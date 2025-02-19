ABD Başkanı Trump’tan Zelenskiy’e: 'Az buçuk başarılı komedyen ABD'yi kazanılamayacak bir savaşa girmeye ikna etti'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Moldova’dan demokrasi dersi: USAID’in mali akışlarının araştırılması talep edildi
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Adli Tıp, Zehra Kınık’ın kusurlu buldu’
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:19
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TÜİK 2024 yılı ‘Yaşam Memnuniyeti Araştırması’ yayımlandı: Mutluluk Oranı Düşüşte
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden Beyaz Saray'a çıkmasıyla başlayan yeni dönemde Msokova ve Washington arasındaki ilk yüz yüze temas gerçekleşti.
13:30
34 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
10 dk
SESLİ HABER
Boşanma davalarında süreci kısaltacak adım
15:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
SGK’dan yaşlılık aylığı açıklaması
17:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
HAVA DURUMU
Kuvvetli kar yağışı geliyor
20:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
TÜSİAD’dan "Halkın menfaatini öncelikli kılıyoruz" mesajı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Askeri hastaneler yeniden açılacak mı?
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Av. Baki Öztürk: ‘Tüketiciler marketfiyati.org.tr internet sitesi sayesinde fiyat karşılaştırması yapılabilecek’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Voleybolun Tarihi
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
15 dk
SESLİ HABER
Yeni konut projesinin detayları belli oldu
18:31
2 dk
SESLİ HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’den Riyad yorumu: Ukrayna’nın NATO’ya katılma vizyonu fiilen ortadan kalktı
18:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
83 dk
HAVA DURUMU
Beklenen kar geldi!
20:30
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/abd-baskani-trumptan-zelenskiye-sert-sozler-basarili-komedyen-abdyi-kazanilamayacak-bir-savasa-1093812851.html
ABD Başkanı Trump’tan Zelenskiy’e: 'Az buçuk başarılı komedyen ABD'yi kazanılamayacak bir savaşa girmeye ikna etti'
ABD Başkanı Trump’tan Zelenskiy’e: 'Az buçuk başarılı komedyen ABD'yi kazanılamayacak bir savaşa girmeye ikna etti'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i hedef alarak sert eleştirilerde bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda... 19.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-19T19:30+0300
2025-02-19T19:49+0300
ukrayna krizi
abd
donald trump
vladimir zelenskiy
seçim
erken seçim
seçim yasası
genel seçim
ön seçim
genel seçim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090082630_0:0:2993:1685_1920x0_80_0_0_c8665c3094e8d21bd03a564c69ad238e.jpg
Trump, Zelenskiy’i 'seçimsiz diktatör' olarak nitelendirerek Ukrayna liderinin başarısız olduğunu belirtti.Sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i eleştirdi. Zelenskiy’i 'seçimsiz diktatör' olarak nitelendiren Trump, ABD’nin Ukrayna’ya 350 milyar dolar harcadığını ve Avrupa’nın bu savaşta daha az maliyet üstlendiğini öne sürdü. Ayrıca, Zelenskiy’inin ABD’den aldığı yardımın yarısının 'kaybolduğunu' iddia etti. Ayrıca, Ukrayna liderinin seçim yapmayı reddettiğini belirten Trump, başarılı bir komedyen olarak ABD'yi savaşa sokmaya ikna ettiğini söyledi.'Milyonlarca insan gereksiz yere öldü'Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy hakkında şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/abd-basini-ukrayna-riyaddaki-gorusmelere-davet-edilmedi-1093702614.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090082630_191:0:2858:2000_1920x0_80_0_0_4990127f887496e3a5bf97a1eb55eec2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, vladimir zelenskiy, seçim, erken seçim, seçim yasası, genel seçim, ön seçim, genel seçim, seçim yenilgisi, seçim sonuçları, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri
abd, donald trump, vladimir zelenskiy, seçim, erken seçim, seçim yasası, genel seçim, ön seçim, genel seçim, seçim yenilgisi, seçim sonuçları, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri

ABD Başkanı Trump’tan Zelenskiy’e: 'Az buçuk başarılı komedyen ABD'yi kazanılamayacak bir savaşa girmeye ikna etti'

19:30 19.02.2025 (güncellendi: 19:49 19.02.2025)
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonRepublican presidential nominee former President Donald Trump meets with Volodymyr Zelensky
Republican presidential nominee former President Donald Trump meets with Volodymyr Zelensky - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i hedef alarak sert eleştirilerde bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Zelenskiy’i 'seçimsiz diktatör' olarak nitelendiren Trump, Ukrayna liderinin başarılı bir komedyen olarak ABD'yi 350 milyar ödemeye ve savaşa girmeye ikna ettiğini söyledi.
Trump, Zelenskiy’i 'seçimsiz diktatör' olarak nitelendirerek Ukrayna liderinin başarısız olduğunu belirtti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i eleştirdi. Zelenskiy’i 'seçimsiz diktatör' olarak nitelendiren Trump, ABD’nin Ukrayna’ya 350 milyar dolar harcadığını ve Avrupa’nın bu savaşta daha az maliyet üstlendiğini öne sürdü. Ayrıca, Zelenskiy’inin ABD’den aldığı yardımın yarısının 'kaybolduğunu' iddia etti. Ayrıca, Ukrayna liderinin seçim yapmayı reddettiğini belirten Trump, başarılı bir komedyen olarak ABD'yi savaşa sokmaya ikna ettiğini söyledi.

'Milyonlarca insan gereksiz yere öldü'

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy hakkında şu ifadeleri kullandı:

Bir düşünün, mütevazı bir şekilde başarılı bir komedyen olan Volodymyr Zelenskyy, Amerika Birleşik Devletleri’ni 350 milyar dolar harcamaya, kazanılamayacak bir savaşa girmeye ikna etti. Bu savaşın hiç başlamasına gerek yoktu ama Zelenskyy, ABD ve “TRUMP” olmadan bu savaşı asla çözemeyecek. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa’dan 200 milyar dolar daha fazla harcadı ve Avrupa’nın parası garanti altına alınırken, ABD hiçbir şey geri alamayacak. Uykucu Joe Biden neden “eşitlik” talep etmedi? Bu savaş Avrupa için bizim için olduğundan çok daha önemli — sonuçta bizi ayıran büyük, güzel bir okyanus var. Üstelik, Zelenskyy, kendisine gönderdiğimiz paranın yarısının “KAYIP” olduğunu itiraf ediyor. Seçim yapmayı reddediyor, Ukrayna’daki anketlerde çok düşük destek görüyor ve tek iyi yaptığı şey Biden’ı “keman gibi çalmak” oldu. Seçimsiz bir diktatör olan Zelenskyy, hızlı hareket etmeli, yoksa ortada bir ülkesi bile kalmayacak. Bu arada, Rusya ile savaşı sona erdirmek için başarılı bir şekilde müzakere yapıyoruz, bunu sadece “TRUMP” ve Trump yönetimi başarabilir. Biden asla denemedi, Avrupa barışı getirmede başarısız oldu ve Zelenskyy muhtemelen bu “rant kapısını” açık tutmak istiyor. Ukrayna’yı seviyorum ama Zelenskyy korkunç bir iş çıkardı, ülkesi harap oldu ve MİLYONLARCA insan gereksiz yere öldü — Ve bu böyle devam ediyor...

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2025
Ukrayna krizi
ABD basını: Ukrayna Riyad'daki görüşmelere davet edilmedi
15 Şubat, 23:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала