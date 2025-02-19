https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/istanbulda-okullar-yarin-tatil-mi-valilik-20-subat-kararini-acikladi-1093806309.html

İstanbul'da okullar yarın tatil mi? Valilik 20 Şubat kararını açıkladı, Meteoroloji'den son dakika kar yağışı alarmı

İstanbul'da okullar yarın tatil mi? Valilik 20 Şubat kararını açıkladı, Meteoroloji'den son dakika kar yağışı alarmı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından İstabul'un çeşitli bölgelerinde kar yağışı etksini gösteriyor. Öğrenci ve velilerin merakla beklediği haber İstanbul Valiliği'nden geldi. İstanbul'da yarın (20 Şubat) okullar tatil mi?

2025-02-19T15:50+0300

2025-02-19T15:50+0300

2025-02-19T16:07+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından kar yağışı İstanbul'un çeşitli noktalarında etkisini gösteriyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İstanbul’da yarından itibaren başlayacak ve 3 gün sürecek yoğun kar yağışı için kritik uyarılarda bulundu.AKOM uyardı: Kar 22.00’den sonra şiddetlenecekİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul ve çevresi için turuncu kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.AKOM açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:Saat 12.00’den itibaren yağmur başlayacak.Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.Saat 22.00’den itibaren kar yağışı İstanbul genelinde etkili olacak.21 Şubat Cuma günü kar şiddetini artıracak ve hafta sonu boyunca sürecek.İBB’den SMS'li uyarıİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yoğun kar yağışı öncesinde vatandaşları SMS ile bilgilendirdi.İBB tarafından gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi:"Değerli İstanbullular; yoğun kar yağışının şehrimizi 3 gün etkilemesi bekleniyor. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde. Zorunlu olmadıkça şahsi araçlarla trafiğe çıkılmaması, toplu taşıma araçlarının kullanılması, kar lastiği ve zincirsiz araçların kullanılmaması önemlidir."İstanbul’da yarın (20 Şubat) okullar tatil edildi mi? Kamu personeli izinli mi?Yoğun kar yağışı nedeniyle bugün Sultangazi’de okulların tatil edildiği duyuruldu. İstanbul'da beklenen kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın okullar tatil edildi. İstanbul Valisi Davut Gül tarafından yapılan açıklamaya göre, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel yarın idari izinli sayılacak. Yapılan açıklamada şunlar yer aldı:"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir.Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir.Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır.Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim."

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