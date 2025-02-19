https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/hamaneyden-abd-aciklamasi-abd-baskanlari-arasinda-hicbir-fark-yok-1093814864.html

Hamaney'den ABD açıklaması: 'ABD başkanları arasında hiçbir fark yok'

Hamaney'den ABD açıklaması: 'ABD başkanları arasında hiçbir fark yok'

Sputnik Türkiye

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile görüşmesinde, "Katar'ın yerinde olsak ABD baskısını görmezden gelirdik"... 19.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-19T21:54+0300

2025-02-19T21:54+0300

2025-02-19T21:54+0300

dünya

ayetullah ali hamaney

şeyh temim bin hamad al sani

iran

katar

abd

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İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Tahran'ı ziyaret eden Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile görüştü. Görüşmesinin ardından Hamaney, bazı açıklamalarda bulundu.İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberinde, Hamaney'in, başkent Tahran'da Şeyh Temim ile görüşmesinde komşularla ilişkilerin güçlendirilmesinin ülkesinin 'kesin politikası' olduğunu belirtildi. Aynı zamanda Hamaney, anlaşmaların her iki ülkeye de fayda sağlayacağını ifade etti.İran erişimine kapatılan dövizler konuşulduABD'nin tek taraflı yaptırımları dolayısıyla Güney Kore'de dondurulmasının ardından Tahran-Washington arasında gerçekleşen tutuklu takasıyla serbest bırakılan dövizler Katar'daki bankalara aktarılmıştı. Ancak daha sonra İran'ın erişiminin engellendiği Katar'daki dövizler hakkında Hamaney, şu ifadeleri kullandı:'Katar'ın yerinde olsak ABD baskısını görmezden gelirdik'Konuya ilişkin Hamaney, “Biz Katar'ın yerinde olsak, Amerika'nın baskılarını görmezden gelir ve karşı tarafın taleplerini karşılardık. Katar'dan da bu tür adımlar beklemeye devam ediyoruz” dedi.Katar Emiri Şeyh Temim de İran'ın Filistin'e desteğinden dolayı Hamaney'e teşekkür etti.Bölgede 'özel ve zorlu' koşullar olduğunu belirten Şeyh Temim, bu koşulların bölge ülkeleri arasında daha fazla işbirliğini gerektirdiğini kaydetti.Katar Emiri, iki ülke arasında su altı tüneli inşası da dahil olmak üzere İran ile Katar arasında varılan anlaşmalara değinerek, "Varılan anlaşmaya dayanarak, iki ülkenin ortak komisyonu yakında faaliyete geçecek ve yakın gelecekte ekonomik alışverişlerin hacmi artacaktır" ifadelerini kullandı.'ABD başkanları arasında hiçbir fark yok'Katar Emiri Şeyh Temim ile görüşmesinin ardından Hamaney, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında Hamaney, "ABD başkanları arasında hiçbir fark yok" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-sorun-yok-iki-turkce-siir-okumaktan-sorun-cikmaz-1093716176.html

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