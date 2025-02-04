https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-isikhan-en-cok-chpli-belediyelerin-borcu-var-1093347530.html

Bakan Işıkhan'dan belediyelere borç hatırlatması: 'Şubat ortasında kaynaktan tahsilata başlayacağız'

Bakan Işıkhan'dan belediyelere borç hatırlatması: 'Şubat ortasında kaynaktan tahsilata başlayacağız'

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan en çok CHP'li belediyelerin borcu olduğunu dile getirdi. 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T16:11+0300

2025-02-04T16:11+0300

2025-02-04T16:12+0300

politika

vedat ışıkhan

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

belediye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

ekrem imamoğlu

mansur yavaş

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan belediyelerin borçlarına ilişkin "En çok CHP'li belediyelerin borçları var. Belediyelerin borç ödeme alışkanlıklarını değiştireceğiz" dedi.Türkiye Belediyeler Birliği'nin bakanlığa ziyaretiAnkara Büyükşehir adım attı'Şubat'ta tahsilata başlayacağız'

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Sputnik Türkiye

vedat ışıkhan, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, belediye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem imamoğlu, mansur yavaş