https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/istanbulda-kar-ulasimi-durdurdu-unlu-sarkici-metroya-bindi-1093815239.html
İstanbul'da kar ulaşımı durdurdu: Ünlü şarkıcı metroya bindi
İstanbul'da kar ulaşımı durdurdu: Ünlü şarkıcı metroya bindi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı ve şehirde ulaşım neredeyse durma noktasına geldi. Trafik sıkışıklığından etkilenen... 19.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-19T21:59+0300
2025-02-19T21:59+0300
2025-02-19T21:59+0300
türkiye
edis görgülü
kar
kar yağışı
kar fırtınası
kar tatili
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
metro
metro istanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/13/1093815067_0:13:660:385_1920x0_80_0_0_e4258f7cae90090a780c8dfc1e71bcad.jpg
İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı, akşam saatlerinde trafiği durma noktasına getirdi.Trafik yoğunluğunun yüzde 90'a ulaştığı İstanbul'da, ulaşım sıkıntısı yaşayan ünlü şarkıcı Edis Görgülü, metroya binerek yolculuk yapmak zorunda kaldı. Görgülü, sosyal medya hesabından 'düştük yollara' notuyla paylaştığı videoyla bu anları takipçileriyle paylaştı.Kar yağışının etkisiyle İstanbul'da birçok noktada trafik akışı yavaşlarken, toplu taşıma araçlarına olan talep de arttı. Edis'in metro yolculuğu, şehirde yaşanan ulaşım zorluklarını bir kez daha gözler önüne serdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/oyuncu-tolga-saritas-trafik-kazasi-gecirdi-1093810533.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/13/1093815067_98:0:631:400_1920x0_80_0_0_0a3ea3733a2ffd0563ac38f5b75c1c26.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
edis görgülü, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar tatili, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), metro, metro istanbul, metro hattı, metro istanbul aş
edis görgülü, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar tatili, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), metro, metro istanbul, metro hattı, metro istanbul aş
İstanbul'da kar ulaşımı durdurdu: Ünlü şarkıcı metroya bindi
İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı ve şehirde ulaşım neredeyse durma noktasına geldi. Trafik sıkışıklığından etkilenen ünlü şarkıcı Edis Görgülü, metroya binerek yolculuk yaptı. Görgülü, sosyal medya hesabından 'düştük yollara' notuyla paylaştığı videoyla bu anları takipçileriyle paylaştı.
İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı, akşam saatlerinde trafiği durma noktasına getirdi.
Trafik yoğunluğunun yüzde 90'a ulaştığı İstanbul'da, ulaşım sıkıntısı yaşayan ünlü şarkıcı Edis Görgülü, metroya binerek yolculuk yapmak zorunda kaldı. Görgülü, sosyal medya hesabından 'düştük yollara' notuyla paylaştığı videoyla bu anları takipçileriyle paylaştı.
Kar yağışının etkisiyle İstanbul'da birçok noktada trafik akışı yavaşlarken, toplu taşıma araçlarına olan talep de arttı. Edis'in metro yolculuğu, şehirde yaşanan ulaşım zorluklarını bir kez daha gözler önüne serdi.