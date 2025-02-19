https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/hamaneyden-abd-aciklamasi-abd-baskanlari-arasinda-hicbir-fark-yok-1093814864.html
Hamaney'den ABD açıklaması: 'ABD başkanları arasında hiçbir fark yok'
Hamaney'den ABD açıklaması: 'ABD başkanları arasında hiçbir fark yok'
Sputnik Türkiye
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile görüşmesinde, "Katar'ın yerinde olsak ABD baskısını görmezden gelirdik"... 19.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-19T21:54+0300
2025-02-19T21:54+0300
2025-02-19T21:54+0300
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İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Tahran'ı ziyaret eden Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile görüştü. Görüşmesinin ardından Hamaney, bazı açıklamalarda bulundu.İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberinde, Hamaney'in, başkent Tahran'da Şeyh Temim ile görüşmesinde komşularla ilişkilerin güçlendirilmesinin ülkesinin 'kesin politikası' olduğunu belirtildi. Aynı zamanda Hamaney, anlaşmaların her iki ülkeye de fayda sağlayacağını ifade etti.İran erişimine kapatılan dövizler konuşulduABD'nin tek taraflı yaptırımları dolayısıyla Güney Kore'de dondurulmasının ardından Tahran-Washington arasında gerçekleşen tutuklu takasıyla serbest bırakılan dövizler Katar'daki bankalara aktarılmıştı. Ancak daha sonra İran'ın erişiminin engellendiği Katar'daki dövizler hakkında Hamaney, şu ifadeleri kullandı:'Katar'ın yerinde olsak ABD baskısını görmezden gelirdik'Konuya ilişkin Hamaney, “Biz Katar'ın yerinde olsak, Amerika'nın baskılarını görmezden gelir ve karşı tarafın taleplerini karşılardık. Katar'dan da bu tür adımlar beklemeye devam ediyoruz” dedi.Katar Emiri Şeyh Temim de İran'ın Filistin'e desteğinden dolayı Hamaney'e teşekkür etti.Bölgede 'özel ve zorlu' koşullar olduğunu belirten Şeyh Temim, bu koşulların bölge ülkeleri arasında daha fazla işbirliğini gerektirdiğini kaydetti.Katar Emiri, iki ülke arasında su altı tüneli inşası da dahil olmak üzere İran ile Katar arasında varılan anlaşmalara değinerek, "Varılan anlaşmaya dayanarak, iki ülkenin ortak komisyonu yakında faaliyete geçecek ve yakın gelecekte ekonomik alışverişlerin hacmi artacaktır" ifadelerini kullandı.'ABD başkanları arasında hiçbir fark yok'Katar Emiri Şeyh Temim ile görüşmesinin ardından Hamaney, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında Hamaney, "ABD başkanları arasında hiçbir fark yok" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-sorun-yok-iki-turkce-siir-okumaktan-sorun-cikmaz-1093716176.html
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ayetullah ali hamaney, şeyh temim bin hamad al sani, iran, katar, abd
ayetullah ali hamaney, şeyh temim bin hamad al sani, iran, katar, abd
Hamaney'den ABD açıklaması: 'ABD başkanları arasında hiçbir fark yok'
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile görüşmesinde, "Katar'ın yerinde olsak ABD baskısını görmezden gelirdik" ifadelerini kullanmasının ardından sosyal medya hesabından "ABD başkanları arasında hiçbir fark yok" dedi.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Tahran'ı ziyaret eden Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile görüştü. Görüşmesinin ardından Hamaney, bazı açıklamalarda bulundu.
İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberinde, Hamaney'in, başkent Tahran'da Şeyh Temim ile görüşmesinde komşularla ilişkilerin güçlendirilmesinin ülkesinin 'kesin politikası' olduğunu belirtildi. Aynı zamanda Hamaney, anlaşmaların her iki ülkeye de fayda sağlayacağını ifade etti.
İran erişimine kapatılan dövizler konuşuldu
ABD'nin tek taraflı yaptırımları dolayısıyla Güney Kore'de dondurulmasının ardından Tahran-Washington arasında gerçekleşen tutuklu takasıyla serbest bırakılan dövizler Katar'daki bankalara aktarılmıştı. Ancak daha sonra İran'ın erişiminin engellendiği Katar'daki dövizler hakkında Hamaney, şu ifadeleri kullandı:
"Her ne kadar Güney Kore'den Katar'a iletilen İran'ın alacaklarının iadesi gibi hala belirsiz ve çözümlenmemiş konular olsa da Katar'ı dost ve kardeş bir ülke olarak görüyoruz. Bu konuda yapılan anlaşmanın uygulanmasının önündeki en büyük engelin ABD olduğunu biliyoruz"
'Katar'ın yerinde olsak ABD baskısını görmezden gelirdik'
Konuya ilişkin Hamaney, “Biz Katar'ın yerinde olsak, Amerika'nın baskılarını görmezden gelir ve karşı tarafın taleplerini karşılardık. Katar'dan da bu tür adımlar beklemeye devam ediyoruz” dedi.
Katar Emiri Şeyh Temim de İran'ın Filistin'e desteğinden dolayı Hamaney'e teşekkür etti.
Bölgede 'özel ve zorlu' koşullar olduğunu belirten Şeyh Temim, bu koşulların bölge ülkeleri arasında daha fazla işbirliğini gerektirdiğini kaydetti.
Katar Emiri, iki ülke arasında su altı tüneli inşası da dahil olmak üzere İran ile Katar arasında varılan anlaşmalara değinerek, "Varılan anlaşmaya dayanarak, iki ülkenin ortak komisyonu yakında faaliyete geçecek ve yakın gelecekte ekonomik alışverişlerin hacmi artacaktır" ifadelerini kullandı.
'ABD başkanları arasında hiçbir fark yok'
Katar Emiri Şeyh Temim ile görüşmesinin ardından Hamaney, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında Hamaney, "ABD başkanları arasında hiçbir fark yok" ifadelerini kullandı.