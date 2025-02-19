https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/chpde-imamoglunun-rakibi-belli-oldu-dursun-cicek-cumhurbaskani-adayi-olacagini-acikladi-1093818028.html
CHP'de İmamoğlu'nun rakibi belli oldu: Dursun Çiçek cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı
CHP'de İmamoğlu'nun rakibi belli oldu: Dursun Çiçek cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı
Sputnik Türkiye
CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, canlı yayında partisinin Cumhurbaşkanı aday adayı olacağını açıkladı. Çiçek, ön seçimin çok adaylı olması... 19.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-19T23:30+0300
2025-02-19T23:30+0300
2025-02-19T23:30+0300
politika
dursun çiçek
ekrem imamoğlu
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
cumhuriyet halk partisi (chp)
aday
başkan aday adayı
aday listesi
ön seçim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102335/14/1023351419_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_b6721602821088cb36e700498b333dcd.jpg
CHP'li Dursun Çiçek, partisinin ön seçimine katılarak cumhurbaşkanı aday adayı olacağını duyurdu.Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı aday belirleme sürecinde sürpriz bir gelişme yaşandı. CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, tv100’de canlı yayınlanan programda partisinin Cumhurbaşkanı aday adayı olacağını duyurdu. Çiçek, bu kararını açıklarken ön seçim sürecinin çok adaylı olması gerektiğine vurgu yaptı.Gazeteci Kübra Par’ın sorularını yanıtlayan Çiçek, "Eğer bir ön seçim yapılıyorsa, üyelerin gerçek tercihini yansıtabilmesi için en az iki ya da üç adayın yarışması gerekir. Tek adaylı bir ön seçim demokratik olmadığı gibi etik de olmaz" ifadelerini kullandı. Çiçek, parti içi demokrasiyi güçlendirmek ve sürece katkı sunmak amacıyla aday olmaya karar verdiğini belirtti. Yarın resmi başvurusunu yapmak üzere Ankara’ya gideceğini söyleyen Çiçek, ön seçim mekanizmasının parti üyelerinin tercihlerini yansıtması açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/chpliler-ekrem-imamoglunun-cumhurbaskanligi-adayligi-icin-imza-vermeye-basladi-1093762020.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102335/14/1023351419_151:0:919:576_1920x0_80_0_0_d72646a16b3d1d8857f02d0030f4b315.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dursun çiçek, ekrem imamoğlu, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), cumhuriyet halk partisi (chp), aday, başkan aday adayı, aday listesi, ön seçim
dursun çiçek, ekrem imamoğlu, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), cumhuriyet halk partisi (chp), aday, başkan aday adayı, aday listesi, ön seçim
CHP'de İmamoğlu'nun rakibi belli oldu: Dursun Çiçek cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı
CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, canlı yayında partisinin Cumhurbaşkanı aday adayı olacağını açıkladı. Çiçek, ön seçimin çok adaylı olması gerektiğini vurgulayarak yarın resmi başvurusunu yapmak üzere Ankara’ya gideceğini duyurdu. Çiçek, sürecin parti içi demokrasiyi güçlendireceğine inandığını dile getirdi.
CHP'li Dursun Çiçek, partisinin ön seçimine katılarak cumhurbaşkanı aday adayı olacağını duyurdu.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı aday belirleme sürecinde sürpriz bir gelişme yaşandı. CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, tv100’de canlı yayınlanan programda partisinin Cumhurbaşkanı aday adayı olacağını duyurdu. Çiçek, bu kararını açıklarken ön seçim sürecinin çok adaylı olması gerektiğine vurgu yaptı.
Gazeteci Kübra Par’ın sorularını yanıtlayan Çiçek, "Eğer bir ön seçim yapılıyorsa, üyelerin gerçek tercihini yansıtabilmesi için en az iki ya da üç adayın yarışması gerekir. Tek adaylı bir ön seçim demokratik olmadığı gibi etik de olmaz" ifadelerini kullandı. Çiçek, parti içi demokrasiyi güçlendirmek ve sürece katkı sunmak amacıyla aday olmaya karar verdiğini belirtti. Yarın resmi başvurusunu yapmak üzere Ankara’ya gideceğini söyleyen Çiçek, ön seçim mekanizmasının parti üyelerinin tercihlerini yansıtması açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.