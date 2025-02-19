https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/istanbula-yogun-kar-yagisi-geliyor-uzman-isimden-kritik-uyari-geldi-yarin-ve-cuma-gunu-okullar-1093788485.html

İstanbul’a yoğun kar yağışı geliyor, uzman isimden kritik uyarı geldi: Yarın ve cuma günü okullar tatil edilebilir

İstanbul’a yoğun kar yağışı geliyor, uzman isimden kritik uyarı geldi: Yarın ve cuma günü okullar tatil edilebilir

Sputnik Türkiye

İstanbul’da 4 gün boyunca yoğun kar yağışı bekleniyor! AKOM, bazı bölgelerde kar kalınlığının 40 cm’ye ulaşacağını duyurdu. Meteoroloji uzmanları özellikle... 19.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-19T08:22+0300

2025-02-19T08:22+0300

2025-02-19T08:22+0300

yaşam

güven özdemir

istanbul

perşembe

akom

meteoroloji

istanbul valiliği

okullar

okullar tatil

son dakika okullar tatil

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0c/1093606250_0:37:3069:1763_1920x0_80_0_0_f1d10d9a30d3255c4ab96dad2aabf43d.jpg

İstanbul, sert bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19-21 Şubat tarihleri arasında kenti etkisi altına alacak yoğun kar yağışına karşı uyardı.📌 Kar yağışı perşembe günü başlayacak ve pazartesiye kadar aralıklarla devam edecek.📌 Özellikle cuma ve cumartesi günü kar yağışı zirveye çıkacak.📌 İstanbul’un kuzey ve doğu bölgelerinde kar birikintisi daha fazla olacak.İstanbul Valisi’nden trafik uyarısıİstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji’nin olumsuz hava koşulları tahminlerine dikkat çekerek vatandaşları uyardı.✅ Trafiğe zorunlu olmadıkça çıkılmaması gerektiğini vurgulayan Vali Gül, kış lastiği kullanılmasını ve buzlanma riskine karşı önlem alınmasını önerdi.✅ Toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi gerektiğini belirtti.✅ Resmi duyurular için İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un açıklamalarının takip edilmesi çağrısında bulundu.Kar yağışı cuma ve cumartesi zirve yapacakMeteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, İstanbul’da bugün karla karışık yağmur görüleceğini, perşembe gününden itibaren ise yoğun kar yağışının başlayacağını söyledi.📌 Cuma ve cumartesi günleri kar yağışının şiddetleneceğini belirten Macit, pazar günü yağışın azalacağını ve pazartesi günü İstanbul’u terk edeceğini ifade etti.Sıcaklıklar sıfırın altına düşecek🔹 Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası, Türkiye genelinde sıcaklıkları 8 ila 12 derece düşürecek.🔹 İstanbul’da sıcaklıkların hafta sonuna kadar 0 ila 2 derece arasında olacağı, gece saatlerinde ise -1 ile -2 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, perşembe günü İstanbul’a giriş yapacak soğuk hava dalgasının en yoğun etkisini cuma ve cumartesi günü göstereceğini belirtti.📌 Pazar günü kar yağışı zayıflayacak ve pazartesi günü şehirden tamamen ayrılacak.İstanbul’un tüm i̇lçeleri kar yağışından etkilenecekMeteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul’un tamamında perşembe-pazar günleri arasında kar yağışı bekleniyor.📌 AKOM, turuncu kodlu uyarı verirken, kar kalınlığının bölgelere göre değişeceğini açıkladı:✅ E-5’in güneyindeki merkez ilçelerde: 5-15 cm✅ E-5 ile TEM arasında: 10-30 cm✅ TEM’in kuzeyindeki yüksek kesimlerde: 20-40 cm✅ Kuzey ilçeler ve yüksek rakımlı bölgelerde: 40 cm ve üzeriİstanbul'da okullar tatil olacak mı?📌 Perşembe ve cuma günleri okulların tatil edilme ihtimali gündemde!Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul’un tamamının karla kaplanacağını belirterek, “Perşembe ve cuma okullar tatil olabilir” dedi.📌 Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir de sahil kesimlerinde 5 ila 10 cm kar beklenirken, kuzey bölgelerde kar kalınlığının daha fazla olacağını ifade etti.📌 Özellikle Başakşehir, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Çamlıca, Aydos ve Kayışdağı’nda kar birikiminin daha fazla olacağı öngörülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/meteoroloji-son-dakika-acikladi-17-sehre-sari-kodlu-alarm-verildi-istanbula-kar-firtinasi-geliyor-1093786730.html

istanbul

perşembe

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul hava durumu, istanbul kar yağışı, istanbul kar ne zaman yağacak, istanbul okullar tatil mi, istanbul’da kar kaç gün sürecek, istanbul kar yağışı son dakika, istanbul kar tahmini, akom kar uyarısı, meteoroloji istanbul hava durumu, istanbul’da okullar tatil olacak mı, istanbul valiliği kar tatili açıklaması, istanbul kış lastiği zorunlu mu, istanbul kar yağışı hangi ilçelerde etkili olacak, istanbul kar kalınlığı, istanbul cuma ve cumartesi kar, istanbul’da sıcaklık kaç derece olacak, istanbul trafik durumu kar, istanbul toplu taşıma kar yağışı, istanbul’da en çok kar nerede yağacak, istanbul’da perşembe ve cuma hava durumu