https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/bakan-tunc-imrali-icin-yeni-bir-basvuru-olursa-bunu-da-degerlendirip-izinleri-saglariz-1093798978.html
Bakan Tunç: İmralı için yeni bir başvuru olursa bunu da değerlendirip, izinleri sağlarız
Bakan Tunç: İmralı için yeni bir başvuru olursa bunu da değerlendirip, izinleri sağlarız
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetinin İmralı'ya gidişi için izin verilip verilmeyeceğine ilişkin soruları yanıtladı. 19.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-19T12:41+0300
2025-02-19T12:41+0300
2025-02-19T12:41+0300
türkiye
yılmaz tunç
abdullah öcalan
ayşe barım
imralı
dem parti
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
pkk
imralı
imralı heyeti
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DEM Parti heyetinin 3. kez İmralı'ya gitmesi için izin verilip verilmeyeceğine yönelik soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İmralı için yeni bir başvuru olursa bunu da değerlendirip, izinleri sağlarız" dedi. Bakan Tunç, DEM Parti İmralı heyetinin PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la bir kez daha görüşmek için başvuru yapması halinde, başvuruyu değerlendirip, gerekli izinleri sağlayacaklarını dile getirdi. Bakan Tunç, “Yeni bir başvuru söz konusu olursa, bunu da değerlendirip bu konudaki izni sağlarız.” diye konuştu.HSK soruşturması hakkında da konuştuBakan Tunç, menajer Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren hakime Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından başlatılan soruşturma hakkında da şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/dem-parti-es-genel-baskani-hatimogullari-ocalan-onumuzdeki-gunlerde-tarihi-bir-cagri-yapmak-icin-1093571102.html
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yılmaz tunç, abdullah öcalan, ayşe barım, imralı, dem parti, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), pkk, imralı, imralı heyeti
yılmaz tunç, abdullah öcalan, ayşe barım, imralı, dem parti, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), pkk, imralı, imralı heyeti
Bakan Tunç: İmralı için yeni bir başvuru olursa bunu da değerlendirip, izinleri sağlarız
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetinin İmralı'ya gidişi için izin verilip verilmeyeceğine ilişkin soruları yanıtladı.
DEM Parti heyetinin 3. kez İmralı'ya gitmesi için izin verilip verilmeyeceğine yönelik soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İmralı için yeni bir başvuru olursa bunu da değerlendirip, izinleri sağlarız" dedi.
Bakan Tunç, DEM Parti İmralı heyetinin PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la bir kez daha görüşmek için başvuru yapması halinde, başvuruyu değerlendirip, gerekli izinleri sağlayacaklarını dile getirdi. Bakan Tunç, “Yeni bir başvuru söz konusu olursa, bunu da değerlendirip bu konudaki izni sağlarız.” diye konuştu.
HSK soruşturması hakkında da konuştu
Bakan Tunç, menajer Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren hakime Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından başlatılan soruşturma hakkında da şunları söyledi:
"Bunlar yargının gerçekleştirmiş olduğu soruşturmalar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmalar bunlar. Bu soruşturma kapsamı içerisinde verilen tutuklama kararları, tahliye kararları var, itiraz üzerine verilen kararlar var. Yargı tamamen kendi mecrası içerisinde işler. Tutuklama kararlarına karşı itiraz bir üst mahkemeye yapılır. Sulh Ceza Mahkemesi'nin tutuklama ya da salıverme kararlarına karşı bir üst mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi'ne itiraz edilir. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararlarına karşı da bir üst mahkeme Ağır Ceza Mahkemesi. Mevzuatımız çerçevesinde yargı kararlarını verir. Bu kararlara itiraz da edilebilir, itirazlara merci kararını verir. Kendi mecrası içerisinde süreç devam eder. Yargının gerçekleştirmiş olduğu soruşturmalar bunlar, hep beraber süreci takip edeceğiz."