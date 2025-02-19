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28 Şubat'ta vizyona girecekler: Dramdan romantik bilim kurguya kadar haftanın filmleri
28 Şubat'ta vizyona girecekler: Dramdan romantik bilim kurguya kadar haftanın filmleri
Sputnik Türkiye
28 Şubat'ta vizyona girecekler, 28 Şubat'ta vizyona girecek filmler
2025-02-19T17:04+0300
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yaşam
woody harrelson
romantik komedi
romantik
bilim kurgu
yabancı sinema
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Soğuk Şubat günlerinde evde kalmak istemeyenler için 28 Şubat Cuma günü dört yeni dikkat çeken film vizyona giriyor. Gerçek hikayeden uyarlama, Woody Harrelson'ın başrolündeki 'Son Bir Nefes', denizlerin derinliklerindeki, macerayı konu alıyor. Romantik ve bilim kurgu 'Daima Seninle' filmi ise romantik filmleri sevenler için sinemalarda. Gerçek AcıBirbirinden tamamen farklı kuzenler, sevgili büyükannelerini anmak için Polonya'da bir tura çıkmak üzere yeniden bir araya gelirler. Ancak aile tarihlerinin arka planında eski gerginlikler yeniden su yüzüne çıkar. Dram türündeki filmde Kieran Culkin ve Jesse Eisenberg başrollerde rol alıyor.Son Bir NefesGerçek hikayeden uyarlanan filmde Woody Harrelson, deneyimli ekip liderini oynuyor. Derin denizde yüzlerce metre derinlikte mahsur kalan mürettebat arkadaşlarını kurtarmak için zorlu hava koşullarına karşı mücadele eden deneyimli dalgıçların hikayesini konu alıyor.Daima SeninleRomantik ve bilim kurguyu birleştiren filmde Henry Golding, Beatrice Granno, Aura Garrido rol alıyor. Film, kazada ölen kız arkadaşını özleyen bir adamın sıradışı hikayesini konu ediyor. Kazada ölen kız arkadaşıyla buluşmak isteyen adam, sıradışı bir uyku deneyine katılıyor.ArmandSanat ve festival filmlerini sevenler için ödüllü filmde, 6 yaşındaki Armand ilkokulda en yakın arkadaşına karşı sınırları aşmakla suçlanıyor. Okul yönetimi ise olası bir skandalı engellemek için Armand’ın ailesini okula çağırır. Ailenin geçmişi ortaya çıkmaya başladığında olay daha da karmaşıklaşır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/2025in-subat-ayinda-vizyona-girecek-filmler-romantik-komediden-korku-filmine-kadar-dikkat-ceken-1093545788.html
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woody harrelson, romantik komedi, romantik, bilim kurgu, yabancı sinema
woody harrelson, romantik komedi, romantik, bilim kurgu, yabancı sinema

28 Şubat'ta vizyona girecekler: Dramdan romantik bilim kurguya kadar haftanın filmleri

17:04 19.02.2025
© AP Photo / Jae C. Hong28 Şubat'ta vizyona girecekler: Dramdan romantik bilim kurguya kadar haftanın filmleri
28 Şubat'ta vizyona girecekler: Dramdan romantik bilim kurguya kadar haftanın filmleri - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
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Soğuk havaların gelmesiyle evde oturmak istemeyenlere sıcak ve keyifli zaman vaat eden sinema salonlarına 28 Şubat'ta birbirinden keyifli filmler geliyor. Gerçek hikayeden uyarlanan 'Son Bir Nefes' ve romantik bilim kurgu 'Daima Seninle', haftanın dikkat çeken filmleri arasında.
Soğuk Şubat günlerinde evde kalmak istemeyenler için 28 Şubat Cuma günü dört yeni dikkat çeken film vizyona giriyor. Gerçek hikayeden uyarlama, Woody Harrelson'ın başrolündeki 'Son Bir Nefes', denizlerin derinliklerindeki, macerayı konu alıyor. Romantik ve bilim kurgu 'Daima Seninle' filmi ise romantik filmleri sevenler için sinemalarda.

Gerçek Acı


Birbirinden tamamen farklı kuzenler, sevgili büyükannelerini anmak için Polonya'da bir tura çıkmak üzere yeniden bir araya gelirler. Ancak aile tarihlerinin arka planında eski gerginlikler yeniden su yüzüne çıkar. Dram türündeki filmde Kieran Culkin ve Jesse Eisenberg başrollerde rol alıyor.

Son Bir Nefes

Gerçek hikayeden uyarlanan filmde Woody Harrelson, deneyimli ekip liderini oynuyor. Derin denizde yüzlerce metre derinlikte mahsur kalan mürettebat arkadaşlarını kurtarmak için zorlu hava koşullarına karşı mücadele eden deneyimli dalgıçların hikayesini konu alıyor.

Daima Seninle

Romantik ve bilim kurguyu birleştiren filmde Henry Golding, Beatrice Granno, Aura Garrido rol alıyor. Film, kazada ölen kız arkadaşını özleyen bir adamın sıradışı hikayesini konu ediyor. Kazada ölen kız arkadaşıyla buluşmak isteyen adam, sıradışı bir uyku deneyine katılıyor.

Armand

Sanat ve festival filmlerini sevenler için ödüllü filmde, 6 yaşındaki Armand ilkokulda en yakın arkadaşına karşı sınırları aşmakla suçlanıyor. Okul yönetimi ise olası bir skandalı engellemek için Armand’ın ailesini okula çağırır. Ailenin geçmişi ortaya çıkmaya başladığında olay daha da karmaşıklaşır.
2025'in Şubat ayında vizyona girecek filmler: Dikkat çeken yerli ve yabancı yapımlar - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
YAŞAM
2025'in Şubat ayında vizyona girecek filmler: Romantik komediden korku filmine kadar dikkat çeken yapımlar
10 Şubat, 20:05
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