https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/abd-baskani-trumptan-zelenskiye-sert-sozler-basarili-komedyen-abdyi-kazanilamayacak-bir-savasa-1093812851.html
ABD Başkanı Trump’tan Zelenskiy’e: 'Az buçuk başarılı komedyen ABD'yi kazanılamayacak bir savaşa girmeye ikna etti'
ABD Başkanı Trump’tan Zelenskiy’e: 'Az buçuk başarılı komedyen ABD'yi kazanılamayacak bir savaşa girmeye ikna etti'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i hedef alarak sert eleştirilerde bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda... 19.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-19T19:30+0300
2025-02-19T19:30+0300
2025-02-19T19:49+0300
ukrayna krizi
abd
donald trump
vladimir zelenskiy
seçim
erken seçim
seçim yasası
genel seçim
ön seçim
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Trump, Zelenskiy’i 'seçimsiz diktatör' olarak nitelendirerek Ukrayna liderinin başarısız olduğunu belirtti.Sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i eleştirdi. Zelenskiy’i 'seçimsiz diktatör' olarak nitelendiren Trump, ABD’nin Ukrayna’ya 350 milyar dolar harcadığını ve Avrupa’nın bu savaşta daha az maliyet üstlendiğini öne sürdü. Ayrıca, Zelenskiy’inin ABD’den aldığı yardımın yarısının 'kaybolduğunu' iddia etti. Ayrıca, Ukrayna liderinin seçim yapmayı reddettiğini belirten Trump, başarılı bir komedyen olarak ABD'yi savaşa sokmaya ikna ettiğini söyledi.'Milyonlarca insan gereksiz yere öldü'Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy hakkında şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/abd-basini-ukrayna-riyaddaki-gorusmelere-davet-edilmedi-1093702614.html
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abd, donald trump, vladimir zelenskiy, seçim, erken seçim, seçim yasası, genel seçim, ön seçim, genel seçim, seçim yenilgisi, seçim sonuçları, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri
abd, donald trump, vladimir zelenskiy, seçim, erken seçim, seçim yasası, genel seçim, ön seçim, genel seçim, seçim yenilgisi, seçim sonuçları, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri
ABD Başkanı Trump’tan Zelenskiy’e: 'Az buçuk başarılı komedyen ABD'yi kazanılamayacak bir savaşa girmeye ikna etti'
19:30 19.02.2025 (güncellendi: 19:49 19.02.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i hedef alarak sert eleştirilerde bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Zelenskiy’i 'seçimsiz diktatör' olarak nitelendiren Trump, Ukrayna liderinin başarılı bir komedyen olarak ABD'yi 350 milyar ödemeye ve savaşa girmeye ikna ettiğini söyledi.
Trump, Zelenskiy’i 'seçimsiz diktatör' olarak nitelendirerek Ukrayna liderinin başarısız olduğunu belirtti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i eleştirdi. Zelenskiy’i 'seçimsiz diktatör' olarak nitelendiren Trump, ABD’nin Ukrayna’ya 350 milyar dolar harcadığını ve Avrupa’nın bu savaşta daha az maliyet üstlendiğini öne sürdü. Ayrıca, Zelenskiy’inin ABD’den aldığı yardımın yarısının 'kaybolduğunu' iddia etti. Ayrıca, Ukrayna liderinin seçim yapmayı reddettiğini belirten Trump, başarılı bir komedyen olarak ABD'yi savaşa sokmaya ikna ettiğini söyledi.
'Milyonlarca insan gereksiz yere öldü'
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy hakkında şu ifadeleri kullandı:
Bir düşünün, mütevazı bir şekilde başarılı bir komedyen olan Volodymyr Zelenskyy, Amerika Birleşik Devletleri’ni 350 milyar dolar harcamaya, kazanılamayacak bir savaşa girmeye ikna etti. Bu savaşın hiç başlamasına gerek yoktu ama Zelenskyy, ABD ve “TRUMP” olmadan bu savaşı asla çözemeyecek. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa’dan 200 milyar dolar daha fazla harcadı ve Avrupa’nın parası garanti altına alınırken, ABD hiçbir şey geri alamayacak. Uykucu Joe Biden neden “eşitlik” talep etmedi? Bu savaş Avrupa için bizim için olduğundan çok daha önemli — sonuçta bizi ayıran büyük, güzel bir okyanus var. Üstelik, Zelenskyy, kendisine gönderdiğimiz paranın yarısının “KAYIP” olduğunu itiraf ediyor. Seçim yapmayı reddediyor, Ukrayna’daki anketlerde çok düşük destek görüyor ve tek iyi yaptığı şey Biden’ı “keman gibi çalmak” oldu. Seçimsiz bir diktatör olan Zelenskyy, hızlı hareket etmeli, yoksa ortada bir ülkesi bile kalmayacak. Bu arada, Rusya ile savaşı sona erdirmek için başarılı bir şekilde müzakere yapıyoruz, bunu sadece “TRUMP” ve Trump yönetimi başarabilir. Biden asla denemedi, Avrupa barışı getirmede başarısız oldu ve Zelenskyy muhtemelen bu “rant kapısını” açık tutmak istiyor. Ukrayna’yı seviyorum ama Zelenskyy korkunç bir iş çıkardı, ülkesi harap oldu ve MİLYONLARCA insan gereksiz yere öldü — Ve bu böyle devam ediyor...