https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/dem-parti-es-genel-baskani-hatimogullari-ocalan-onumuzdeki-gunlerde-tarihi-bir-cagri-yapmak-icin-1093571102.html

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: Öcalan önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrı yapmak için hazırlanıyor

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: Öcalan önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrı yapmak için hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat'ta silah bırakma çağrısıyla ilgili 'çağrının 15 Şubat'a... 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T14:27+0300

2025-02-11T14:27+0300

2025-02-11T14:35+0300

politika

abdullah öcalan

pkk

tbmm

ikby

tülay hatimoğulları

tülay hatimoğulları oruç

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bugün TBMM'de basın mensuplarına PKK elebaşı Öcalan'ın çağrısıyla ilgili yaptığı açıklamada 'çağrının 15 Şubat'a yetişmeyeceğini' çünkü IKBY'ye çeşitli ziyaretler yapılacağını belirtti. Hatimoğulları açıklamasında heyetin istişarelere devam ettiğini belirterek Öcalan'ın çağrısının "bu ay" içinde yapılacağının altını çizdi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan 8 Şubat'ta yaptığı açıklamada PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat'ta silah bırakma çağrısı yapacağı iddiasına ilişkin, "Yakın zamanda Öcalan'ın bizlerle, Türkiye halklarıyla paylaşacağı bu süreci hep birlikte göreceğiz" demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/dem-partiden-yeni-ocalan-aciklamasi-1093495617.html

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Sputnik Türkiye

abdullah öcalan, pkk, tbmm, ikby, tülay hatimoğulları, tülay hatimoğulları oruç