https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/dem-parti-es-genel-baskani-hatimogullari-ocalan-onumuzdeki-gunlerde-tarihi-bir-cagri-yapmak-icin-1093571102.html
DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: Öcalan önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrı yapmak için hazırlanıyor
DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: Öcalan önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrı yapmak için hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat'ta silah bırakma çağrısıyla ilgili 'çağrının 15 Şubat'a... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T14:27+0300
2025-02-11T14:27+0300
2025-02-11T14:35+0300
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bugün TBMM'de basın mensuplarına PKK elebaşı Öcalan'ın çağrısıyla ilgili yaptığı açıklamada 'çağrının 15 Şubat'a yetişmeyeceğini' çünkü IKBY'ye çeşitli ziyaretler yapılacağını belirtti. Hatimoğulları açıklamasında heyetin istişarelere devam ettiğini belirterek Öcalan'ın çağrısının "bu ay" içinde yapılacağının altını çizdi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan 8 Şubat'ta yaptığı açıklamada PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat'ta silah bırakma çağrısı yapacağı iddiasına ilişkin, "Yakın zamanda Öcalan'ın bizlerle, Türkiye halklarıyla paylaşacağı bu süreci hep birlikte göreceğiz" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/dem-partiden-yeni-ocalan-aciklamasi-1093495617.html
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abdullah öcalan, pkk, tbmm, ikby, tülay hatimoğulları, tülay hatimoğulları oruç
abdullah öcalan, pkk, tbmm, ikby, tülay hatimoğulları, tülay hatimoğulları oruç
DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: Öcalan önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrı yapmak için hazırlanıyor
14:27 11.02.2025 (güncellendi: 14:35 11.02.2025)
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat'ta silah bırakma çağrısıyla ilgili 'çağrının 15 Şubat'a yetişmeyeceğini' ifade ederek "Tahminimizce bu ay içinde böylesi bir tarihi çağrı gerçekleşebilir" dedi.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bugün TBMM'de basın mensuplarına PKK elebaşı Öcalan'ın çağrısıyla ilgili yaptığı açıklamada 'çağrının 15 Şubat'a yetişmeyeceğini' çünkü IKBY'ye çeşitli ziyaretler yapılacağını belirtti. Hatimoğulları açıklamasında heyetin istişarelere devam ettiğini belirterek Öcalan'ın çağrısının "bu ay" içinde yapılacağının altını çizdi.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan 8 Şubat'ta yaptığı açıklamada PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat'ta silah bırakma çağrısı yapacağı iddiasına ilişkin, "Yakın zamanda Öcalan'ın bizlerle, Türkiye halklarıyla paylaşacağı bu süreci hep birlikte göreceğiz" demişti.