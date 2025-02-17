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Mirastan men edilmek istenmişti: Baba dediği kişinin gerçek babasının katili olduğunu öğrendi
Mirastan men edilmek istenmişti: Baba dediği kişinin gerçek babasının katili olduğunu öğrendi
Sputnik Türkiye
Muğla Akyaka'da annesi evliyken, başka bir adamla ilişkisi sonucu dünyaya gelen Berrin N., gerçek babasının kimliğini 50 yıl sonra öğrendi. Berrin N., yıllarca... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-17T09:47+0300
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türkiye
miras
miras
muğla
akyaka
babalık davası
babalık testi
dna
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Muğla'nın Ula ilçesinde bir süre önce vefat eden Fatma A. geçmişte yasak aşk yaşadığı Akyaka'nın en zenginlerinden olan Mustafa Uyanık'tan 50 yıl önce bir kız çocuğu sahibi oldu.Yasak aşk cinayet getirdiSabah gazetesinin haberine göre, Fatma A. bu sırrı saklayarak Berrin N.'yi (50) resmi nikâhlı eşi Mahir A.'nın üzerine kaydettirdi. Mahir A. eşi ile aşk yaşayan o dönemin Akyaka Mahalle Muhtarı Mustafa Uyanık'ı 1982 yılında eşiyle birlikte ormanlık alanda yakalayınca öldürdü.Mahir A. bir süre cezaevinde yattıktan sonra çıktı. Berrin N. bir yıl önce ablasıyla miras konusunda tartışırken gerçeği öğrenene kadar babası Mahir A.'yı gerçek babası olarak bildi.Gerçek babasını miras sayesinde öğrendiAblasının "Babamın hissesine girme. Sen babamın mirasçısı değilsin" demesi üzerine Berrin N.'nin biyolojik babasının 41 yıl önce Mahir A. tarafından öldürülen Mustafa Uyanık olduğu ortaya çıktı.Soybağını reddettiBerrin N. şoku atlattıktan sonra Muğla Aile Mahkemesi'nde ilk olarak soybağı reddi davası açtı. Yapılan DNA testi sonucu Berrin N.'nin, Mahir A.'nın kızı olmadığı anlaşıldı. Berrin N., Mustafa Uyanık'a da babalık davası açtı.Açılan davada 41 yıl önce yasak aşk cinayetine kurban giden Mustafa Uyanık ile anne Fatma A.'nın mezarı geçtiğimiz günlerde açıldı. Mezardan alınan DNA örnekleri Berrin N.'den alınan örneklerle karşılaştırıldı.Gerçek babası Akyaka zengini çıktıMustafa Uyanık ile Fatma A.'dan alınan örnekler Berrin N.'den alınan örneklerle karşılaştırıldı. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testi 1 Şubat 2025'te sonuçlandı.DNA testinde Berrin N.'nin biyolojik babasının Mahir A. tarafından öldürülen Akyaka'nın en zenginlerinden, adı sokaklara bile verilen Mustafa Uyanık olduğu anlaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/unlu-oyuncu-metin-akpinara-kizindan-10-milyonluk-dava-ugur-dundar-tanik-olarak-dinlendi-1092664201.html
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miras, miras, muğla, akyaka, babalık davası, babalık testi, dna
miras, miras, muğla, akyaka, babalık davası, babalık testi, dna

Mirastan men edilmek istenmişti: Baba dediği kişinin gerçek babasının katili olduğunu öğrendi

09:47 17.02.2025
© AADava - mahkeme - karar
Dava - mahkeme - karar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
© AA
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Muğla Akyaka'da annesi evliyken, başka bir adamla ilişkisi sonucu dünyaya gelen Berrin N., gerçek babasının kimliğini 50 yıl sonra öğrendi. Berrin N., yıllarca babası olarak bildiği Mahir A.'nın aslında babası Mustafa Uyanık'ın katili olduğunu öğrendi. Berrin N.'nin babasının Akyaka'nın en zenginlerinden Mustafa Uyanık olduğu kanıtlandı.
Muğla'nın Ula ilçesinde bir süre önce vefat eden Fatma A. geçmişte yasak aşk yaşadığı Akyaka'nın en zenginlerinden olan Mustafa Uyanık'tan 50 yıl önce bir kız çocuğu sahibi oldu.

Yasak aşk cinayet getirdi

Sabah gazetesinin haberine göre, Fatma A. bu sırrı saklayarak Berrin N.'yi (50) resmi nikâhlı eşi Mahir A.'nın üzerine kaydettirdi. Mahir A. eşi ile aşk yaşayan o dönemin Akyaka Mahalle Muhtarı Mustafa Uyanık'ı 1982 yılında eşiyle birlikte ormanlık alanda yakalayınca öldürdü.

Mahir A. bir süre cezaevinde yattıktan sonra çıktı. Berrin N. bir yıl önce ablasıyla miras konusunda tartışırken gerçeği öğrenene kadar babası Mahir A.'yı gerçek babası olarak bildi.

Gerçek babasını miras sayesinde öğrendi

Ablasının "Babamın hissesine girme. Sen babamın mirasçısı değilsin" demesi üzerine Berrin N.'nin biyolojik babasının 41 yıl önce Mahir A. tarafından öldürülen Mustafa Uyanık olduğu ortaya çıktı.

Soybağını reddetti

Berrin N. şoku atlattıktan sonra Muğla Aile Mahkemesi'nde ilk olarak soybağı reddi davası açtı. Yapılan DNA testi sonucu Berrin N.'nin, Mahir A.'nın kızı olmadığı anlaşıldı. Berrin N., Mustafa Uyanık'a da babalık davası açtı.

Açılan davada 41 yıl önce yasak aşk cinayetine kurban giden Mustafa Uyanık ile anne Fatma A.'nın mezarı geçtiğimiz günlerde açıldı. Mezardan alınan DNA örnekleri Berrin N.'den alınan örneklerle karşılaştırıldı.

Gerçek babası Akyaka zengini çıktı

Mustafa Uyanık ile Fatma A.'dan alınan örnekler Berrin N.'den alınan örneklerle karşılaştırıldı. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testi 1 Şubat 2025'te sonuçlandı.

DNA testinde Berrin N.'nin biyolojik babasının Mahir A. tarafından öldürülen Akyaka'nın en zenginlerinden, adı sokaklara bile verilen Mustafa Uyanık olduğu anlaşıldı.
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