Elektrik faturalarında yeni dönem başladı: Hangi cihaz ne kadar harcıyor?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Moldova’dan demokrasi dersi: USAID’in mali akışlarının araştırılması talep edildi
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Adli Tıp, Zehra Kınık’ın kusurlu buldu’
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:19
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TÜİK 2024 yılı ‘Yaşam Memnuniyeti Araştırması’ yayımlandı: Mutluluk Oranı Düşüşte
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden Beyaz Saray'a çıkmasıyla başlayan yeni dönemde Msokova ve Washington arasındaki ilk yüz yüze temas gerçekleşti.
13:30
34 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
10 dk
SESLİ HABER
Boşanma davalarında süreci kısaltacak adım
15:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
SGK’dan yaşlılık aylığı açıklaması
17:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
HAVA DURUMU
Kuvvetli kar yağışı geliyor
20:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
TÜSİAD’dan "Halkın menfaatini öncelikli kılıyoruz" mesajı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İstanbul için kar alarmı
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/elektrik-faturalarinda-yeni-donem-basladi-hangi-cihaz-ne-kadar-harciyor-1093792260.html
Elektrik faturalarında yeni dönem başladı: Hangi cihaz ne kadar harcıyor?
Elektrik faturalarında yeni dönem başladı: Hangi cihaz ne kadar harcıyor?
Sputnik Türkiye
Elektrik faturalarına ilişkin şubat ayı itibarıyla devreye alınan uygulamayla 2024’te yıllık tüketimi 5 bin kilovatsaat ve üzerinde, aylık ise ortalama 417... 19.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-19T10:21+0300
2025-02-19T10:21+0300
ekonomi
elektrik
elektrik faturası
bulaşık
bulaşık makinesi
kombi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090464076_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ae2926bb41eb257c93cc3aafcdd63bae.jpg
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) edinilen bilgiye göre; 41 milyon civarındaki mesken elektrik abonesinin yaklaşık yüzde 3’üne karşılık gelen 1.2 milyon abone, yeni sistemde üst dilime girecek. Kış mevsiminde kombi, yazın klima tüketimleri dönemsel olarak eklense bile yıllık tüketimde belirleyici olması beklenmezken, elektrikli otomobili olanların site, apartman gibi yerlerde ortak genel kullanıma açık şekilde aracını şarj etmesinin, mesken bazında enerji tüketimini etkilememesi öngörülüyor. Ancak, müstakil evlerde durum değişecek.Yıllık tüketimi 5 bin kWh’in altında olan aboneler için herhangi bir zam olmayacak. Örneğin bir aylık faturası 2 bin TL, bir ay 3 bin TL gelmiş ama yıllık tüketimi 5 bin kWh’yi geçmemiş meskenlerin tarifesi değişmeyecek. Limiti geçmediği halde üst tarifeye geçtiğini düşünün vatandaşlar, EPDK’ya başvurarak hatayı düzelttirebilecek.Neler kapsama girmiyor?Camiler, cemevleri, diğer ibadethaneler, dernekler, vakıflar (bunların ticari faaliyet gösteren işletmeleri hariç), şehit aileleri, muharip/malul gaziler, köy içme suları için kullanılan elektrik, AFAD’a ait geçici barınma merkezleri, elektrikle çalışan diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı ve benzeri mahiyette yaşam destek cihazlarına bağımlı olan aboneler düzenlemenin kapsamına girmeyecek.Hangi cihaz ne kadar harcıyor?Yeni dönemde, evlerdeki hangi cihazın ne kadar elektrik harcadığı da önemli olacak. EPDK’nın buzdolabı, TV, ütü gibi cihazlar üzerinden yaptığı güncel hesaplamalara göre, E enerji sınıfı verimsiz cihazlar aylık yaklaşık 183,96 kWh, günlük 6,13 kWh gibi bir tüketime neden oluyor. Bunun da faturaya yansıması 381,23 TL oluyor. EPDK verilerine göre bazı cihazların aylık ortalama elektrik tüketimi şöyle:Buzdolabı 31.6 kWh, bulaşık makinesi 10.2 kWh, çamaşır makinesi 7.2 kWh, LCD-LED TV 7.05 kWh, fırın 16.25 kWh, kombi 11.52 kWh, elektrikli süpürge 6 kWh, aydınlatma 28.8 kWh, saç kurutma makinesi 1.38 7.2 kWh.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/elektrikte-yeni-donem-basliyor-kimler-etkilenecek-faturalar-ne-kadar-artacak-1093630312.html
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/atm-sube-mobil-tarifelerinde-degisiklik--banka-islem-ucretleri-guncellendi-1093462178.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090464076_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_dfcd3f06d5c15966bc67b8ae9cc5a771.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
elektrik, elektrik faturası, bulaşık, bulaşık makinesi, kombi
elektrik, elektrik faturası, bulaşık, bulaşık makinesi, kombi

Elektrik faturalarında yeni dönem başladı: Hangi cihaz ne kadar harcıyor?

10:21 19.02.2025
© AAElektrik fatura
Elektrik fatura - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2025
© AA
Abone ol
Elektrik faturalarına ilişkin şubat ayı itibarıyla devreye alınan uygulamayla 2024’te yıllık tüketimi 5 bin kilovatsaat ve üzerinde, aylık ise ortalama 417 kilovatsaati aşan aboneler maliyet bazlı tarifeye tabi olacak. Peki evde sıklıkla kullanılan cihazlardan hangisi ne kadar elektrik harcıyor?
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) edinilen bilgiye göre; 41 milyon civarındaki mesken elektrik abonesinin yaklaşık yüzde 3’üne karşılık gelen 1.2 milyon abone, yeni sistemde üst dilime girecek.
Kış mevsiminde kombi, yazın klima tüketimleri dönemsel olarak eklense bile yıllık tüketimde belirleyici olması beklenmezken, elektrikli otomobili olanların site, apartman gibi yerlerde ortak genel kullanıma açık şekilde aracını şarj etmesinin, mesken bazında enerji tüketimini etkilememesi öngörülüyor. Ancak, müstakil evlerde durum değişecek.
Elektrik faturası - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
EKONOMİ
Elektrikte yeni dönem başladı: Kimler etkilenecek, faturalar ne kadar artacak?
13 Şubat, 12:33
Yıllık tüketimi 5 bin kWh’in altında olan aboneler için herhangi bir zam olmayacak. Örneğin bir aylık faturası 2 bin TL, bir ay 3 bin TL gelmiş ama yıllık tüketimi 5 bin kWh’yi geçmemiş meskenlerin tarifesi değişmeyecek. Limiti geçmediği halde üst tarifeye geçtiğini düşünün vatandaşlar, EPDK’ya başvurarak hatayı düzelttirebilecek.

Neler kapsama girmiyor?

Camiler, cemevleri, diğer ibadethaneler, dernekler, vakıflar (bunların ticari faaliyet gösteren işletmeleri hariç), şehit aileleri, muharip/malul gaziler, köy içme suları için kullanılan elektrik, AFAD’a ait geçici barınma merkezleri, elektrikle çalışan diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı ve benzeri mahiyette yaşam destek cihazlarına bağımlı olan aboneler düzenlemenin kapsamına girmeyecek.

Hangi cihaz ne kadar harcıyor?

Yeni dönemde, evlerdeki hangi cihazın ne kadar elektrik harcadığı da önemli olacak. EPDK’nın buzdolabı, TV, ütü gibi cihazlar üzerinden yaptığı güncel hesaplamalara göre, E enerji sınıfı verimsiz cihazlar aylık yaklaşık 183,96 kWh, günlük 6,13 kWh gibi bir tüketime neden oluyor. Bunun da faturaya yansıması 381,23 TL oluyor. EPDK verilerine göre bazı cihazların aylık ortalama elektrik tüketimi şöyle:
Buzdolabı 31.6 kWh,
bulaşık makinesi 10.2 kWh,
çamaşır makinesi 7.2 kWh,
LCD-LED TV 7.05 kWh,
fırın 16.25 kWh,
kombi 11.52 kWh,
elektrikli süpürge 6 kWh,
aydınlatma 28.8 kWh,
saç kurutma makinesi 1.38 7.2 kWh.
ABD'li dev banka sistem hatasını kullanarak hesaplarında olmayan parayı çeken müşterilerini dava ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
EKONOMİ
ATM, şube, mobil tarifelerinde değişiklik: Banka işlem ücretleri güncellendi
7 Şubat, 13:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала