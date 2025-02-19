https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/28-subatta-vizyona-girecekler-dramdan-romantik-bilim-kurguya-kadar-haftanin-filmleri--1093807816.html

28 Şubat'ta vizyona girecekler: Dramdan romantik bilim kurguya kadar haftanın filmleri

28 Şubat'ta vizyona girecekler: Dramdan romantik bilim kurguya kadar haftanın filmleri

Sputnik Türkiye

28 Şubat'ta vizyona girecekler, 28 Şubat'ta vizyona girecek filmler

2025-02-19T17:04+0300

2025-02-19T17:04+0300

2025-02-19T17:04+0300

yaşam

woody harrelson

romantik komedi

romantik

bilim kurgu

yabancı sinema

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/13/1093808203_0:118:3000:1806_1920x0_80_0_0_2dfbe051dd317f96660c843fec289731.jpg

Soğuk Şubat günlerinde evde kalmak istemeyenler için 28 Şubat Cuma günü dört yeni dikkat çeken film vizyona giriyor. Gerçek hikayeden uyarlama, Woody Harrelson'ın başrolündeki 'Son Bir Nefes', denizlerin derinliklerindeki, macerayı konu alıyor. Romantik ve bilim kurgu 'Daima Seninle' filmi ise romantik filmleri sevenler için sinemalarda. Gerçek AcıBirbirinden tamamen farklı kuzenler, sevgili büyükannelerini anmak için Polonya'da bir tura çıkmak üzere yeniden bir araya gelirler. Ancak aile tarihlerinin arka planında eski gerginlikler yeniden su yüzüne çıkar. Dram türündeki filmde Kieran Culkin ve Jesse Eisenberg başrollerde rol alıyor.Son Bir NefesGerçek hikayeden uyarlanan filmde Woody Harrelson, deneyimli ekip liderini oynuyor. Derin denizde yüzlerce metre derinlikte mahsur kalan mürettebat arkadaşlarını kurtarmak için zorlu hava koşullarına karşı mücadele eden deneyimli dalgıçların hikayesini konu alıyor.Daima SeninleRomantik ve bilim kurguyu birleştiren filmde Henry Golding, Beatrice Granno, Aura Garrido rol alıyor. Film, kazada ölen kız arkadaşını özleyen bir adamın sıradışı hikayesini konu ediyor. Kazada ölen kız arkadaşıyla buluşmak isteyen adam, sıradışı bir uyku deneyine katılıyor.ArmandSanat ve festival filmlerini sevenler için ödüllü filmde, 6 yaşındaki Armand ilkokulda en yakın arkadaşına karşı sınırları aşmakla suçlanıyor. Okul yönetimi ise olası bir skandalı engellemek için Armand’ın ailesini okula çağırır. Ailenin geçmişi ortaya çıkmaya başladığında olay daha da karmaşıklaşır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/2025in-subat-ayinda-vizyona-girecek-filmler-romantik-komediden-korku-filmine-kadar-dikkat-ceken-1093545788.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

woody harrelson, romantik komedi, romantik, bilim kurgu, yabancı sinema