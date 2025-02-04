https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-isikhan-en-cok-chpli-belediyelerin-borcu-var-1093347530.html
Bakan Işıkhan'dan belediyelere borç hatırlatması: 'Şubat ortasında kaynaktan tahsilata başlayacağız'
Bakan Işıkhan'dan belediyelere borç hatırlatması: 'Şubat ortasında kaynaktan tahsilata başlayacağız'
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan en çok CHP'li belediyelerin borcu olduğunu dile getirdi. 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T16:11+0300
2025-02-04T16:11+0300
2025-02-04T16:12+0300
politika
vedat ışıkhan
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
belediye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ekrem imamoğlu
mansur yavaş
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan belediyelerin borçlarına ilişkin "En çok CHP'li belediyelerin borçları var. Belediyelerin borç ödeme alışkanlıklarını değiştireceğiz" dedi.Türkiye Belediyeler Birliği'nin bakanlığa ziyaretiAnkara Büyükşehir adım attı'Şubat'ta tahsilata başlayacağız'
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vedat ışıkhan, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, belediye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem imamoğlu, mansur yavaş
vedat ışıkhan, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, belediye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem imamoğlu, mansur yavaş
Bakan Işıkhan'dan belediyelere borç hatırlatması: 'Şubat ortasında kaynaktan tahsilata başlayacağız'
16:11 04.02.2025 (güncellendi: 16:12 04.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan en çok CHP'li belediyelerin borcu olduğunu dile getirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan belediyelerin borçlarına ilişkin "En çok CHP'li belediyelerin borçları var. Belediyelerin borç ödeme alışkanlıklarını değiştireceğiz" dedi.
Türkiye Belediyeler Birliği'nin bakanlığa ziyareti
TBB'nin bir ziyareti oldu. Borçların tahsil edilmesinden başka çözüm olmadığını ifade ettik. TBB heyeti de SGK'nın rehberlik etmesini istedi. Gayret içinde olduklarını söylediler.
Ankara Büyükşehir adım attı
Ankara Büyükşehir bir adım attı prim borcu ödemesi konusunda. Yasal yatırması gerekeni yatırdı.
'Şubat'ta tahsilata başlayacağız'
Şubat ayı ortasında kaynaktan tahsilata başlayacağız. Bir an evvel iletişim kurun borçlar konusunda. Aksi takdirde borçları artacak.