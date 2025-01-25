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Athena’nın solisti Gökhan Özoğuz, 13 yıllık evliliğini noktaladı: Melis Ülken'le boşandılar
Athena’nın solisti Gökhan Özoğuz, 13 yıllık evliliğini noktaladı: Melis Ülken'le boşandılar
Sputnik Türkiye
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ve eşi Melis Ülken, 13 yıllık evliliklerini sessiz sedasız bitirdi. Üç çocuk sahibi olan ünlü çift, özel hayatlarını her... 25.01.2025, Sputnik Türkiye
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Athena grubunun sevilen solisti Gökhan Özoğuz, 2012 yılında evlendiği Melis Ülken ile 13 yıllık evliliğini sonlandırdı. Ünlü çift, ilişkilerini her zaman medyadan uzak tutmayı tercih etmişti. Ayrılık haberi, çiftin hayranlarını üzerken, çocukları Ayşe, Leyla ve Ali’nin velayetiyle ilgili detaylar paylaşılmadı.13 yıl süren evlilik sessizce bittiÜç çocukları olan çiftin boşanma süreci, kamuoyuna yansımadan tamamlandı. Habertürk’ün haberine göre, boşanma işlemleri kısa sürede sonuçlandı. Ayrılığın ardından Gökhan Özoğuz, bir süre Londra’ya gitme kararı aldı.Gökhan Özoğuz Londra’da dinleniyorBoşanma sürecinin ardından Londra’ya uçan Gökhan Özoğuz, bir süre burada tatil yaparak dinlenecek. Ünlü sanatçının dönüşte müzik çalışmalarına ağırlık vereceği ve O Ses Türkiye jüri koltuğuna geri döneceği öğrenildi.
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Athena’nın solisti Gökhan Özoğuz, 13 yıllık evliliğini noktaladı: Melis Ülken'le boşandılar

09:59 25.01.2025
© Fotoğraf : TwitterAthena grubu solisti Gökhan Özoğuz
Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2025
© Fotoğraf : Twitter
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Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ve eşi Melis Ülken, 13 yıllık evliliklerini sessiz sedasız bitirdi. Üç çocuk sahibi olan ünlü çift, özel hayatlarını her zaman gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu. Özoğuz, boşanma işlemlerinin ardından Londra’ya gitti.
Athena grubunun sevilen solisti Gökhan Özoğuz, 2012 yılında evlendiği Melis Ülken ile 13 yıllık evliliğini sonlandırdı. Ünlü çift, ilişkilerini her zaman medyadan uzak tutmayı tercih etmişti. Ayrılık haberi, çiftin hayranlarını üzerken, çocukları Ayşe, Leyla ve Ali’nin velayetiyle ilgili detaylar paylaşılmadı.

13 yıl süren evlilik sessizce bitti

Üç çocukları olan çiftin boşanma süreci, kamuoyuna yansımadan tamamlandı. Habertürk’ün haberine göre, boşanma işlemleri kısa sürede sonuçlandı. Ayrılığın ardından Gökhan Özoğuz, bir süre Londra’ya gitme kararı aldı.

Gökhan Özoğuz Londra’da dinleniyor

Boşanma sürecinin ardından Londra’ya uçan Gökhan Özoğuz, bir süre burada tatil yaparak dinlenecek. Ünlü sanatçının dönüşte müzik çalışmalarına ağırlık vereceği ve O Ses Türkiye jüri koltuğuna geri döneceği öğrenildi.
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