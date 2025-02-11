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DeepSeek piyasaları alt üst ettikten sonra: 'Elon Musk 'yapay zeka' satın alıyor'
DeepSeek piyasaları alt üst ettikten sonra: 'Elon Musk 'yapay zeka' satın alıyor'
Sputnik Türkiye
Batı medyasında çıkan haberlere göre Elon Musk, ABD merkezli yapay zeka şirketi Open AI'ı saın alma teklifi yaptı. Musk, şirketin kuruluşunda zaten... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T02:37+0300
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Elon Musk liderliğindeki bir yatırımcı grubu, ABD merkezli yapay zeka araştırma şirketi OpenAI'yi yöneten şirkete 97.4 milyar dolarlık bir satın alma teklifi sundu. Wall Street Journal'ın haberine göre bu teklif, OpenAI CEO'su Sam Altman ile mevcut gerilimleri daha da artırmış durumda. Haberde, ABD'li milyarderin avukatı Marc Toberoff'un, satın alma teklifini Pazartesi günü OpenAI yönetim kuruluna sunduğu belirtildi.Musk, Toberoff aracılığıyla yayımlanan bir açıklamada, "OpenAI'nin bir zamanlar olduğu gibi, açık kaynak kodlu ve güvenlik odaklı bir 'iyi' gücü haline geri dönme zamanı geldi" ifadelerini kullandı. OpenAI'nin ChatGPT'si, Kasım 2022'de piyasaya sürüldükten sonra büyük bir ilgi görerek bir haftadan kısa bir sürede 1 milyon kullanıcıya ulaşmıştı. OpenAI, 2015 yılında Elon Musk tarafından kuruldu, ancak Musk daha sonra organizasyondan ayrılmıştı.DeepSeek piyasaları alt üst etmiştiOpenAI CEO’su Sam Altman, DeepSeek'in piuasaya sunulmasının ardından sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada “DeepSeek’in R1 modeli, özellikle sundukları fiyatla elde ettikleri performans açısından etkileyici" ifadelerini kullanmıştı.Ancak Altman, OpenAI’ın araştırma hedeflerini vurgulayarak, daha fazla hesaplama gücüne duyulan ihtiyacın altını çizip şu ifadeleri kullanmıştı:DeepSeek’in düşük maliyetli yapay zeka modelleri, ABD merkezli teknoloji şirketlerinin milyarlarca dolarlık yatırımlarını yeniden sorgulatmıştı. Özellikle donanım üreticisi Nvidia, bu gelişmelerden ciddi şekilde etkilenerek piyasa değeri 593 milyar dolar azalmıştı. Bu, Wall Street tarihinde bir şirketin yaşadığı en büyük günlük kayıp olarak kayıtlara geçmişti. Düşük maliyetle rekabet için yapay zeka çalışmalarında yeni stratejiler bekleniyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/yapay-zeka-gorsellerdeki-yazilari-yanlis-yaziyor-kendi-sorununu-kendi-acikladi-1093542392.html
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elon musk, sam altman, abd, openai, wall street, nvidia, musk, chatgpt, deepseek
elon musk, sam altman, abd, openai, wall street, nvidia, musk, chatgpt, deepseek

DeepSeek piyasaları alt üst ettikten sonra: 'Elon Musk 'yapay zeka' satın alıyor'

02:37 11.02.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturDeepSeek piyasaları alt üst ettikten sonra: 'Elon Musk 'yapay zeka' satın alıyor'
DeepSeek piyasaları alt üst ettikten sonra: 'Elon Musk 'yapay zeka' satın alıyor' - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Batı medyasında çıkan haberlere göre Elon Musk, ABD merkezli yapay zeka şirketi Open AI'ı saın alma teklifi yaptı. Musk, şirketin kuruluşunda zaten bulunuyordu.
Elon Musk liderliğindeki bir yatırımcı grubu, ABD merkezli yapay zeka araştırma şirketi OpenAI'yi yöneten şirkete 97.4 milyar dolarlık bir satın alma teklifi sundu. Wall Street Journal'ın haberine göre bu teklif, OpenAI CEO'su Sam Altman ile mevcut gerilimleri daha da artırmış durumda. Haberde, ABD'li milyarderin avukatı Marc Toberoff'un, satın alma teklifini Pazartesi günü OpenAI yönetim kuruluna sunduğu belirtildi.
Musk, Toberoff aracılığıyla yayımlanan bir açıklamada, "OpenAI'nin bir zamanlar olduğu gibi, açık kaynak kodlu ve güvenlik odaklı bir 'iyi' gücü haline geri dönme zamanı geldi" ifadelerini kullandı.
OpenAI'nin ChatGPT'si, Kasım 2022'de piyasaya sürüldükten sonra büyük bir ilgi görerek bir haftadan kısa bir sürede 1 milyon kullanıcıya ulaşmıştı. OpenAI, 2015 yılında Elon Musk tarafından kuruldu, ancak Musk daha sonra organizasyondan ayrılmıştı.

DeepSeek piyasaları alt üst etmişti

OpenAI CEO’su Sam Altman, DeepSeek'in piuasaya sunulmasının ardından sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada “DeepSeek’in R1 modeli, özellikle sundukları fiyatla elde ettikleri performans açısından etkileyici" ifadelerini kullanmıştı.
Ancak Altman, OpenAI’ın araştırma hedeflerini vurgulayarak, daha fazla hesaplama gücüne duyulan ihtiyacın altını çizip şu ifadeleri kullanmıştı:
“Araştırma yol haritamızda ilerlemeye devam etmek bizi heyecanlandırıyor. Başarılı olmak için daha fazla hesaplama gücü her zamankinden daha önemli.”
DeepSeek’in düşük maliyetli yapay zeka modelleri, ABD merkezli teknoloji şirketlerinin milyarlarca dolarlık yatırımlarını yeniden sorgulatmıştı. Özellikle donanım üreticisi Nvidia, bu gelişmelerden ciddi şekilde etkilenerek piyasa değeri 593 milyar dolar azalmıştı. Bu, Wall Street tarihinde bir şirketin yaşadığı en büyük günlük kayıp olarak kayıtlara geçmişti. Düşük maliyetle rekabet için yapay zeka çalışmalarında yeni stratejiler bekleniyordu.
Neden yapay zeka görsel üretirken metinleri çoğunlukla yanlış yazıyor? - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
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Yapay zeka ürettiği görsellerdeki yazıları genelde yanlış yazıyor: Kendi sorununu kendi açıkladı
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