https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/altay-kar-firtinasi-istanbulu-vurdu-galatasaray-az-alkmaar-rovans-maci-ertelenir-mi-1093799880.html

'Altay Kar Fırtınası' İstanbul’u vurdu: Galatasaray-AZ Alkmaar rövanş maçı ertelenir mi?

'Altay Kar Fırtınası' İstanbul’u vurdu: Galatasaray-AZ Alkmaar rövanş maçı ertelenir mi?

Sputnik Türkiye

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-off turu rövanş maçında AZ Alkmaar’ı konuk ediyor. İlk maçı 4-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, taraftar desteğiyle mucizeyi... 19.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-19T13:18+0300

2025-02-19T13:18+0300

2025-02-19T13:19+0300

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UEFA Avrupa Ligi Play-off turu rövanşında Galatasaray, AZ Alkmaar’ı 20 Şubat 2025 Perşembe günü saat 20:45’te RAMS Park’ta ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçta aldığı 4-1’lik yenilgiyi telafi etmek için sahaya çıkacak.Galatasaray - AZ Alkmaar maçı hangi kanalda yayınlanacak?Galatasaray ile AZ Alkmaar arasındaki kritik rövanş mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi’ndeki bu önemli karşılaşmayı şifresiz izleyebilecek.İstanbul’da kar alarmı! Maç hava koşullarından etkilenecek mi?İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Altay Kar Fırtınası etkisini göstermeye başladı. 20 ve 21 Şubat’ta yoğun kar yağışı beklenirken, Galatasaray yönetimi maçın oynanabilmesi için özel önlemler aldı.📌 Saha zemini branda ile kaplanacak.📌 Isıtma sistemleri ve ışıklar çalışır durumda tutulacak.📌 Aşırı kar yağışı durumunda kar küreme araçları devreye girecek.Yoğun yağışın maç saatinde zemini nasıl etkileyeceği ise belirsizliğini koruyor.Galatasaray – AZ Alkmaar maçı ertelenir mi?UEFA yetkilileri, şu ana kadar maçın ertelenmesine dair resmi bir açıklama yapmadı. Ancak RAMS Park zemininde aşırı kar birikmesi durumunda karşılaşmanın ileri bir tarihe alınma ihtimali bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/istanbulda-kar-yagisi-ve-firtina-etkili-oluyor-istanbul-havalimani-ve-sabiha-gokcende-hangi-1093794924.html

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