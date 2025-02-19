https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/istanbul-bogazinda-gemi-trafigi-cift-yonlu-askiya-alindi-1093805887.html
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönde askıya alındığını duyurdu. 19.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-19T15:25+0300
2025-02-19T15:25+0300
2025-02-19T15:25+0300
türki̇ye
i̇stanbul boğazı
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındığı bildirildi.Bakanlık, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.” açıklamasında bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/istanbulda-yogun-sis-bogazda-trafik-askiya-alindi-hangi-vapur-seferleri-iptal-1093587729.html
türki̇ye
i̇stanbul boğazı
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i̇stanbul boğazı, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı
i̇stanbul boğazı, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönde askıya alındığını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındığı bildirildi.
Bakanlık, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.” açıklamasında bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındığını kaydetti.