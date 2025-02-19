https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/altay-kar-firtinasi-istanbulu-vurdu-galatasaray-az-alkmaar-rovans-maci-ertelenir-mi-1093799880.html
'Altay Kar Fırtınası' İstanbul’u vurdu: Galatasaray-AZ Alkmaar rövanş maçı ertelenir mi?
'Altay Kar Fırtınası' İstanbul’u vurdu: Galatasaray-AZ Alkmaar rövanş maçı ertelenir mi?
Sputnik Türkiye
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-off turu rövanş maçında AZ Alkmaar’ı konuk ediyor. İlk maçı 4-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, taraftar desteğiyle mucizeyi... 19.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-19T13:18+0300
2025-02-19T13:18+0300
2025-02-19T13:19+0300
spor
galatasaray
az alkmaar
maç
kar yağışı
istanbul kar yağışı
yoğun kar yağışı
avrupa ligi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/13/1093799645_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_59d2814edb9f4874fee61aa85a8cec90.jpg
UEFA Avrupa Ligi Play-off turu rövanşında Galatasaray, AZ Alkmaar’ı 20 Şubat 2025 Perşembe günü saat 20:45’te RAMS Park’ta ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçta aldığı 4-1’lik yenilgiyi telafi etmek için sahaya çıkacak.Galatasaray - AZ Alkmaar maçı hangi kanalda yayınlanacak?Galatasaray ile AZ Alkmaar arasındaki kritik rövanş mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi’ndeki bu önemli karşılaşmayı şifresiz izleyebilecek.İstanbul’da kar alarmı! Maç hava koşullarından etkilenecek mi?İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Altay Kar Fırtınası etkisini göstermeye başladı. 20 ve 21 Şubat’ta yoğun kar yağışı beklenirken, Galatasaray yönetimi maçın oynanabilmesi için özel önlemler aldı.📌 Saha zemini branda ile kaplanacak.📌 Isıtma sistemleri ve ışıklar çalışır durumda tutulacak.📌 Aşırı kar yağışı durumunda kar küreme araçları devreye girecek.Yoğun yağışın maç saatinde zemini nasıl etkileyeceği ise belirsizliğini koruyor.Galatasaray – AZ Alkmaar maçı ertelenir mi?UEFA yetkilileri, şu ana kadar maçın ertelenmesine dair resmi bir açıklama yapmadı. Ancak RAMS Park zemininde aşırı kar birikmesi durumunda karşılaşmanın ileri bir tarihe alınma ihtimali bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/istanbulda-kar-yagisi-ve-firtina-etkili-oluyor-istanbul-havalimani-ve-sabiha-gokcende-hangi-1093794924.html
istanbul kar yağışı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/13/1093799645_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b2b48a75b32786e19a2459b16d683091.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
galatasaray az alkmaar rövanş maçı, galatasaray uefa avrupa ligi maçı, galatasaray az alkmaar maçı ne zaman, galatasaray az alkmaar hangi kanalda, galatasaray rövanş maçı ertelenecek mi, galatasaray maç saat kaçta, galatasaray trt 1 canlı yayın, istanbul kar yağışı maç iptali, altay kar fırtınası galatasaray maçı, galatasaray maçı ertelenir mi, galatasaray az alkmaar rövanş sonucu, ram park galatasaray az alkmaar, galatasaray maç güncel durumu, istanbul hava durumu uefa maçı, galatasaray maçı trt 1 izle, galatasaray avrupa ligi play-off, galatasaray az alkmaar rövanş yayını, istanbul kar alarmı galatasaray, az alkmaar istanbul maçı ertelenecek mi, galatasaray futbol haberleri, galatasaray az alkmaar rövanş bilgileri, ram park maç ertelendi mi, istanbul yoğun kar maç durumu, uefa maçı galatasaray iptali, galatasaray maçı trt 1 yayın, galatasaray maçı hava durumu
galatasaray az alkmaar rövanş maçı, galatasaray uefa avrupa ligi maçı, galatasaray az alkmaar maçı ne zaman, galatasaray az alkmaar hangi kanalda, galatasaray rövanş maçı ertelenecek mi, galatasaray maç saat kaçta, galatasaray trt 1 canlı yayın, istanbul kar yağışı maç iptali, altay kar fırtınası galatasaray maçı, galatasaray maçı ertelenir mi, galatasaray az alkmaar rövanş sonucu, ram park galatasaray az alkmaar, galatasaray maç güncel durumu, istanbul hava durumu uefa maçı, galatasaray maçı trt 1 izle, galatasaray avrupa ligi play-off, galatasaray az alkmaar rövanş yayını, istanbul kar alarmı galatasaray, az alkmaar istanbul maçı ertelenecek mi, galatasaray futbol haberleri, galatasaray az alkmaar rövanş bilgileri, ram park maç ertelendi mi, istanbul yoğun kar maç durumu, uefa maçı galatasaray iptali, galatasaray maçı trt 1 yayın, galatasaray maçı hava durumu
'Altay Kar Fırtınası' İstanbul’u vurdu: Galatasaray-AZ Alkmaar rövanş maçı ertelenir mi?
13:18 19.02.2025 (güncellendi: 13:19 19.02.2025)
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-off turu rövanş maçında AZ Alkmaar’ı konuk ediyor. İlk maçı 4-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, taraftar desteğiyle mucizeyi arayacak. Ancak İstanbul’da etkili olan Altay Kar Fırtınası, maçın oynanmasını riske atabilir. İşte maç saati, yayın bilgileri ve hava koşullarıyla ilgili detaylar...
UEFA Avrupa Ligi Play-off turu rövanşında Galatasaray, AZ Alkmaar’ı 20 Şubat 2025 Perşembe günü saat 20:45’te RAMS Park’ta ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçta aldığı 4-1’lik yenilgiyi telafi etmek için sahaya çıkacak.
Galatasaray - AZ Alkmaar maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Galatasaray ile AZ Alkmaar arasındaki kritik rövanş mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi’ndeki bu önemli karşılaşmayı şifresiz izleyebilecek.
İstanbul’da kar alarmı! Maç hava koşullarından etkilenecek mi?
İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Altay Kar Fırtınası etkisini göstermeye başladı. 20 ve 21 Şubat’ta yoğun kar yağışı beklenirken, Galatasaray yönetimi maçın oynanabilmesi için özel önlemler aldı.
📌 Saha zemini branda ile kaplanacak.
📌 Isıtma sistemleri ve ışıklar çalışır durumda tutulacak.
📌 Aşırı kar yağışı durumunda kar küreme araçları devreye girecek.
Yoğun yağışın maç saatinde zemini nasıl etkileyeceği ise belirsizliğini koruyor.
Galatasaray – AZ Alkmaar maçı ertelenir mi?
UEFA yetkilileri, şu ana kadar maçın ertelenmesine dair resmi bir açıklama yapmadı. Ancak RAMS Park zemininde aşırı kar birikmesi durumunda karşılaşmanın ileri bir tarihe alınma ihtimali bulunuyor.