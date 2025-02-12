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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/istanbulda-yogun-sis-bogazda-trafik-askiya-alindi-hangi-vapur-seferleri-iptal-1093587729.html
İstanbul’da yoğun sis: Boğaz’da trafik askıya alındı, hangi vapur seferleri iptal?
İstanbul’da yoğun sis: Boğaz’da trafik askıya alındı, hangi vapur seferleri iptal?
Sputnik Türkiye
İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle boğazdaki gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Beykoz Sahili sisin etkisiyle gözden kayboldu. Şehir Hatları bazı seferleri iptal etti.
2025-02-12T06:49+0300
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türkiye
istanbul
şehir hatları
meteoroloji
bostancı
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İstanbul’da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiğinin saat 03.10 itibarıyla çift yönlü olarak askıya alındığını duyurdu. Sisin etkisini artırmasıyla, deniz trafiği güvenlik gerekçesiyle durduruldu.Köprüler ve sahiller sis altındaYoğun sis, kentin birçok bölgesinde günlük yaşamı etkiledi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Beykoz Sahili ve Çubuklu İskelesi gibi noktalarda sisin yoğunluğu nedeniyle manzara adeta gözden kayboldu. Sabah saatlerinde çekilen görüntüler, köprülerin tamamen sisle kaplandığını gösterdi.Şehir Hatları seferleri etkilendiSis nedeniyle yalnızca gemi trafiği değil, şehir içi deniz ulaşımı da aksadı. Şehir Hatları, yoğun sis ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:“Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı seferlerimizin Moda uğraması, ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. Bilgilerinize sunarız.”Sisin İstanbul’da etkileriİstanbul’da yoğun sis, özellikle sabah saatlerinde hem deniz hem de kara ulaşımını olumsuz etkiledi. Trafikte sürücüler dikkatli olmaları yönünde uyarılırken, sis lambalarının kullanılması gerektiği belirtildi. Ayrıca, hava ulaşımında da sis nedeniyle bazı gecikmelerin yaşandığı bildirildi.Yoğun sise karşı sürücülere uyarıYetkililer, sis nedeniyle trafikte görüş mesafesinin düşmesine bağlı olarak sürücüleri uyardı. Sürücülerin:Meteoroloji: Sis etkisini sürdürebilirMeteoroloji yetkilileri, sisin birkaç gün boyunca etkili olabileceğini ve özellikle gece ve sabah saatlerinde daha yoğun hissedilebileceğini açıkladı. Vatandaşların hava durumunu takip ederek önlemler alması istendi.İstanbul’da sis manzaraları sosyal medyada gündem olduİstanbul’un sis altında kalan köprüleri ve sahilleri, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Kullanıcılar, sisin etkisiyle adeta bir film karesine dönüşen şehrin fotoğraflarını paylaşarak bu doğal olayı gündeme taşıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/ege-denizinde-51-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1093587263.html
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istanbul’da yoğun sis, istanbul boğazı gemi trafiği askıya alındı, fatih sultan mehmet köprüsü sis altında, istanbul’da deniz trafiği durduruldu, şehir hatları sefer iptali, bostancı moda kabataş hattı iptal edildi, beykoz sahili yoğun sis, çubuklu iskelesi sis etkisi, istanbul’da görüş mesafesi düştü, meteoroloji sis uyarısı istanbul, istanbul’da sis nedeniyle ulaşım aksadı, istanbul boğazı çift yönlü kapatıldı, sis nedeniyle şehir hatları açıklama
istanbul’da yoğun sis, istanbul boğazı gemi trafiği askıya alındı, fatih sultan mehmet köprüsü sis altında, istanbul’da deniz trafiği durduruldu, şehir hatları sefer iptali, bostancı moda kabataş hattı iptal edildi, beykoz sahili yoğun sis, çubuklu iskelesi sis etkisi, istanbul’da görüş mesafesi düştü, meteoroloji sis uyarısı istanbul, istanbul’da sis nedeniyle ulaşım aksadı, istanbul boğazı çift yönlü kapatıldı, sis nedeniyle şehir hatları açıklama

İstanbul’da yoğun sis: Boğaz’da trafik askıya alındı, hangi vapur seferleri iptal?

06:49 12.02.2025
© AAİstanbul sis
İstanbul sis - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
© AA
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İstanbul’da etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürerek deniz ve kara ulaşımını olumsuz etkiledi. İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği saat 03.10’dan itibaren çift yönlü olarak durdurulurken, sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Beykoz Sahili gözden kayboldu. Şehir Hatları bazı seferleri iptal etti.
İstanbul’da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiğinin saat 03.10 itibarıyla çift yönlü olarak askıya alındığını duyurdu. Sisin etkisini artırmasıyla, deniz trafiği güvenlik gerekçesiyle durduruldu.

Köprüler ve sahiller sis altında

Yoğun sis, kentin birçok bölgesinde günlük yaşamı etkiledi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Beykoz Sahili ve Çubuklu İskelesi gibi noktalarda sisin yoğunluğu nedeniyle manzara adeta gözden kayboldu. Sabah saatlerinde çekilen görüntüler, köprülerin tamamen sisle kaplandığını gösterdi.

Şehir Hatları seferleri etkilendi

Sis nedeniyle yalnızca gemi trafiği değil, şehir içi deniz ulaşımı da aksadı. Şehir Hatları, yoğun sis ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı seferlerimizin Moda uğraması, ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. Bilgilerinize sunarız.”

Sisin İstanbul’da etkileri

İstanbul’da yoğun sis, özellikle sabah saatlerinde hem deniz hem de kara ulaşımını olumsuz etkiledi. Trafikte sürücüler dikkatli olmaları yönünde uyarılırken, sis lambalarının kullanılması gerektiği belirtildi. Ayrıca, hava ulaşımında da sis nedeniyle bazı gecikmelerin yaşandığı bildirildi.

Yoğun sise karşı sürücülere uyarı

Yetkililer, sis nedeniyle trafikte görüş mesafesinin düşmesine bağlı olarak sürücüleri uyardı. Sürücülerin:
Hızlarını düşürmeleri,
Takip mesafesini artırmaları,
Sis lambalarını kullanmaları gerektiği belirtildi.

Meteoroloji: Sis etkisini sürdürebilir

Meteoroloji yetkilileri, sisin birkaç gün boyunca etkili olabileceğini ve özellikle gece ve sabah saatlerinde daha yoğun hissedilebileceğini açıkladı. Vatandaşların hava durumunu takip ederek önlemler alması istendi.

İstanbul’da sis manzaraları sosyal medyada gündem oldu

İstanbul’un sis altında kalan köprüleri ve sahilleri, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Kullanıcılar, sisin etkisiyle adeta bir film karesine dönüşen şehrin fotoğraflarını paylaşarak bu doğal olayı gündeme taşıdı.
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