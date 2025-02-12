https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/istanbulda-yogun-sis-bogazda-trafik-askiya-alindi-hangi-vapur-seferleri-iptal-1093587729.html

İstanbul’da yoğun sis: Boğaz’da trafik askıya alındı, hangi vapur seferleri iptal?

İstanbul’da yoğun sis: Boğaz’da trafik askıya alındı, hangi vapur seferleri iptal?

Sputnik Türkiye

İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle boğazdaki gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Beykoz Sahili sisin etkisiyle gözden kayboldu. Şehir Hatları bazı seferleri iptal etti.

2025-02-12T06:49+0300

2025-02-12T06:49+0300

2025-02-12T06:49+0300

türkiye

istanbul

şehir hatları

meteoroloji

bostancı

istanbul boğazı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/02/1089951300_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_742aa811ec8e9f819c00e962ca77c966.jpg

İstanbul’da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiğinin saat 03.10 itibarıyla çift yönlü olarak askıya alındığını duyurdu. Sisin etkisini artırmasıyla, deniz trafiği güvenlik gerekçesiyle durduruldu.Köprüler ve sahiller sis altındaYoğun sis, kentin birçok bölgesinde günlük yaşamı etkiledi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Beykoz Sahili ve Çubuklu İskelesi gibi noktalarda sisin yoğunluğu nedeniyle manzara adeta gözden kayboldu. Sabah saatlerinde çekilen görüntüler, köprülerin tamamen sisle kaplandığını gösterdi.Şehir Hatları seferleri etkilendiSis nedeniyle yalnızca gemi trafiği değil, şehir içi deniz ulaşımı da aksadı. Şehir Hatları, yoğun sis ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:“Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı seferlerimizin Moda uğraması, ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. Bilgilerinize sunarız.”Sisin İstanbul’da etkileriİstanbul’da yoğun sis, özellikle sabah saatlerinde hem deniz hem de kara ulaşımını olumsuz etkiledi. Trafikte sürücüler dikkatli olmaları yönünde uyarılırken, sis lambalarının kullanılması gerektiği belirtildi. Ayrıca, hava ulaşımında da sis nedeniyle bazı gecikmelerin yaşandığı bildirildi.Yoğun sise karşı sürücülere uyarıYetkililer, sis nedeniyle trafikte görüş mesafesinin düşmesine bağlı olarak sürücüleri uyardı. Sürücülerin:Meteoroloji: Sis etkisini sürdürebilirMeteoroloji yetkilileri, sisin birkaç gün boyunca etkili olabileceğini ve özellikle gece ve sabah saatlerinde daha yoğun hissedilebileceğini açıkladı. Vatandaşların hava durumunu takip ederek önlemler alması istendi.İstanbul’da sis manzaraları sosyal medyada gündem olduİstanbul’un sis altında kalan köprüleri ve sahilleri, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Kullanıcılar, sisin etkisiyle adeta bir film karesine dönüşen şehrin fotoğraflarını paylaşarak bu doğal olayı gündeme taşıdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/ege-denizinde-51-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1093587263.html

türkiye

istanbul

bostancı

istanbul boğazı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul’da yoğun sis, istanbul boğazı gemi trafiği askıya alındı, fatih sultan mehmet köprüsü sis altında, istanbul’da deniz trafiği durduruldu, şehir hatları sefer iptali, bostancı moda kabataş hattı iptal edildi, beykoz sahili yoğun sis, çubuklu iskelesi sis etkisi, istanbul’da görüş mesafesi düştü, meteoroloji sis uyarısı istanbul, istanbul’da sis nedeniyle ulaşım aksadı, istanbul boğazı çift yönlü kapatıldı, sis nedeniyle şehir hatları açıklama