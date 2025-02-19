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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/emekliler-bekliyor-bayram-ikramiyesi-ve-banka-promosyonlari-ne-kadar-olacak-iste-olasi-rakamlar-1093792403.html
Emekliler bekliyor: Bayram ikramiyesi ve banka promosyonları ne kadar olacak? İşte olası rakamlar
Emekliler bekliyor: Bayram ikramiyesi ve banka promosyonları ne kadar olacak? İşte olası rakamlar
Sputnik Türkiye
16 milyon emekli, bayram ikramiyeleri ve banka promosyonları için bekleyişini sürdürüyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), 21 Şubat'ta bayram ikramiyelerini... 19.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-19T10:22+0300
2025-02-19T11:06+0300
ekonomi
bayram ikramiyesi
emekli
emekli ikramiyesi
ekonomi koordinasyon kurulu (ekk)
sgk
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Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen bayram ikramiyesi geçen yıl 3 bin TL olarak belirlenmişti. Ancak 2025 yılı için bu rakamın artırılması gündemde. Kamuoyunda ikramiyenin 3.500 ile 4.500 TL arasında değişebileceği konuşuluyor.📌 Yüzde 30 artış olursa: 3.900 TL📌 Yüzde 35 artış olursa: 4.050 TL📌 Yüzde 40 artış olursa: 4.200 TL📌 Yüzde 50 artış olursa: 4.500 TLEmeklilere haziran ayında yüzde 15,75 oranında maaş zammı yapılmıştı. Eğer bayram ikramiyeleri bu oranda artırılırsa, rakam 3.472 TL’ye çıkacak.Banka promosyonları ne zaman açıklanacak?Emekli maaşı promosyonları, SGK ile 19 kamu ve özel bankanın yapacağı yeni anlaşmalarla belirlenecek. Mart ayında güncellenmesi beklenen bu rakamlar, bankalar arası rekabetle daha da yükselebilir.2024 yılında:📌 2025 yılında kamu bankalarının promosyonları 18 bin TL’ye kadar çıkabilir.📌 Özel bankalarda ise bu rakam 40 bin TL’ye ulaşabilir.Banka promosyonları sadece nakit ödeme ile sınırlı değil. Bankalar, emeklileri kendilerine çekebilmek için şu ek avantajları sunuyor:✔ Faizsiz kredi✔ Kredi kartı avantajları✔ Kredili mevduat hesabı✔ Fatura ödemelerinde ek indirimlerKimler banka promosyonu alabiliyor?Emeklilerin banka promosyonu alabilmesi için maaşlarını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü vermesi gerekiyor.✔ SSK ve Bağ-Kur emeklileri promosyon alabiliyor.✔ 1 Mart itibarıyla emekli olanlar da bu fırsattan yararlanabilecek.Kimler bayram i̇kramiyesi alabilecek?Bayram ikramiyesi için hak sahipleri ise şunlar:📌 SSK ve Bağ-Kur emeklileri📌 Ölüm, yaşlılık ve malullük aylığı alanlar📌 1 Mart itibarıyla emekli olanlarBayram ikramiyeleri ve banka promosyonlarıyla ilgili yeni rakamlar, 21 Şubat’taki EKK toplantısının ardından netleşecek. Tüm detaylar resmi açıklamalarla duyurulacak.
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bayram ikramiyesi, emekli, emekli ikramiyesi, ekonomi koordinasyon kurulu (ekk), sgk
bayram ikramiyesi, emekli, emekli ikramiyesi, ekonomi koordinasyon kurulu (ekk), sgk

Emekliler bekliyor: Bayram ikramiyesi ve banka promosyonları ne kadar olacak? İşte olası rakamlar

10:22 19.02.2025 (güncellendi: 11:06 19.02.2025)
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16 milyon emekli, bayram ikramiyeleri ve banka promosyonları için bekleyişini sürdürüyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), 21 Şubat'ta bayram ikramiyelerini masaya yatıracak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ise mart ayında bankalarla promosyon protokolünü güncelleyecek.
Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen bayram ikramiyesi geçen yıl 3 bin TL olarak belirlenmişti. Ancak 2025 yılı için bu rakamın artırılması gündemde. Kamuoyunda ikramiyenin 3.500 ile 4.500 TL arasında değişebileceği konuşuluyor.
📌 Yüzde 30 artış olursa: 3.900 TL
📌 Yüzde 35 artış olursa: 4.050 TL
📌 Yüzde 40 artış olursa: 4.200 TL
📌 Yüzde 50 artış olursa: 4.500 TL
Emeklilere haziran ayında yüzde 15,75 oranında maaş zammı yapılmıştı. Eğer bayram ikramiyeleri bu oranda artırılırsa, rakam 3.472 TL’ye çıkacak.

Banka promosyonları ne zaman açıklanacak?

Emekli maaşı promosyonları, SGK ile 19 kamu ve özel bankanın yapacağı yeni anlaşmalarla belirlenecek. Mart ayında güncellenmesi beklenen bu rakamlar, bankalar arası rekabetle daha da yükselebilir.
2024 yılında:
Kamu bankalarında promosyonlar 8 bin TL - 12 bin TL arasında değişiyordu.
Özel bankalar ise 21 bin TL’ye kadar ödeme yapıyordu.
📌 2025 yılında kamu bankalarının promosyonları 18 bin TL’ye kadar çıkabilir.
📌 Özel bankalarda ise bu rakam 40 bin TL’ye ulaşabilir.
Banka promosyonları sadece nakit ödeme ile sınırlı değil. Bankalar, emeklileri kendilerine çekebilmek için şu ek avantajları sunuyor:
Faizsiz kredi
Kredi kartı avantajları
Kredili mevduat hesabı
Fatura ödemelerinde ek indirimler

Kimler banka promosyonu alabiliyor?

Emeklilerin banka promosyonu alabilmesi için maaşlarını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü vermesi gerekiyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri promosyon alabiliyor.
1 Mart itibarıyla emekli olanlar da bu fırsattan yararlanabilecek.

Kimler bayram i̇kramiyesi alabilecek?

Bayram ikramiyesi için hak sahipleri ise şunlar:
📌 SSK ve Bağ-Kur emeklileri
📌 Ölüm, yaşlılık ve malullük aylığı alanlar
📌 1 Mart itibarıyla emekli olanlar
Bayram ikramiyeleri ve banka promosyonlarıyla ilgili yeni rakamlar, 21 Şubat’taki EKK toplantısının ardından netleşecek. Tüm detaylar resmi açıklamalarla duyurulacak.
Emekli maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2025
EKONOMİ
Emekli olup çalışanlar dikkat: Kimler çift maaş alamayacak?
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