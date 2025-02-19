https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/istanbul-bogazinda-gemi-trafigi-cift-yonlu-askiya-alindi-1093805887.html

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönde askıya alındığını duyurdu. 19.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-19T15:25+0300

2025-02-19T15:25+0300

2025-02-19T15:25+0300

türki̇ye

i̇stanbul boğazı

ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındığı bildirildi.Bakanlık, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.” açıklamasında bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındığını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/istanbulda-yogun-sis-bogazda-trafik-askiya-alindi-hangi-vapur-seferleri-iptal-1093587729.html

türki̇ye

i̇stanbul boğazı

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Sputnik Türkiye

i̇stanbul boğazı, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı