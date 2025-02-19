https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/bakanlik-acikladi-ankara-buyuksehire-5-milyon-130-bin-tl-ceza-1093793765.html
Bakanlık açıkladı: Ankara Büyükşehir’e 5 milyon 130 bin TL ceza
Bakanlık açıkladı: Ankara Büyükşehir’e 5 milyon 130 bin TL ceza
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (ASKİ), Çevre Kanunu'na... 19.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-19T10:51+0300
2025-02-19T10:51+0300
2025-02-19T10:51+0300
türkiye
çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı
ankara
şereflikoçhisar
tuz gölü
aski
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Ankara Büyükşehir’e 5 milyon 130 bin TL çevre cezası verildi.Lisans belgesi yokBakanlıktan yapılan açıklamada, ekiplerce Şereflikoçhisar ilçesinde oluşan evsel atıkların, Ankara Büyükşehir Belediyesi katı atık düzenli depolama sahasında depolandığı ancak sahaya ait Çevre İzin ve Lisans Belgesi'nin bulunmadığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-isikhan-en-cok-chpli-belediyelerin-borcu-var-1093347530.html
türkiye
ankara
şereflikoçhisar
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ankara büyükşehir belediyesi, çevre bakanlığı ceza, bakanlık ankara büyükşehir ceza
ankara büyükşehir belediyesi, çevre bakanlığı ceza, bakanlık ankara büyükşehir ceza
Bakanlık açıkladı: Ankara Büyükşehir’e 5 milyon 130 bin TL ceza
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (ASKİ), Çevre Kanunu'na istinaden iki ihlale bağlı toplam 5 milyon 130 bin 806 lira para cezası uygulandığını bildirdi.
Ankara Büyükşehir’e 5 milyon 130 bin TL çevre cezası verildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ekiplerce Şereflikoçhisar ilçesinde oluşan evsel atıkların, Ankara Büyükşehir Belediyesi katı atık düzenli depolama sahasında depolandığı ancak sahaya ait Çevre İzin ve Lisans Belgesi'nin bulunmadığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yine atık suların arıtımı için ASKİ tarafından yaptırılan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin elektrik enerjisi sorunu nedeniyle devreye alınmadığı, ileri biyolojik arıtmaya tabi tutulmayan atık suların ise usulsüz şekilde Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarındaki Tuz Gölü'ne deşarj edildiği belirlenmiştir. Söz konusu iki ihlalle ilgili ASKİ'ye ilgili Çevre Kanunu'na istinaden toplam 5 milyon 130 bin 806 lira idari ceza uygulanmıştır."