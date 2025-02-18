https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/istanbul-icin-kar-ve-firtina-alarmi-akomdan-turuncu-kodlu-uyari-1093772588.html

İstanbul için kar ve fırtına alarmı: AKOM’dan ‘Turuncu kodlu’ uyarı

İstanbul için kar ve fırtına alarmı: AKOM’dan ‘Turuncu kodlu’ uyarı

Sputnik Türkiye

Son dakika İstanbul için kar alarmı! AKOM, 19 Şubat’tan itibaren yoğun kar yağışı ve fırtına beklendiğini duyurdu. Kar kalınlığı 40 cm’ye ulaşabilir. Okullar tatil olacak mı? İşte detaylar ve AKOM’un kritik uyarıları!

2025-02-18T15:04+0300

2025-02-18T15:04+0300

2025-02-18T15:20+0300

türki̇ye

akom

i̇stanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)

kar yağışı

i̇stanbul kar yağışı

yoğun kar yağışı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un tahminlerine göre, şiddetli kış şartlarının İstanbul’da en az bir hafta boyunca etkili olması bekleniyor. AKOM, İstanbul'a yoğun kar yağışı uyarısı yaparken turuncu kodlu alarm verdi. AKOM’un açıkladığı verilere göre, 19 Şubat Çarşamba saat 10.00 itibarıyla fırtına etkisini göstermeye başlayacak. Aynı gün öğle saatlerinden itibaren yağmur başlayacak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülecek.İstanbul'a ne zaman kar yağacak? AKOM alarma geçti20 Şubat Perşembe akşamından itibaren hava sıcaklıkları sıfırın altına düşecek. Bu nedenle buzlanma ve don olayları yaşanması bekleniyor. AKOM'dan yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: "19 Şubat Çarşamba (yarın) saat 10.00’dan itibaren fırtına etkisini göstermeye başlayacak. Aynı gün saat 12.00’den itibaren yağmur başlayacak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışı görülecek. 22.00’den sonra ise İstanbul genelinde kar yağışı etkili olacak. 21 Şubat Cuma günü kar yağışının şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor."Yetkililer, olumsuz hava koşullarına bağlı olarak şu risklere dikkat çekti:AKOM, kamu kurumları ve vatandaşlara gerekli önlemleri almaları için çağrıda bulundu. İşte alınması gereken önlemler:✔ Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın.✔ Araçlarda kış lastiği ve zincir bulundurun.✔ Su, doğalgaz ve elektrik tesisatlarını koruma altına alın.✔ Sokakta yaşayan hayvanlar için barınak ve yiyecek temin edin.İstanbul'da kar kalınlığı ne kadar olacak? 40 santimetreyi bulabilirAKOM’un tahminlerine göre kar kalınlığı bölgelere göre değişecek:İstanbul'da okullar tatil olur mu?Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, kar yağışının İstanbul’un tamamında etkili olacağını belirterek, okulların tatil edilme ihtimaline dikkat çekti.Tek, "Perşembe ve Cuma günleri İstanbul'da yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar kalınlığı bölgeye göre 5 ila 30 santimetre arasında değişebilir. Bu nedenle valilik ve yetkililer, hava koşullarını göz önünde bulundurarak tatil kararı alabilir" ifadelerini kullandı.Turuncu kodlu uyarı nedir?Turuncu kodlu uyarı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından verilen ciddi hava durumu uyarılarından biridir. Şiddetli hava olaylarının yaşanabileceğini ve tehlike oluşturabileceğini belirtir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir.Altay Kar Fırtınası nedir? İstanbul'a ne zaman gelecek?Altay Kar Fırtınası, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının Türkiye'ye ulaşmasıyla meydana gelen yoğun kar yağışı ve sert rüzgarları ifade ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahminine göre, bu fırtına 19 Şubat 2025 Çarşamba gününden itibaren yurdu etkisi altına alacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/meteorolojiden-istanbula-yogun-kar-yagisi-uyarisi-tarih-aciklandi-4-gun-surecek-altay-kar-firtinasi-1093757823.html

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