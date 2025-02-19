https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/altin-fiyatlarinda-yeni-tarihi-rekor-gram-altin-ve-ons-altin-zirveye-cikti-1093789353.html

Altın fiyatlarında yeni tarihi rekor: Gram altın ve ons altın zirveye çıktı

Altın fiyatlarında yeni tarihi rekor: Gram altın ve ons altın zirveye çıktı

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları bu hafta da yükselişini sürdürerek tarihi zirvelere ulaştı. ABD ekonomisindeki belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler altın fiyatlarını... 19.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-19T08:41+0300

2025-02-19T08:41+0300

2025-02-19T08:41+0300

ekonomi

abd merkez bankası (fed)

abd

kapalıçarşı

donald trump

fed

yarım gram altın

yarım altın

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Altın yatırımcıları, rekor yükselişlere alıştı. Geçtiğimiz hafta durgun bir seyir izleyen altın fiyatları, bu hafta yeniden yukarı yönlü hareket ederek tarihi seviyelere ulaştı.📌 ABD ekonomisindeki dalgalanmalar ve Donald Trump’ın korumacı politikaları, altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyen ana faktörler arasında yer alıyor.📌 Jeopolitik riskler ve küresel belirsizlikler de güvenli liman olarak görülen altına olan talebi artırıyor.Ons altın gün i̇çinde zirveye çıktıOns altın, güne 2.933 dolardan başladı.📌 Gün içinde en düşük 2.924 dolar, en yüksek ise 2.939 dolar seviyeleri görüldü.📌 Şu sıralar ons altın 2.929 dolardan işlem görüyor.Küresel piyasalardaki gelişmeler ve ABD ekonomisindeki belirsizliklerin devam etmesi halinde, ons altındaki yükselişin sürebileceği öngörülüyor.Gram altında tarihi zirveGram altın, yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor.📌 Güne 3.421 liradan başlayan gram altın, gün içinde en düşük 3.412 lira, en yüksek 3.431 lira seviyelerine ulaştı.📌 Şu sıralar gram altın 3.418 liradan işlem görüyor.📌 Tarihi zirvesi ise 3.431 lira olarak kaydedildi.Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne durumda?📌 Kapalıçarşı’da gram altın alış fiyatı 3.482 TL, satış fiyatı ise 3.526 TL olarak işlem görüyor.Kapalıçarşı'da altın fiyatlarının yükselmeye devam etmesi beklenirken, yatırımcılar önümüzdeki günlerde yeni rekor seviyelerin gelip gelmeyeceğini merakla takip ediyor.Altın fiyatları neden yükseliyor?🔹 ABD ekonomisinde yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıları güvenli liman olan altına yöneltiyor.🔹 Donald Trump’ın korumacı ekonomi politikaları ve küresel jeopolitik gelişmeler, altın fiyatlarını yukarı çekiyor.🔹 Küresel belirsizlikler ve enflasyon endişeleri, yatırımcıların altına olan ilgisini artırıyor.Altında yükseliş devam edecek mi?💰 Uzmanlar, ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz kararlarının ve küresel ekonomik gelişmelerin altın fiyatlarını doğrudan etkileyeceğini belirtiyor.💰 Jeopolitik risklerin devam etmesi halinde ons altının 3.000 dolara yaklaşabileceği tahmin ediliyor.💰 Gram altın fiyatları ise döviz kuru hareketlerine bağlı olarak yönünü belirlemeye devam edecek.

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