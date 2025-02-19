https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/istanbul-universitesinde-yarin-egitim-ve-ogretime-ara-verildi-1093815883.html
İstanbul Üniversitesi'nde yarın eğitim ve öğretime ara verildi
İstanbul Üniversitesi'nde yarın eğitim ve öğretime ara verildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Üniversitesi, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle yarın eğitim ve öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Meteoroloji... 19.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-19T22:16+0300
2025-02-19T22:16+0300
2025-02-19T22:16+0300
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istanbul üniversitesi
kar
kar yağışı
kar fırtınası
kar tatili
üniversite
üniversite sınavı
açık üniversite
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Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle İstanbul Üniversitesi'nde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.İstanbul Üniversitesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları doğrultusunda yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle yarın eğitim ve öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, "Bu akşam ve yarın İstanbul genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Bu nedenle 20 Şubat 2025 günü (yarın), Üniversitemizdeki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/valilikler-duyurdu-yarin-hangi-okullar-tatil-oldu-1093813118.html
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istanbul üniversitesi, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar tatili, üniversite, üniversite sınavı, açık üniversite, okul
istanbul üniversitesi, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar tatili, üniversite, üniversite sınavı, açık üniversite, okul
İstanbul Üniversitesi'nde yarın eğitim ve öğretime ara verildi
İstanbul Üniversitesi, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle yarın eğitim ve öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları doğrultusunda alınan karar, öğrenciler ve akademik personel için geçerli olacak.
Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle İstanbul Üniversitesi'nde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
İstanbul Üniversitesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları doğrultusunda yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle yarın eğitim ve öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, "Bu akşam ve yarın İstanbul genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Bu nedenle 20 Şubat 2025 günü (yarın), Üniversitemizdeki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.