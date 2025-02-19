https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/bakan-tunc-imrali-icin-yeni-bir-basvuru-olursa-bunu-da-degerlendirip-izinleri-saglariz-1093798978.html

Bakan Tunç: İmralı için yeni bir başvuru olursa bunu da değerlendirip, izinleri sağlarız

Bakan Tunç: İmralı için yeni bir başvuru olursa bunu da değerlendirip, izinleri sağlarız

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetinin İmralı'ya gidişi için izin verilip verilmeyeceğine ilişkin soruları yanıtladı. 19.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-19T12:41+0300

2025-02-19T12:41+0300

2025-02-19T12:41+0300

türkiye

yılmaz tunç

abdullah öcalan

ayşe barım

imralı

dem parti

hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

pkk

imralı

imralı heyeti

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DEM Parti heyetinin 3. kez İmralı'ya gitmesi için izin verilip verilmeyeceğine yönelik soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İmralı için yeni bir başvuru olursa bunu da değerlendirip, izinleri sağlarız" dedi. Bakan Tunç, DEM Parti İmralı heyetinin PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la bir kez daha görüşmek için başvuru yapması halinde, başvuruyu değerlendirip, gerekli izinleri sağlayacaklarını dile getirdi. Bakan Tunç, “Yeni bir başvuru söz konusu olursa, bunu da değerlendirip bu konudaki izni sağlarız.” diye konuştu.HSK soruşturması hakkında da konuştuBakan Tunç, menajer Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren hakime Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından başlatılan soruşturma hakkında da şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/dem-parti-es-genel-baskani-hatimogullari-ocalan-onumuzdeki-gunlerde-tarihi-bir-cagri-yapmak-icin-1093571102.html

türkiye

imralı

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Sputnik Türkiye

yılmaz tunç, abdullah öcalan, ayşe barım, imralı, dem parti, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), pkk, imralı, imralı heyeti