför, muavin, yardımcı şoför ve 41 yolcu var. AFAD, jandarma, UMKE, 112 Acil Sağlık ekiplerimiz olay yerine geldiler. İlk belirlemelere göre şu anda 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Onlardan 3'ü şu anda otobüsün altında, biri Genç Devlet Hastanesinde vefat etti. 24 yaralı Genç Devlet Hastanesine, 8 yaralı da Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şu anda ekiplerimiz otobüsü şarampolden çekmeye ve altında kalan varsa yaralılarımız ve vefat eden vatandaşlarımızı çıkarma gayreti içindeler. Bu elim kazadan dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, hayatını kaybedenlerin yakınlarına da sabır diliyorum. Berat Kandili'nde böyle bir kazanın olması çok üzücü.