https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/hadise-esas-oglan-dizisinden-servet-kazandi-1093682938.html
Hadise ‘Esas Oğlan’ dizisinden servet kazandı
Hadise ‘Esas Oğlan’ dizisinden servet kazandı
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Hadise'nin başrolünde yer aldığı Esas Oğlan dizisi, dijital platform tarihinin en kötü ikinci dizisi oldu. Fragmanı müstehcen bulunarak sosyal... 15.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-15T00:59+0300
2025-02-15T00:59+0300
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Hadise’nin başrolünde yer aldığı Esas Oğlan dizisinden 10 milyon lira kazandığı açıklandı.Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman ile birlikte başrolü paylaştığı dizi, izleyicilerden ve eleştirmenlerden olumsuz yorumlar alırken dijital platform tarihinin en kötü ikinci dizisi olarak kayıtlara geçti. Dizinin yayınlanan fragmanı, sosyal medyada 'müstehcen' olduğu gerekçesiyle kaldırılırken Hadise'nin diziden 8 bölüm için toplam 10 milyon TL kazandığı ortaya çıktı. Dizinin beklenenden kötü bir performans sergilemesine rağmen, ünlü ismin yüksek bir kazanç sağlaması dikkat çekti.Esas Oğlan konusu nedir?Aşk hayatlarında aradıkları mutluluğu bulamayan iki kadının hikâyesini anlatan Esas Oğlan dizisinde Ceren, iflah olmaz bir romantik olarak aşkı ve duygusallığı hayatının merkezine koyarken, Selma mantığı elden bırakmayan bir risk analisti olarak ortaya çıkar. Tamamen zıt karakterlere sahip olan bu iki kadın, doğru erkeği bulma yolunda birbirlerine destek olur ve bu süreçte ikisi de önemli değişimler yaşar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/diziler-iptal-edildi-bu-aksam-televizyonda-dizi-olmayacak-1092912918.html
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seda bakan, şükrü özyıldız , hadise, tl, haberler, para, internet, internet sitesi, i̇nternet erişimi, internet siteleri
seda bakan, şükrü özyıldız , hadise, tl, haberler, para, internet, internet sitesi, i̇nternet erişimi, internet siteleri
Hadise ‘Esas Oğlan’ dizisinden servet kazandı
Ünlü şarkıcı Hadise'nin başrolünde yer aldığı Esas Oğlan dizisi, dijital platform tarihinin en kötü ikinci dizisi oldu. Fragmanı müstehcen bulunarak sosyal medyadan kaldırılan dizi, yoğun eleştiri alırken Hadise'nin projeden 8 bölüm için toplam 10 milyon TL kazandığı ortaya çıktı.
Hadise’nin başrolünde yer aldığı Esas Oğlan dizisinden 10 milyon lira kazandığı açıklandı.
Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman ile birlikte başrolü paylaştığı dizi, izleyicilerden ve eleştirmenlerden olumsuz yorumlar alırken dijital platform tarihinin en kötü ikinci dizisi olarak kayıtlara geçti. Dizinin yayınlanan fragmanı, sosyal medyada 'müstehcen' olduğu gerekçesiyle kaldırılırken Hadise'nin diziden 8 bölüm için toplam 10 milyon TL kazandığı ortaya çıktı. Dizinin beklenenden kötü bir performans sergilemesine rağmen, ünlü ismin yüksek bir kazanç sağlaması dikkat çekti.
Aşk hayatlarında aradıkları mutluluğu bulamayan iki kadının hikâyesini anlatan Esas Oğlan dizisinde Ceren, iflah olmaz bir romantik olarak aşkı ve duygusallığı hayatının merkezine koyarken, Selma mantığı elden bırakmayan bir risk analisti olarak ortaya çıkar. Tamamen zıt karakterlere sahip olan bu iki kadın, doğru erkeği bulma yolunda birbirlerine destek olur ve bu süreçte ikisi de önemli değişimler yaşar.