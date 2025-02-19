https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/fransada-imamlik-ilk-kez-meslek-olarak-tanindi-1093784294.html

Fransa'da imamlık ilk kez meslek olarak tanındı

Fransa'da imamlık ilk kez meslek olarak tanındı

Sputnik Türkiye

Fransa’da imamlık, Fransa İş Kurumu’nun resmi meslekler listesine eklenerek bir meslek olarak tanındı. Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, imamlar için... 19.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-19T00:46+0300

2025-02-19T00:46+0300

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Fransa İş Kurumu, imamlığı resmi meslekler listesine ekleyerek bir meslek olarak tanıdı.Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Fransa İslam Forumu’nun (FORIF) 2’nci oturumunda yaptığı açıklamada, imamlar için resmi bir iş tanımı ve iş sözleşmesi oluşturulduğunu duyurdu. Bakan Retailleau, devletin dini kuruluşlara müdahale etmemesi gerektiğini ancak destek sağlayabileceğini belirterek, Müslüman toplumun ihtiyaçlarına yönelik adımlar atıldığını vurguladı. Ayrıca, geçen yıl Fransa’da 173 Müslüman karşıtlığı saldırısı kaydedildiğini, ancak mağdurların tamamının şikayetçi olmaması nedeniyle bu sayının gerçekte daha yüksek olabileceğine dikkat çekti.Müslüman karşıtlığıyla mücadele için yeni bir şikayet platformu başlatılacağını açıklayan Retailleau, hastanelerde ve orduda görev yapan Müslüman din görevlilerinin de artık kamu hizmetinin bir parçası olarak resmen tanınacağını ifade etti.

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imam, imam hatip liseleri, imam hatip, fransa, fransa anayasa konseyi, fransa senatosu, fransa ulusal meclisi, fransa içişleri bakanlığı