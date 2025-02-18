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İtalya: Karadağ 2028'de AB'nin bir parçası olabilir
İtalya: Karadağ 2028'de AB'nin bir parçası olabilir
Sputnik Türkiye
İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic ile görüşmesinde Karadağ'ın 2028 yılında Avrupa Birliğine katılabileceğini ifade etti. 18.02.2025, Sputnik Türkiye
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İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, resmi görüşmelerde bulunmak amacıyla Karadağ'ı ziyaret etti. Mattarella, Cetinje kentindeki Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic tarafından resmi törenle karşılandı.'Karadağ, 2028'de AB'nin bir parçası olabilir'İkilinin temaslarının ardından İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği (AB) genişlemesinin İtalya için önemli olduğunu belirterek, "2028 hedefi ulaşılmayacak bir hedef değil. Karadağ bu kısa süre içerisinde, 2028'de AB'nin bir parçası olabilir, inanıyorum" dedi.'Mali suçlarla mücadele birimi kurulacak'Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic ise ortak basın toplantısında, İtalya'nın yardımıyla Karadağ'da mali suçlarla mücadele biriminin kurulacağını açıkladı ve İtalya'ya AB üyelik sürecinde Karadağ'a verdiği destek için teşekkür etti.Milatovic, ülkesinin 2028'de AB üyesi olması yönündeki inancının tam olduğunu kaydetti.
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avrupa, sergio mattarella, karadağ, cetinje, ab, avrupa birliği, jakov milatovic

İtalya: Karadağ 2028'de AB'nin bir parçası olabilir

22:31 18.02.2025
© Fotoğraf : TwitterKaradağ
Karadağ - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2025
© Fotoğraf : Twitter
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İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic ile görüşmesinde Karadağ'ın 2028 yılında Avrupa Birliğine katılabileceğini ifade etti.
İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, resmi görüşmelerde bulunmak amacıyla Karadağ'ı ziyaret etti. Mattarella, Cetinje kentindeki Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic tarafından resmi törenle karşılandı.

'Karadağ, 2028'de AB'nin bir parçası olabilir'

İkilinin temaslarının ardından İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği (AB) genişlemesinin İtalya için önemli olduğunu belirterek, "2028 hedefi ulaşılmayacak bir hedef değil. Karadağ bu kısa süre içerisinde, 2028'de AB'nin bir parçası olabilir, inanıyorum" dedi.

'Mali suçlarla mücadele birimi kurulacak'

Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic ise ortak basın toplantısında, İtalya'nın yardımıyla Karadağ'da mali suçlarla mücadele biriminin kurulacağını açıkladı ve İtalya'ya AB üyelik sürecinde Karadağ'a verdiği destek için teşekkür etti.
Milatovic, ülkesinin 2028'de AB üyesi olması yönündeki inancının tam olduğunu kaydetti.
Brian Molko - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
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