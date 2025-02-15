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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/abd-basini-ukrayna-riyaddaki-gorusmelere-davet-edilmedi-1093702614.html
ABD basını: Ukrayna Riyad'daki görüşmelere davet edilmedi
ABD basını: Ukrayna Riyad'daki görüşmelere davet edilmedi
Sputnik Türkiye
Fox News TV kanalının kaynaklara dayandırdığı haberinde Ukrayna'nın Suudi Arabistan'da yapılacak Rusya-ABD görüşmelerine davet edilmediği ve bu konuda... 15.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-15T23:16+0300
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ukrayna krizi
abd
marco rubio
ukrayna
suudi arabistan
fox news
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steve witkoff
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Fox News muhabirinin sosyal paylaşım ağı X'te yaptığı paylaşımda “Üst düzey bir Ukraynalı temsilci bana Ukrayna tarafının Suudi Arabistan'da yapılacak ABD-Rusya görüşmelerine ‘davet edilmediğini ya da bu konuda bilgilendirilmediğini’ söyledi” diye yazdı.Cumartesi günü Politico gazetesi ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberinde üst düzey ABD'li yetkililerin önümüzdeki günlerde Rus ve Ukraynalı müzakerecilerle görüşmelere başlamak üzere Suudi Arabistan'a gittiğini dile getirmişti.Politico söz konusu haberinde Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Whitkoff ile birlikte gelecek günlerde Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne yönelik görüşmelere başlayacağı belirtilmişti.'Suudi Arabistan'a müzakereci göndermedik'Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Suudi Arabistan'a müzakereci göndermediğini dile getirdi.Podolyak açıklamasında, "Suudi Arabistan'da Ukrayna'yı temsil edecek hiçbir Ukraynalı müzakereci yok" diyerek müzakere masasında görüşülebilecek hiçbir şey olmadığını öne sürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/zelenskiyden-baska-bir-nato-onerisi-gundemden-dusurmeyecegim-1093695896.html
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abd, marco rubio, ukrayna, suudi arabistan, fox news, politico, steve witkoff, mike waltz, riyad
abd, marco rubio, ukrayna, suudi arabistan, fox news, politico, steve witkoff, mike waltz, riyad

ABD basını: Ukrayna Riyad'daki görüşmelere davet edilmedi

23:16 15.02.2025 (güncellendi: 23:33 15.02.2025)
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYUkrayna Devlet Başkanı Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2025
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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Fox News TV kanalının kaynaklara dayandırdığı haberinde Ukrayna'nın Suudi Arabistan'da yapılacak Rusya-ABD görüşmelerine davet edilmediği ve bu konuda bilgilendirilmediği aktarıldı.
Fox News muhabirinin sosyal paylaşım ağı X'te yaptığı paylaşımda “Üst düzey bir Ukraynalı temsilci bana Ukrayna tarafının Suudi Arabistan'da yapılacak ABD-Rusya görüşmelerine ‘davet edilmediğini ya da bu konuda bilgilendirilmediğini’ söyledi” diye yazdı.
Cumartesi günü Politico gazetesi ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberinde üst düzey ABD'li yetkililerin önümüzdeki günlerde Rus ve Ukraynalı müzakerecilerle görüşmelere başlamak üzere Suudi Arabistan'a gittiğini dile getirmişti.
Politico söz konusu haberinde Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Whitkoff ile birlikte gelecek günlerde Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne yönelik görüşmelere başlayacağı belirtilmişti.

'Suudi Arabistan'a müzakereci göndermedik'

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Suudi Arabistan'a müzakereci göndermediğini dile getirdi.
Podolyak açıklamasında, "Suudi Arabistan'da Ukrayna'yı temsil edecek hiçbir Ukraynalı müzakereci yok" diyerek müzakere masasında görüşülebilecek hiçbir şey olmadığını öne sürdü.
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2025
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