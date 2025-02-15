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CHP'den ihraç edilmişti: Lütfü Savaş, CHP kurultayının iptali için dava açtı
CHP'den ihraç edilmişti: Lütfü Savaş, CHP kurultayının iptali için dava açtı
Sputnik Türkiye
Hatay'dan CHP'nin belediye başkan adayı olarak gösterilen ancak seçimi kaybeden Lütfü Savaş, CHP'nin 38. Olağan Kongresi'nin iptali için dava açtı. 15.02.2025, Sputnik Türkiye
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sadece 18 oy farkla seçimi kazandığını vurgulayan Savaş, 'irade fesadı kapsamında suç işlenmiş olmaması halinde seçimin diğer aday lehine sonuçlanacağının net bir şekilde ortaya çıkacağını' iddia etti.Savaş, avukatı aracılığıyla Asliye Hukuk Mahkemesine verdiği dava dilekçesinde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 'kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı' iddialarına ilişkin soruşturma başlattığı hatırlatıldı.Başsavcılığın açıklaması sonrası Savaş'ın araştırma yaparak birçok kurultay delegesiyle konuştuğu belirtilen dilekçede, şunlar kaydedildi:Dava dilekçesinde, parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasını talep eden Savaş, "İrade fesadı halleri kapsamında suç işlenmeseydi, 10 tane oyun mevcut genel başkana değil de diğer adaya verilmiş olması halinde seçimin diğer aday lehine sonuçlanacağı net bir şekilde görülecektir. Eğer irade fesadı kapsamında rüşvet vb. suçlar işlenmemiş olsaydı kaybeden aday çok yüksek bir oy farkıyla söz konusu kurultayı kazanıp genel başkan seçilecekti" cümlelerini kaydetti.CHP'den ihraç edilmiştiCHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), partiyle ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, oy birliğiyle partiden ihraç edilmesine karar vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/chp-genel-baskani-ozel-ben-aday-degilim-anketlerde-cok-onemli-iki-isim-var-1093699663.html
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CHP'den ihraç edilmişti: Lütfü Savaş, CHP kurultayının iptali için dava açtı

20:28 15.02.2025 (güncellendi: 20:40 15.02.2025)
© AA / Cem GencoLütfü Savaş
Lütfü Savaş - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2025
© AA / Cem Genco
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Hatay'dan CHP'nin belediye başkan adayı olarak gösterilen ancak seçimi kaybeden Lütfü Savaş, CHP'nin 38. Olağan Kongresi'nin iptali için dava açtı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sadece 18 oy farkla seçimi kazandığını vurgulayan Savaş, 'irade fesadı kapsamında suç işlenmiş olmaması halinde seçimin diğer aday lehine sonuçlanacağının net bir şekilde ortaya çıkacağını' iddia etti.
Savaş, avukatı aracılığıyla Asliye Hukuk Mahkemesine verdiği dava dilekçesinde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 'kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı' iddialarına ilişkin soruşturma başlattığı hatırlatıldı.
Başsavcılığın açıklaması sonrası Savaş'ın araştırma yaparak birçok kurultay delegesiyle konuştuğu belirtilen dilekçede, şunlar kaydedildi:

Müvekkil yaptığı araştırmalar neticesinde birçok kurultay delegesiyle konuşmuş ve konuşulan delegeler için; şu anki parti yönetimi ile yerel yönetim kademelerinde bulunan kişilerin seçim sonucunun değiştirilmesi için delegelere baskılar kurulduğunu, delegelere oy karşılığı ev ve arabalar verildiğini, delegelerin konakladıkları otellere bavul bavul dolarlar getirilip delegelere dağıtıldığını, iPhone telefonlar ve iPad tabletlerin oy karşılığı verildiğini, yine bazı delegelere iş imkanı sağlamak sözü verilerek seçim sonucunun değiştirildiğini sosyal medya ve haberlerden açık bir şekilde dile getirildiğini görmüştür.

Kaldı ki basına yansıyan ve ekte sunulu haber metinlerinden de görüleceği üzere, söz konusu kurultayda oy kullanan bir kısım delegeler ve yakınları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alınmışlar ve yine birçok delegeye belediye başkanlıkları olmak üzere siyasi görev olarak sözler verilmiştir.

Dava dilekçesinde, parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasını talep eden Savaş, "İrade fesadı halleri kapsamında suç işlenmeseydi, 10 tane oyun mevcut genel başkana değil de diğer adaya verilmiş olması halinde seçimin diğer aday lehine sonuçlanacağı net bir şekilde görülecektir. Eğer irade fesadı kapsamında rüşvet vb. suçlar işlenmemiş olsaydı kaybeden aday çok yüksek bir oy farkıyla söz konusu kurultayı kazanıp genel başkan seçilecekti" cümlelerini kaydetti.

CHP'den ihraç edilmişti

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), partiyle ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, oy birliğiyle partiden ihraç edilmesine karar vermişti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2025
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CHP Genel Başkanı Özel: Ben aday değilim, anketlerde çok önemli iki isim var
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