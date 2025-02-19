https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/elektrik-faturalarinda-yeni-donem-basladi-hangi-cihaz-ne-kadar-harciyor-1093792260.html

Elektrik faturalarında yeni dönem başladı: Hangi cihaz ne kadar harcıyor?

Elektrik faturalarında yeni dönem başladı: Hangi cihaz ne kadar harcıyor?

Sputnik Türkiye

Elektrik faturalarına ilişkin şubat ayı itibarıyla devreye alınan uygulamayla 2024’te yıllık tüketimi 5 bin kilovatsaat ve üzerinde, aylık ise ortalama 417... 19.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-19T10:21+0300

2025-02-19T10:21+0300

2025-02-19T10:21+0300

ekonomi

elektrik

elektrik faturası

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bulaşık makinesi

kombi

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) edinilen bilgiye göre; 41 milyon civarındaki mesken elektrik abonesinin yaklaşık yüzde 3’üne karşılık gelen 1.2 milyon abone, yeni sistemde üst dilime girecek. Kış mevsiminde kombi, yazın klima tüketimleri dönemsel olarak eklense bile yıllık tüketimde belirleyici olması beklenmezken, elektrikli otomobili olanların site, apartman gibi yerlerde ortak genel kullanıma açık şekilde aracını şarj etmesinin, mesken bazında enerji tüketimini etkilememesi öngörülüyor. Ancak, müstakil evlerde durum değişecek.Yıllık tüketimi 5 bin kWh’in altında olan aboneler için herhangi bir zam olmayacak. Örneğin bir aylık faturası 2 bin TL, bir ay 3 bin TL gelmiş ama yıllık tüketimi 5 bin kWh’yi geçmemiş meskenlerin tarifesi değişmeyecek. Limiti geçmediği halde üst tarifeye geçtiğini düşünün vatandaşlar, EPDK’ya başvurarak hatayı düzelttirebilecek.Neler kapsama girmiyor?Camiler, cemevleri, diğer ibadethaneler, dernekler, vakıflar (bunların ticari faaliyet gösteren işletmeleri hariç), şehit aileleri, muharip/malul gaziler, köy içme suları için kullanılan elektrik, AFAD’a ait geçici barınma merkezleri, elektrikle çalışan diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı ve benzeri mahiyette yaşam destek cihazlarına bağımlı olan aboneler düzenlemenin kapsamına girmeyecek.Hangi cihaz ne kadar harcıyor?Yeni dönemde, evlerdeki hangi cihazın ne kadar elektrik harcadığı da önemli olacak. EPDK’nın buzdolabı, TV, ütü gibi cihazlar üzerinden yaptığı güncel hesaplamalara göre, E enerji sınıfı verimsiz cihazlar aylık yaklaşık 183,96 kWh, günlük 6,13 kWh gibi bir tüketime neden oluyor. Bunun da faturaya yansıması 381,23 TL oluyor. EPDK verilerine göre bazı cihazların aylık ortalama elektrik tüketimi şöyle:Buzdolabı 31.6 kWh, bulaşık makinesi 10.2 kWh, çamaşır makinesi 7.2 kWh, LCD-LED TV 7.05 kWh, fırın 16.25 kWh, kombi 11.52 kWh, elektrikli süpürge 6 kWh, aydınlatma 28.8 kWh, saç kurutma makinesi 1.38 7.2 kWh.

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elektrik, elektrik faturası, bulaşık, bulaşık makinesi, kombi