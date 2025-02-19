https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/emekli-bayram-ikramiyesi-artacak-mi-ekk-toplantisinda-masaya-gelecek-mi-cumhurbaskani-yardimcisi-1093806121.html

Emekli bayram ikramiyesi artacak mı, EKK toplantısında masaya gelecek mi? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklama

Emekli bayram ikramiyesi artacak mı, EKK toplantısında masaya gelecek mi? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklama

Sputnik Türkiye

Milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerine yapılacak olası zammı bekliyor. 21 Şubat’ta düzenlenecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında bu konunun... 19.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-19T15:33+0300

2025-02-19T15:33+0300

2025-02-19T15:33+0300

ekonomi

cevdet yılmaz

emekli

emekli ikramiyesi

emekli maaşı

bayram ikramiyesi

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Milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerindeki artış beklentisiyle 21 Şubat’taki Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısına kilitlendi. Toplantının, emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili kararlar alıp almayacağı merak konusu olurken, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.EKK toplantısının gündemi ne olacak?Yılmaz, EKK toplantılarında makro ekonomi politikalarının ele alındığını belirterek, bu toplantının daha çok bölgesel kalkınma konularına odaklanacağını ifade etti.📌 “Bölgelerdeki aktörleri bir araya getirerek istişarelerde bulunuyoruz.” diyen Yılmaz, Giresun’da gerçekleştirilecek programda da yerel aktörlerle görüşmeler yapacaklarını söyledi.📌 Ayrıca, bakanlarla birlikte makro ekonomik gelişmeleri de değerlendirme fırsatları olacağını belirtti.Emekli bayram i̇kramiyesi gündemde mi?Emeklilerin bayram ikramiyesi artışıyla ilgili beklentilerine yönelik soruya Yılmaz, EKK toplantılarının ana gündeminin genel ekonomi politikaları olduğunu söyledi. Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda genel ekonomi politikalarının görüşüldüğüne işaret etti, gerçekleştirilecek toplantının ise bölgesel kalkınma toplantısı olacağını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/emekliler-bekliyor-bayram-ikramiyesi-ve-banka-promosyonlari-ne-kadar-olacak-iste-olasi-rakamlar-1093792403.html

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cevdet yılmaz, emekli, emekli ikramiyesi, emekli maaşı, bayram ikramiyesi