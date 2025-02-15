https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/abd-basini-ukrayna-riyaddaki-gorusmelere-davet-edilmedi-1093702614.html

ABD basını: Ukrayna Riyad'daki görüşmelere davet edilmedi

ABD basını: Ukrayna Riyad'daki görüşmelere davet edilmedi

Sputnik Türkiye

Fox News TV kanalının kaynaklara dayandırdığı haberinde Ukrayna'nın Suudi Arabistan'da yapılacak Rusya-ABD görüşmelerine davet edilmediği ve bu konuda... 15.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-15T23:16+0300

2025-02-15T23:16+0300

2025-02-15T23:33+0300

ukrayna krizi

abd

marco rubio

ukrayna

suudi arabistan

fox news

politico

steve witkoff

mike waltz

riyad

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/16/1087143761_0:223:2848:1825_1920x0_80_0_0_bd3ab7d783013e674e24c4cea5bb4dea.jpg

Fox News muhabirinin sosyal paylaşım ağı X'te yaptığı paylaşımda “Üst düzey bir Ukraynalı temsilci bana Ukrayna tarafının Suudi Arabistan'da yapılacak ABD-Rusya görüşmelerine ‘davet edilmediğini ya da bu konuda bilgilendirilmediğini’ söyledi” diye yazdı.Cumartesi günü Politico gazetesi ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberinde üst düzey ABD'li yetkililerin önümüzdeki günlerde Rus ve Ukraynalı müzakerecilerle görüşmelere başlamak üzere Suudi Arabistan'a gittiğini dile getirmişti.Politico söz konusu haberinde Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Whitkoff ile birlikte gelecek günlerde Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne yönelik görüşmelere başlayacağı belirtilmişti.'Suudi Arabistan'a müzakereci göndermedik'Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Suudi Arabistan'a müzakereci göndermediğini dile getirdi.Podolyak açıklamasında, "Suudi Arabistan'da Ukrayna'yı temsil edecek hiçbir Ukraynalı müzakereci yok" diyerek müzakere masasında görüşülebilecek hiçbir şey olmadığını öne sürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/zelenskiyden-baska-bir-nato-onerisi-gundemden-dusurmeyecegim-1093695896.html

ukrayna

suudi arabistan

riyad

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, marco rubio, ukrayna, suudi arabistan, fox news, politico, steve witkoff, mike waltz, riyad