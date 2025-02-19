https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/athena-gokhan-hakkindaki-karar-aciklandi-her-mac-oncesi-karakola-gidecek-1093806713.html

Athena Gökhan hakkındaki karar açıklandı: Her maç öncesi karakola gidecek

Athena Gökhan hakkındaki karar açıklandı: Her maç öncesi karakola gidecek

Sputnik Türkiye

Şarkıcı Gökhan Özoğuz hakkında Galatasaray'ın yaptığı şikayet karara bağlandı. Özoğuz, her Fenerbahçe maçı öncesi karakola giderek imza verecek. 19.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-19T15:59+0300

2025-02-19T15:59+0300

2025-02-19T16:05+0300

spor

gökhan özoğuz

galatasaray

fenerbahçe

athena

ceza

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Athena mahlası ile tanınan ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz hakkında Galatasaray Spor Kulübü'nün yaptığı şikayet karara bağlandı. Özoğuz'a yönelik 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem uygulanacak. Özoğuz, seyirden yasaklama tedbiri kapsamında her Fenerbahçe maçı öncesi karakola imza vermek zorunda kalacak.Galatasaray sözleri üzerine şikayetçi olmuştuAthena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, geçtiğimiz yıl verdiği bir konserin ardından Galatasaray hakkında "Siyasete alet olmuş bir takıma saygı duymayacağım" ifadeleri kullanmıştı. Özoğuz'un açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, sarı-kırmızılı taraftarın tepkisinin ardından harekete geçen Galatasaray yönetimi, Özoğuz'dan şikayetçi oldu.Fenerbahçe maçı öncesi ve devre arasında karakola gidecekSözcü'nün haberine göre, söz konusu şikayet bugün karara bağlanırken, Gökhan Özoğuz hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kısıtlamaya gidilmesine hükmedildi. Seyirden yasaklanma cezası alan Özoğuz'un, bu nedenle Fenerbahçe'nin oynayacağı karşılaşmalardan önce ve devre arasında karakola giderek imza vermesi gerekecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/athenanin-solisti-gokhan-ozoguz-13-yillik-evliligini-noktaladi-melis-ulkenle-bosandilar-1093040331.html

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