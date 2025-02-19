https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/istanbulda-kar-ulasimi-durdurdu-unlu-sarkici-metroya-bindi-1093815239.html

İstanbul'da kar ulaşımı durdurdu: Ünlü şarkıcı metroya bindi

İstanbul'da kar ulaşımı durdurdu: Ünlü şarkıcı metroya bindi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı ve şehirde ulaşım neredeyse durma noktasına geldi. Trafik sıkışıklığından etkilenen... 19.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-19T21:59+0300

2025-02-19T21:59+0300

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türkiye

edis görgülü

kar

kar yağışı

kar fırtınası

kar tatili

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

metro

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İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı, akşam saatlerinde trafiği durma noktasına getirdi.Trafik yoğunluğunun yüzde 90'a ulaştığı İstanbul'da, ulaşım sıkıntısı yaşayan ünlü şarkıcı Edis Görgülü, metroya binerek yolculuk yapmak zorunda kaldı. Görgülü, sosyal medya hesabından 'düştük yollara' notuyla paylaştığı videoyla bu anları takipçileriyle paylaştı.Kar yağışının etkisiyle İstanbul'da birçok noktada trafik akışı yavaşlarken, toplu taşıma araçlarına olan talep de arttı. Edis'in metro yolculuğu, şehirde yaşanan ulaşım zorluklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/oyuncu-tolga-saritas-trafik-kazasi-gecirdi-1093810533.html

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