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Hadise sahnede neye uğradığını şaşırdı: Çığlık attı, bir süre kendine gelemedi
Hadise sahnede neye uğradığını şaşırdı: Çığlık attı, bir süre kendine gelemedi
Sputnik Türkiye
Bursa'da konser veren şarkıcı Hadise, sahnede şarkısını söylerken bir hayranı sahneye atladı ve sarılmaya çalıştı. Kısa süreli şok yaşayan Hadise çığlık attı. 19.02.2025, Sputnik Türkiye
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O Ses Türkiye'deki jüri üyeliğine devam ederken diğer yandan da konserlerinde hayranlarıyla buluşan Hadise, Bursa konserinde zor anlar yaşadı. Hadise'nin sahnesine atladıBir hayranı ünlü sanatçının sahnesine atladı ve sarılmak istedi. Hadise'nin bir erkek hayranı güvenlikleri aşarak Hadise'nin sahnesine atladı ve şarkıcıya sarılmak istedi. Zor anlar yaşayan Hadise, korkudan ne yapacağını şaşırdı ve çığlık attı.
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Hadise sahnede neye uğradığını şaşırdı: Çığlık attı, bir süre kendine gelemedi

09:49 19.02.2025
© AAHadise
Hadise - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2025
© AA
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Bursa'da konser veren şarkıcı Hadise, sahnede şarkısını söylerken bir hayranı sahneye atladı ve sarılmaya çalıştı. Kısa süreli şok yaşayan Hadise çığlık attı.
O Ses Türkiye'deki jüri üyeliğine devam ederken diğer yandan da konserlerinde hayranlarıyla buluşan Hadise, Bursa konserinde zor anlar yaşadı.

Hadise'nin sahnesine atladı

Bir hayranı ünlü sanatçının sahnesine atladı ve sarılmak istedi.
Hadise'nin bir erkek hayranı güvenlikleri aşarak Hadise'nin sahnesine atladı ve şarkıcıya sarılmak istedi.
Zor anlar yaşayan Hadise, korkudan ne yapacağını şaşırdı ve çığlık attı.
Hadise, Seda Bakan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2025
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Hadise ‘Esas Oğlan’ dizisinden servet kazandı
15 Şubat, 00:59
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