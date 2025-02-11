https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/deepseek-piyasalari-alt-ust-ettikten-sonra-elon-musk-yapay-zeka-satin-aliyor-1093550691.html

DeepSeek piyasaları alt üst ettikten sonra: 'Elon Musk 'yapay zeka' satın alıyor'

DeepSeek piyasaları alt üst ettikten sonra: 'Elon Musk 'yapay zeka' satın alıyor'

Sputnik Türkiye

Batı medyasında çıkan haberlere göre Elon Musk, ABD merkezli yapay zeka şirketi Open AI'ı saın alma teklifi yaptı. Musk, şirketin kuruluşunda zaten... 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T02:37+0300

2025-02-11T02:37+0300

2025-02-11T02:37+0300

dünya

elon musk

sam altman

abd

openai

wall street

nvidia

musk

chatgpt

deepseek

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093550536_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_734cc325f88e297a94cca62e0fa10b88.jpg

Elon Musk liderliğindeki bir yatırımcı grubu, ABD merkezli yapay zeka araştırma şirketi OpenAI'yi yöneten şirkete 97.4 milyar dolarlık bir satın alma teklifi sundu. Wall Street Journal'ın haberine göre bu teklif, OpenAI CEO'su Sam Altman ile mevcut gerilimleri daha da artırmış durumda. Haberde, ABD'li milyarderin avukatı Marc Toberoff'un, satın alma teklifini Pazartesi günü OpenAI yönetim kuruluna sunduğu belirtildi.Musk, Toberoff aracılığıyla yayımlanan bir açıklamada, "OpenAI'nin bir zamanlar olduğu gibi, açık kaynak kodlu ve güvenlik odaklı bir 'iyi' gücü haline geri dönme zamanı geldi" ifadelerini kullandı. OpenAI'nin ChatGPT'si, Kasım 2022'de piyasaya sürüldükten sonra büyük bir ilgi görerek bir haftadan kısa bir sürede 1 milyon kullanıcıya ulaşmıştı. OpenAI, 2015 yılında Elon Musk tarafından kuruldu, ancak Musk daha sonra organizasyondan ayrılmıştı.DeepSeek piyasaları alt üst etmiştiOpenAI CEO’su Sam Altman, DeepSeek'in piuasaya sunulmasının ardından sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada “DeepSeek’in R1 modeli, özellikle sundukları fiyatla elde ettikleri performans açısından etkileyici" ifadelerini kullanmıştı.Ancak Altman, OpenAI’ın araştırma hedeflerini vurgulayarak, daha fazla hesaplama gücüne duyulan ihtiyacın altını çizip şu ifadeleri kullanmıştı:DeepSeek’in düşük maliyetli yapay zeka modelleri, ABD merkezli teknoloji şirketlerinin milyarlarca dolarlık yatırımlarını yeniden sorgulatmıştı. Özellikle donanım üreticisi Nvidia, bu gelişmelerden ciddi şekilde etkilenerek piyasa değeri 593 milyar dolar azalmıştı. Bu, Wall Street tarihinde bir şirketin yaşadığı en büyük günlük kayıp olarak kayıtlara geçmişti. Düşük maliyetle rekabet için yapay zeka çalışmalarında yeni stratejiler bekleniyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/yapay-zeka-gorsellerdeki-yazilari-yanlis-yaziyor-kendi-sorununu-kendi-acikladi-1093542392.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

elon musk, sam altman, abd, openai, wall street, nvidia, musk, chatgpt, deepseek