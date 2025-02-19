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İstanbul'da kar ulaşımı durdurdu: Ünlü şarkıcı metroya bindi
İstanbul'da kar ulaşımı durdurdu: Ünlü şarkıcı metroya bindi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı ve şehirde ulaşım neredeyse durma noktasına geldi. Trafik sıkışıklığından etkilenen... 19.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-19T21:59+0300
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İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı, akşam saatlerinde trafiği durma noktasına getirdi.Trafik yoğunluğunun yüzde 90'a ulaştığı İstanbul'da, ulaşım sıkıntısı yaşayan ünlü şarkıcı Edis Görgülü, metroya binerek yolculuk yapmak zorunda kaldı. Görgülü, sosyal medya hesabından 'düştük yollara' notuyla paylaştığı videoyla bu anları takipçileriyle paylaştı.Kar yağışının etkisiyle İstanbul'da birçok noktada trafik akışı yavaşlarken, toplu taşıma araçlarına olan talep de arttı. Edis'in metro yolculuğu, şehirde yaşanan ulaşım zorluklarını bir kez daha gözler önüne serdi.
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edis görgülü, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar tatili, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), metro, metro istanbul, metro hattı, metro istanbul aş

İstanbul'da kar ulaşımı durdurdu: Ünlü şarkıcı metroya bindi

21:59 19.02.2025
© Fotoğraf : Edis Görgülü XEdis Görgülü
Edis Görgülü - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2025
© Fotoğraf : Edis Görgülü X
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İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı ve şehirde ulaşım neredeyse durma noktasına geldi. Trafik sıkışıklığından etkilenen ünlü şarkıcı Edis Görgülü, metroya binerek yolculuk yaptı. Görgülü, sosyal medya hesabından 'düştük yollara' notuyla paylaştığı videoyla bu anları takipçileriyle paylaştı.
İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı, akşam saatlerinde trafiği durma noktasına getirdi.
Trafik yoğunluğunun yüzde 90'a ulaştığı İstanbul'da, ulaşım sıkıntısı yaşayan ünlü şarkıcı Edis Görgülü, metroya binerek yolculuk yapmak zorunda kaldı. Görgülü, sosyal medya hesabından 'düştük yollara' notuyla paylaştığı videoyla bu anları takipçileriyle paylaştı.
Kar yağışının etkisiyle İstanbul'da birçok noktada trafik akışı yavaşlarken, toplu taşıma araçlarına olan talep de arttı. Edis'in metro yolculuğu, şehirde yaşanan ulaşım zorluklarını bir kez daha gözler önüne serdi.
© Fotoğraf : Edis GörgülüEdis Görgülü
Edis Görgülü - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2025
Edis Görgülü
© Fotoğraf : Edis Görgülü
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