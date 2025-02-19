https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/hadise-sahnede-neye-ugradigini-sasirdi-ciglik-atti-bir-sure-kendine-gelemedi-1093791815.html

Hadise sahnede neye uğradığını şaşırdı: Çığlık attı, bir süre kendine gelemedi

Hadise sahnede neye uğradığını şaşırdı: Çığlık attı, bir süre kendine gelemedi

Sputnik Türkiye

Bursa'da konser veren şarkıcı Hadise, sahnede şarkısını söylerken bir hayranı sahneye atladı ve sarılmaya çalıştı. Kısa süreli şok yaşayan Hadise çığlık attı. 19.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-19T09:49+0300

2025-02-19T09:49+0300

2025-02-19T09:49+0300

yaşam

hadise

hadise

bursa

konser

şarkıcı

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O Ses Türkiye'deki jüri üyeliğine devam ederken diğer yandan da konserlerinde hayranlarıyla buluşan Hadise, Bursa konserinde zor anlar yaşadı. Hadise'nin sahnesine atladıBir hayranı ünlü sanatçının sahnesine atladı ve sarılmak istedi. Hadise'nin bir erkek hayranı güvenlikleri aşarak Hadise'nin sahnesine atladı ve şarkıcıya sarılmak istedi. Zor anlar yaşayan Hadise, korkudan ne yapacağını şaşırdı ve çığlık attı.

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