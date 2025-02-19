CHP'de İmamoğlu'nun rakibi belli oldu: Dursun Çiçek cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Moldova’dan demokrasi dersi: USAID’in mali akışlarının araştırılması talep edildi
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Adli Tıp, Zehra Kınık’ın kusurlu buldu’
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:19
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TÜİK 2024 yılı ‘Yaşam Memnuniyeti Araştırması’ yayımlandı: Mutluluk Oranı Düşüşte
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden Beyaz Saray'a çıkmasıyla başlayan yeni dönemde Msokova ve Washington arasındaki ilk yüz yüze temas gerçekleşti.
13:30
34 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
10 dk
SESLİ HABER
Boşanma davalarında süreci kısaltacak adım
15:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
SGK’dan yaşlılık aylığı açıklaması
17:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
HAVA DURUMU
Kuvvetli kar yağışı geliyor
20:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
TÜSİAD’dan "Halkın menfaatini öncelikli kılıyoruz" mesajı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Askeri hastaneler yeniden açılacak mı?
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Av. Baki Öztürk: ‘Tüketiciler marketfiyati.org.tr internet sitesi sayesinde fiyat karşılaştırması yapılabilecek’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Voleybolun Tarihi
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
15 dk
SESLİ HABER
Yeni konut projesinin detayları belli oldu
18:31
2 dk
SESLİ HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’den Riyad yorumu: Ukrayna’nın NATO’ya katılma vizyonu fiilen ortadan kalktı
18:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
83 dk
HAVA DURUMU
Beklenen kar geldi!
20:30
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/chpde-imamoglunun-rakibi-belli-oldu-dursun-cicek-cumhurbaskani-adayi-olacagini-acikladi-1093818028.html
CHP'de İmamoğlu'nun rakibi belli oldu: Dursun Çiçek cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı
CHP'de İmamoğlu'nun rakibi belli oldu: Dursun Çiçek cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı
Sputnik Türkiye
CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, canlı yayında partisinin Cumhurbaşkanı aday adayı olacağını açıkladı. Çiçek, ön seçimin çok adaylı olması... 19.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-19T23:30+0300
2025-02-19T23:30+0300
politika
dursun çiçek
ekrem imamoğlu
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
cumhuriyet halk partisi (chp)
aday
başkan aday adayı
aday listesi
ön seçim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102335/14/1023351419_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_b6721602821088cb36e700498b333dcd.jpg
CHP'li Dursun Çiçek, partisinin ön seçimine katılarak cumhurbaşkanı aday adayı olacağını duyurdu.Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı aday belirleme sürecinde sürpriz bir gelişme yaşandı. CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, tv100’de canlı yayınlanan programda partisinin Cumhurbaşkanı aday adayı olacağını duyurdu. Çiçek, bu kararını açıklarken ön seçim sürecinin çok adaylı olması gerektiğine vurgu yaptı.Gazeteci Kübra Par’ın sorularını yanıtlayan Çiçek, "Eğer bir ön seçim yapılıyorsa, üyelerin gerçek tercihini yansıtabilmesi için en az iki ya da üç adayın yarışması gerekir. Tek adaylı bir ön seçim demokratik olmadığı gibi etik de olmaz" ifadelerini kullandı. Çiçek, parti içi demokrasiyi güçlendirmek ve sürece katkı sunmak amacıyla aday olmaya karar verdiğini belirtti. Yarın resmi başvurusunu yapmak üzere Ankara’ya gideceğini söyleyen Çiçek, ön seçim mekanizmasının parti üyelerinin tercihlerini yansıtması açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/chpliler-ekrem-imamoglunun-cumhurbaskanligi-adayligi-icin-imza-vermeye-basladi-1093762020.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102335/14/1023351419_151:0:919:576_1920x0_80_0_0_d72646a16b3d1d8857f02d0030f4b315.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dursun çiçek, ekrem imamoğlu, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), cumhuriyet halk partisi (chp), aday, başkan aday adayı, aday listesi, ön seçim
dursun çiçek, ekrem imamoğlu, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), cumhuriyet halk partisi (chp), aday, başkan aday adayı, aday listesi, ön seçim

CHP'de İmamoğlu'nun rakibi belli oldu: Dursun Çiçek cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı

23:30 19.02.2025
© AA / Okan ÖzerCHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek
CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2025
© AA / Okan Özer
Abone ol
CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, canlı yayında partisinin Cumhurbaşkanı aday adayı olacağını açıkladı. Çiçek, ön seçimin çok adaylı olması gerektiğini vurgulayarak yarın resmi başvurusunu yapmak üzere Ankara’ya gideceğini duyurdu. Çiçek, sürecin parti içi demokrasiyi güçlendireceğine inandığını dile getirdi.
CHP'li Dursun Çiçek, partisinin ön seçimine katılarak cumhurbaşkanı aday adayı olacağını duyurdu.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı aday belirleme sürecinde sürpriz bir gelişme yaşandı. CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, tv100’de canlı yayınlanan programda partisinin Cumhurbaşkanı aday adayı olacağını duyurdu. Çiçek, bu kararını açıklarken ön seçim sürecinin çok adaylı olması gerektiğine vurgu yaptı.
Gazeteci Kübra Par’ın sorularını yanıtlayan Çiçek, "Eğer bir ön seçim yapılıyorsa, üyelerin gerçek tercihini yansıtabilmesi için en az iki ya da üç adayın yarışması gerekir. Tek adaylı bir ön seçim demokratik olmadığı gibi etik de olmaz" ifadelerini kullandı. Çiçek, parti içi demokrasiyi güçlendirmek ve sürece katkı sunmak amacıyla aday olmaya karar verdiğini belirtti. Yarın resmi başvurusunu yapmak üzere Ankara’ya gideceğini söyleyen Çiçek, ön seçim mekanizmasının parti üyelerinin tercihlerini yansıtması açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2025
POLİTİKA
Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı için gereken 20 sayısını geçti
Dün, 11:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала