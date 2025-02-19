https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/chpde-imamoglunun-rakibi-belli-oldu-dursun-cicek-cumhurbaskani-adayi-olacagini-acikladi-1093818028.html

CHP'de İmamoğlu'nun rakibi belli oldu: Dursun Çiçek cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı

CHP'de İmamoğlu'nun rakibi belli oldu: Dursun Çiçek cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı

Sputnik Türkiye

CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, canlı yayında partisinin Cumhurbaşkanı aday adayı olacağını açıkladı. Çiçek, ön seçimin çok adaylı olması... 19.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-19T23:30+0300

2025-02-19T23:30+0300

2025-02-19T23:30+0300

politika

dursun çiçek

ekrem imamoğlu

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

cumhuriyet halk partisi (chp)

aday

başkan aday adayı

aday listesi

ön seçim

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CHP'li Dursun Çiçek, partisinin ön seçimine katılarak cumhurbaşkanı aday adayı olacağını duyurdu.Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı aday belirleme sürecinde sürpriz bir gelişme yaşandı. CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, tv100’de canlı yayınlanan programda partisinin Cumhurbaşkanı aday adayı olacağını duyurdu. Çiçek, bu kararını açıklarken ön seçim sürecinin çok adaylı olması gerektiğine vurgu yaptı.Gazeteci Kübra Par’ın sorularını yanıtlayan Çiçek, "Eğer bir ön seçim yapılıyorsa, üyelerin gerçek tercihini yansıtabilmesi için en az iki ya da üç adayın yarışması gerekir. Tek adaylı bir ön seçim demokratik olmadığı gibi etik de olmaz" ifadelerini kullandı. Çiçek, parti içi demokrasiyi güçlendirmek ve sürece katkı sunmak amacıyla aday olmaya karar verdiğini belirtti. Yarın resmi başvurusunu yapmak üzere Ankara’ya gideceğini söyleyen Çiçek, ön seçim mekanizmasının parti üyelerinin tercihlerini yansıtması açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/chpliler-ekrem-imamoglunun-cumhurbaskanligi-adayligi-icin-imza-vermeye-basladi-1093762020.html

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