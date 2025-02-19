Bir düşünün, mütevazı bir şekilde başarılı bir komedyen olan Volodymyr Zelenskyy, Amerika Birleşik Devletleri’ni 350 milyar dolar harcamaya, kazanılamayacak bir savaşa girmeye ikna etti. Bu savaşın hiç başlamasına gerek yoktu ama Zelenskyy, ABD ve “TRUMP” olmadan bu savaşı asla çözemeyecek. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa’dan 200 milyar dolar daha fazla harcadı ve Avrupa’nın parası garanti altına alınırken, ABD hiçbir şey geri alamayacak. Uykucu Joe Biden neden “eşitlik” talep etmedi? Bu savaş Avrupa için bizim için olduğundan çok daha önemli — sonuçta bizi ayıran büyük, güzel bir okyanus var. Üstelik, Zelenskyy, kendisine gönderdiğimiz paranın yarısının “KAYIP” olduğunu itiraf ediyor. Seçim yapmayı reddediyor, Ukrayna’daki anketlerde çok düşük destek görüyor ve tek iyi yaptığı şey Biden’ı “keman gibi çalmak” oldu. Seçimsiz bir diktatör olan Zelenskyy, hızlı hareket etmeli, yoksa ortada bir ülkesi bile kalmayacak. Bu arada, Rusya ile savaşı sona erdirmek için başarılı bir şekilde müzakere yapıyoruz, bunu sadece “TRUMP” ve Trump yönetimi başarabilir. Biden asla denemedi, Avrupa barışı getirmede başarısız oldu ve Zelenskyy muhtemelen bu “rant kapısını” açık tutmak istiyor. Ukrayna’yı seviyorum ama Zelenskyy korkunç bir iş çıkardı, ülkesi harap oldu ve MİLYONLARCA insan gereksiz yere öldü — Ve bu böyle devam ediyor...