https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/hadise-esas-oglan-dizisinden-servet-kazandi-1093682938.html

Hadise ‘Esas Oğlan’ dizisinden servet kazandı

Hadise ‘Esas Oğlan’ dizisinden servet kazandı

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Hadise'nin başrolünde yer aldığı Esas Oğlan dizisi, dijital platform tarihinin en kötü ikinci dizisi oldu. Fragmanı müstehcen bulunarak sosyal... 15.02.2025, Sputnik Türkiye

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Hadise’nin başrolünde yer aldığı Esas Oğlan dizisinden 10 milyon lira kazandığı açıklandı.Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman ile birlikte başrolü paylaştığı dizi, izleyicilerden ve eleştirmenlerden olumsuz yorumlar alırken dijital platform tarihinin en kötü ikinci dizisi olarak kayıtlara geçti. Dizinin yayınlanan fragmanı, sosyal medyada 'müstehcen' olduğu gerekçesiyle kaldırılırken Hadise'nin diziden 8 bölüm için toplam 10 milyon TL kazandığı ortaya çıktı. Dizinin beklenenden kötü bir performans sergilemesine rağmen, ünlü ismin yüksek bir kazanç sağlaması dikkat çekti.Esas Oğlan konusu nedir?Aşk hayatlarında aradıkları mutluluğu bulamayan iki kadının hikâyesini anlatan Esas Oğlan dizisinde Ceren, iflah olmaz bir romantik olarak aşkı ve duygusallığı hayatının merkezine koyarken, Selma mantığı elden bırakmayan bir risk analisti olarak ortaya çıkar. Tamamen zıt karakterlere sahip olan bu iki kadın, doğru erkeği bulma yolunda birbirlerine destek olur ve bu süreçte ikisi de önemli değişimler yaşar.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/diziler-iptal-edildi-bu-aksam-televizyonda-dizi-olmayacak-1092912918.html

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