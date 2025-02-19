https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/diyarbakirda-narin-guran-cinayetinde-yeni-karar-amca-salim-guran-ve-30-supheli-hakkinda-takipsizlik-1093787545.html

Diyarbakır'da Narin Güran Cinayetinde yeni karar: Amca Salim Güran ve 30 şüpheli hakkında takipsizlik kararı

Diyarbakır'da Narin Güran Cinayetinde yeni karar: Amca Salim Güran ve 30 şüpheli hakkında takipsizlik kararı

Sputnik Türkiye

8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, 31 şüpheli hakkında bazı suçlardan kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi... 19.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-19T08:00+0300

2025-02-19T08:00+0300

2025-02-19T08:00+0300

türkiye

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diyarbakır cumhuriyet başsavcılığı

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024’te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayetle ilgili 31 şüpheli hakkında bazı suçlardan kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.Ağırlaştırılmış Müebbet Alan Amca İçin Ek Suçlamaya Ret!📌 Mahkeme, Narin Güran’ın amcası Salim Güran’a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti.📌 Ancak savcılık, Güran hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamasıyla ek bir dava açılmasına gerek görmedi.Kararda şu ifadelere yer verildi:🔴 "Salim Güran, aracında Narin Güran’a ait DNA örnekleri tespit edildiği için ilk aşamada gözaltına alındı ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlamasıyla tutuklandı. Ancak sonradan olayın ‘kasten öldürme’ olduğu anlaşıldı ve ‘hürriyeti yoksun kılma’ suçunun unsurlarının oluşmadığı değerlendirildi."Delilleri saklayan sanık i̇çin suçluyu kayırma suçlaması düşürüldüDiyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Narin’in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi’ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.📌 Savcılık, Nevzat Bahtiyar’ın ağabeyi Vecdi Bahtiyar hakkında ise "suçluyu kayırma" suçlamasıyla dava açılmasına gerek olmadığına hükmetti.Kovuşturma açılmayan diğer şüphelilerDiyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayet davasında adı geçen bazı isimler hakkında da kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.📍 Narin Güran’ın babası Arif Güran, şüpheliler Erhan, Fuat, Menduh, Barış, Kurtuluş, Ömer Faruk, İbrahim Halil, Uğur Can, Devran ve Hediye Güran ile eski imam R.K. hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla yeterli delil bulunamadı.📍 Mehmet Şevket Kaya hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla dava açılmadı.📍 Hüseyin, Leyla, Melek, Osman, Rezan ve Rojin Güran, A.K, Ö.Y, Y.G, S.K, E.N. ve M.U. hakkında "suçluyu kayırma" suçundan delil yetersizliği nedeniyle dava açılmadı.📍 Birsen ve Maşallah Güran ile Mehmet Selim Atasoy ve Muhammed Kaya hakkında da "kasten öldürme" ve "suç delillerini yok etme" suçlamalarından kovuşturmaya yer olmadığı bildirildi.Yeni deliller çıkarsa soruşturma yeniden açılacakSavcılığın kararında şu ifadeler yer aldı:🔴 "Dosyada adı geçen şüpheliler ve olayın tamamı açısından yeni deliller elde edilmesi halinde, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 172/2. maddesi gereğince her aşamada yeniden soruşturma açılabilir."Mahkemeden ağır cezalar çıkmıştı📌 28 Aralık 2024’teki karar duruşmasında, mahkeme heyeti oybirliğiyle şu kararları almıştı:✅ Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.✅ Nevzat Bahtiyar, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.✅ Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.İddianameler mahkemeye sunuldu📌 Savcılık, tutuklu şüpheliler Birsen, Fuat, Maşallah Güran, Salim Güran’ın işçisi Mehmet Selim Atasoy ile Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya hakkında hazırlanan iddianameyi Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi’ne sundu.📌 Suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) için hazırlanan iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesi’ne gönderildi.📌 Toplamda 6’sı tutuklu, 3’ü çocuk olmak üzere 15 şüpheli için "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.📌 Mahkeme, tutuklu şüphelilerden Hediye Güran ve 16 yaşındaki R.A’nın tahliyesine karar verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/valilikler-tek-tek-uyardi-kar-nedeniyle-okullarin-tatil-edildigi-sehirler-belli-oldu-1093786205.html

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narin güran, eğertutmaz deresi, nevzat bahtiyar, salim güran, cumhuriyet başsavcılığı, ağır ceza mahkemesi, diyarbakır cumhuriyet başsavcılığı