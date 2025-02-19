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Ankara'da 81 yaşındaki Ülker Güleryüz evinde yanarak öldü: 'Hedef gösterildi, kundaklandı' iddiası
Ankara'da 81 yaşındaki Ülker Güleryüz evinde yanarak öldü: 'Hedef gösterildi, kundaklandı' iddiası
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Altındağ ilçesinde, 81 yaşındaki Ülker Güleryüz yalnız yaşadığı gecekonduda yaşamını yitirdi. Hayvanseverler 'Necla Teyze' olarak tanınan kadının... 19.02.2025, Sputnik Türkiye
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necla teyze
ülker güleryüz
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde, yalnız yaşadığı gecekonduda çıkan yangında 81 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.'Necla Teyze' olarak tanınan Ülker Güleryüz kimdir?Ankara'da yaşayan Ülker Güleryüz çevresindekiler tarafından 'Necla Teyze' diye tanınıyordu. Dün yalnız kaldığı evde yanarak ölen Güleryüz, Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi 745'inci sokakta yaşıyordu.'Evde tüp ya da ocak yoktu'Yangını haber alan hayvanseverler ise bölgeye gelirken, komşu Yasemin Ünal, Güleryüz ile en son saat 17.00 sıralarında eve girmeden konuştuğunu ve evde tüp ya da ocak kullanılmadığını ifade etti.Bu yüzden evin kundaklanmış olabileceğini belirten Ünal, "Ben yangını gördüm, koştum kapısını kırdım. Bağırdım, 'Necla Teyze çık' diye, belki o sırada kalktı, düşmüş. Dumandan mı zehirlendi yanarak mı öldü bilmiyorum, büyük ihtimalle yanarak öldü. Suyla söndürmeye çalıştım ama söndüremedim." dedi.Necla Teyze hedef mi gösterildi?NTV'nin haberine göre Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan olaya tepki gösterdi ve "Sabah Altındağ Belediyesi ekipleri teyzenin çipli köpeğini almışlar, akşam da sosyal medyada hayvan düşmanı hesaplar teyzeyi hedefe koymuşlar." dedi. Özkan, "80 yaşında bir kadının hayvanlarını almak nedir? Bu hedef göstermelerin sonucunda teyzemiz burada yanarak can verdi. Teyzemizi hedef gösteren bütün hesaplar hakkında soruşturma açılmasını istiyoruz." dedi.Yangının sebebi bilinmiyorGültepe Mahallesi 745. Sokak'ta akşam saatlerinde Ülker Güleryüz'ün (81) yalnız yaşadığı gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Sağlık ekipleri de Güleryüz'ün yangında yaşamını yitirdiğini belirledi.İnceleme başlatıldıPolis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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Ankara'da 81 yaşındaki Ülker Güleryüz evinde yanarak öldü: 'Hedef gösterildi, kundaklandı' iddiası

16:11 19.02.2025 (güncellendi: 16:12 19.02.2025)
© Buğrahan AyhanAnkara'da 81 yaşındaki Ülker Güleryüz evinde yanarak öldü: 'Hedef gösterildi, kundaklandı' iddiası
Ankara'da 81 yaşındaki Ülker Güleryüz evinde yanarak öldü: 'Hedef gösterildi, kundaklandı' iddiası - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2025
© Buğrahan Ayhan
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde, 81 yaşındaki Ülker Güleryüz yalnız yaşadığı gecekonduda yaşamını yitirdi. Hayvanseverler 'Necla Teyze' olarak tanınan kadının, kundaklama sonucu öldürüldüğünü iddia etti ve konunun araştırılmasını talep etti.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde, yalnız yaşadığı gecekonduda çıkan yangında 81 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.
'Necla Teyze' olarak tanınan Ülker Güleryüz kimdir?
Ankara'da yaşayan Ülker Güleryüz çevresindekiler tarafından 'Necla Teyze' diye tanınıyordu. Dün yalnız kaldığı evde yanarak ölen Güleryüz, Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi 745'inci sokakta yaşıyordu.

'Evde tüp ya da ocak yoktu'

Yangını haber alan hayvanseverler ise bölgeye gelirken, komşu Yasemin Ünal, Güleryüz ile en son saat 17.00 sıralarında eve girmeden konuştuğunu ve evde tüp ya da ocak kullanılmadığını ifade etti.
Bu yüzden evin kundaklanmış olabileceğini belirten Ünal, "Ben yangını gördüm, koştum kapısını kırdım. Bağırdım, 'Necla Teyze çık' diye, belki o sırada kalktı, düşmüş. Dumandan mı zehirlendi yanarak mı öldü bilmiyorum, büyük ihtimalle yanarak öldü. Suyla söndürmeye çalıştım ama söndüremedim." dedi.

Necla Teyze hedef mi gösterildi?

NTV'nin haberine göre Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan olaya tepki gösterdi ve "Sabah Altındağ Belediyesi ekipleri teyzenin çipli köpeğini almışlar, akşam da sosyal medyada hayvan düşmanı hesaplar teyzeyi hedefe koymuşlar." dedi. Özkan, "80 yaşında bir kadının hayvanlarını almak nedir? Bu hedef göstermelerin sonucunda teyzemiz burada yanarak can verdi. Teyzemizi hedef gösteren bütün hesaplar hakkında soruşturma açılmasını istiyoruz." dedi.

Yangının sebebi bilinmiyor

Gültepe Mahallesi 745. Sokak'ta akşam saatlerinde Ülker Güleryüz'ün (81) yalnız yaşadığı gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Sağlık ekipleri de Güleryüz'ün yangında yaşamını yitirdiğini belirledi.

İnceleme başlatıldı

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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