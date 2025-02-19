https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/galatasaray---fenerbahce-derbisinde-hakem-krizi-1-numarali-aday-aciklandi-maci-kim-yonetecek--1093788015.html

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde hakem krizi, '1 numaralı aday' açıklandı: Maçı kim yönetecek?

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde hakem krizi, '1 numaralı aday' açıklandı: Maçı kim yönetecek?

Sputnik Türkiye

Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde TFF, iki kulübün başkanlarını Riva’ya davet etti. Galatasaray Başkanı Dursun... 19.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-19T08:14+0300

2025-02-19T08:14+0300

2025-02-19T08:14+0300

spor

dursun özbek

halil umut meler

atilla karaoğlan

riva

fransa

romanya

türkiye futbol federasyonu (tff)

fenerbahçe

galatasaray

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde iki kulüp başkanını Riva’ya davet etti. Ancak Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu toplantıya katılmayacağını açıkladı.📌 Özbek, TFF’nin toplantı davetini samimiyetsiz bulduğunu belirterek, "Sanki derbi ilk kez oynanıyor. İlk yarıda derbi oynanmadı mı? O zaman bu kardeşlik çalışmaları neden yapılmadı?" ifadelerini kullandı.📌 Fenerbahçe’nin davete nasıl yanıt vereceği ise merakla bekleniyor.Fenerbahçe yabancı hakem i̇stedi, Galatasaray kararsız!📌 Fenerbahçe, derbinin yabancı bir hakem tarafından yönetilmesi için TFF’ye resmi başvuruda bulundu.📌 Galatasaray ise bu konuda henüz kesin kararını vermedi.Eğer Galatasaray da yabancı hakeme onay verirse, TFF yurt dışından hakem talep edebilir. Ancak Sarı-Kırmızılılar karşı çıkarsa derbiye Türk hakem atanacak.Favori Türk hakem Halil Umut Meler📌 Eğer derbide Türk hakem görev alacaksa, en güçlü aday Halil Umut Meler.📌 Alternatif isimler ise Atilla Karaoğlan, Mehmet Türkmen ve Ali Şansalan.TFF, hakem atamalarını Cuma günü açıklayacak. Bu süreçte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde oynayacağı maçların sonucu da dikkate alınacak.Yabancı hakem gelirse adaylar kimler?TFF, yabancı hakem ihtimaline karşı bazı federasyonlarla temas kurdu. Fransa, Romanya, Belçika, Hollanda ve Slovenya’dan hakem getirilme ihtimali var.📍 Clement Turpin (Fransa):✅ Manchester City - Real Madrid maçını yönetti.✅ 2020-21 Avrupa Ligi ve 2021-22 Şampiyonlar Ligi finallerinde görev aldı.📍 Istvan Kovacs (Romanya):✅ UEFA’nın favori hakemlerinden biri.✅ 2024 Avrupa Şampiyonası’nda Çekya - Türkiye maçını yönetti.✅ Türkiye’ye 11 sarı kart, Çekya’ya 2 kırmızı ve 7 sarı kart gösterdi.📍 Slavko Vincic (Slovenya):✅ 2023 Şampiyonlar Ligi finalinde Dortmund - Real Madrid maçını yönetti.✅ Bu sezon PSV - Juventus maçında görev aldı.✅ Suudi Arabistan ve BAE liglerinde de düdük çaldı.TFF kararını cuma günü açıklayacak📌 TFF Yönetimi, yabancı hakem konusunda karar vermek için Galatasaray’ın tutumunu bekliyor.📌 Hakem ataması, Avrupa Ligi maçlarının ardından Cuma günü duyurulacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/benfica---monaco-macinda-turk-firtinasi-kerem-akturkoglu-ile-orkun-kokcu-sampiyonlar-liginde-sov-1093787829.html

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